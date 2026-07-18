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Лудогорец започна догонващата кампания с победа над Локомотив Пловдив

Лудогорец започна догонващата кампания с победа над Локомотив Пловдив

18 Юли, 2026 23:17 674 0

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Дебютът на Томас Райс донесе победа, а „смърфовете“ оставиха куп нереализирани възможности

Лудогорец започна догонващата кампания с победа над Локомотив Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На стадион „Хювефарма Арена“ в Разград Лудогорец започна новия сезон в Първа лига с минимална, но ценна победа – 1:0 срещу Локомотив (Пловдив). Срещата бе белязана от официалния дебют на германския наставник Томас Райс начело на „орлите“, които демонстрираха характер и успяха да измъкнат трите точки въпреки сериозния натиск от страна на гостите.

В началните минути пловдивчани показаха, че няма да се дадат лесно. Каталин Иту се възползва от неразбирателство в защитата на домакините и отправи опасен удар, но стражът Хендрик Бонман бе на висота и спаси. Малко по-късно Жулиен Лами се озова очи в очи с вратаря, но и този път Бонман излезе победител от дуела, а последвалият опит за прехвърляне премина над вратата.

В самия край на първото полувреме Лудогорец успя да материализира едно от малкото си положения. След прекрасно центриране на Симеон Шишков, Ивайло Чочев засече с глава, а след първоначално спасяване от Боян Милосавлевич, националът на домакините бе най-съобразителен при добавката и реализира единствения гол в срещата.

След почивката „смърфовете“ продължиха да търсят изравнителното попадение. Лами и Адриан Кова създадоха напрежение пред вратата на Лудогорец, но Бонман отново показа класа.

В 68-ата минута Руан Круз бе близо до втори гол за домакините, но Милосавлевич спаси с блестяща намеса. Локомотив не се отказа – Лами отне топката след грешка на Куртулуш и подаде на Ивайло Иванов, чийто удар бе отразен от безупречния Бонман.

Въпреки усилията на гостите, резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал. Лудогорец стартира новата кампания с победа и три точки, докато Локомотив Пловдив ще трябва да поработи върху реализирането на положенията си, ако иска да се бори за челните места.

Първа лига - 1 кръг:


Спартак Варна - ЦСКА 1948 2:2
Левски - Дунав Русе 2:1
Септември София - Арда Кърджали 1:1
Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0

19 юли, неделя, 19:30
Ботев Враца - Черно море Варна

20 юли, понеделник, 19:15
Славия - ЦСКА

20 юли, понеделник, 21:30
Ботев Пловдив - Локомотив София


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