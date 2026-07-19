ФИФА отчете исторически финансов успех от Мондиала в Северна Америка

Ръководителите на ФИФА имат всички основания да празнуват – Световното първенство в Северна Америка се превърна в истинска финансова сензация. По данни на авторитетното издание The Guardian, приходите на световната футболна централа са достигнали невижданите досега 15 милиарда долара – сума, която далеч надхвърля дори най-смелите прогнози.

Първоначалните калкулации на футболните стратези сочеха печалба от около 11 милиарда долара. Реалността обаче се оказа далеч по-розова – приходите скочиха с цели 4 милиарда над очакваното. Този финансов бум се дължи основно на изключителния интерес към билетите за мачовете, които се разпродаваха като топъл хляб.

Продажбата и препродажбата на билети се превърнаха в истински хит. ФИФА умело се възползва от ситуацията, като наложи 15-процентна комисионна както на купувачите, така и на продавачите при всяка препродажба. Така организацията успя да извлече максимална полза от феновете, които се надпреварваха да си осигурят място на стадионите.

Не само билетите напълниха касата на ФИФА. Услугите в сферата на гостоприемството – VIP пакети, специални зони и ексклузивни преживявания за най-големите фенове и корпоративни клиенти – също донесоха сериозни приходи. Този допълнителен поток от средства затвърди финансовото господство на организацията.

Световното първенство в Северна Америка се оказа не просто спортен празник, а истински триумф за ФИФА и нейните партньори. Рекордните приходи са доказателство, че футболът продължава да бъде най-доходоносният спектакъл на планетата.