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ФИФА отчете исторически финансов успех от Мондиала в Северна Америка

ФИФА отчете исторически финансов успех от Мондиала в Северна Америка

19 Юли, 2026 17:25 636 6

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  • северна америка-
  • печалба

Безпрецедентен приход: Световното първенство носи златен дъжд за ФИФА

ФИФА отчете исторически финансов успех от Мондиала в Северна Америка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководителите на ФИФА имат всички основания да празнуват – Световното първенство в Северна Америка се превърна в истинска финансова сензация. По данни на авторитетното издание The Guardian, приходите на световната футболна централа са достигнали невижданите досега 15 милиарда долара – сума, която далеч надхвърля дори най-смелите прогнози.

Първоначалните калкулации на футболните стратези сочеха печалба от около 11 милиарда долара. Реалността обаче се оказа далеч по-розова – приходите скочиха с цели 4 милиарда над очакваното. Този финансов бум се дължи основно на изключителния интерес към билетите за мачовете, които се разпродаваха като топъл хляб.

Продажбата и препродажбата на билети се превърнаха в истински хит. ФИФА умело се възползва от ситуацията, като наложи 15-процентна комисионна както на купувачите, така и на продавачите при всяка препродажба. Така организацията успя да извлече максимална полза от феновете, които се надпреварваха да си осигурят място на стадионите.

Не само билетите напълниха касата на ФИФА. Услугите в сферата на гостоприемството – VIP пакети, специални зони и ексклузивни преживявания за най-големите фенове и корпоративни клиенти – също донесоха сериозни приходи. Този допълнителен поток от средства затвърди финансовото господство на организацията.

Световното първенство в Северна Америка се оказа не просто спортен празник, а истински триумф за ФИФА и нейните партньори. Рекордните приходи са доказателство, че футболът продължава да бъде най-доходоносният спектакъл на планетата.


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  • 1 Путинистче идиотче

    1 3 Отговор
    Кога ша ги стигнем АМЕРИКАНЦИТЕ

    17:34 19.07.2026

  • 2 Гичето

    5 0 Отговор
    Оф, логично Уотсън,повече отбори, повече фенове😂😂

    17:38 19.07.2026

  • 3 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 4 Отговор
    Средната цена за билет за финала на Мондиал 2026 в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, достига около $7612, а за мачовете от груповата фаза средните цени започват от около $750.
    В зависимост от търсенето, фазата на турнира и отбора, стойностите на вторичния пазар варират драстично, като достигат милиони за ВИП места.

    750 $ е минималната заплата в БГ.

    17:39 19.07.2026

  • 4 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 4 Отговор
    Що ли за СВЕТОВНОТО стадионите бяха навсякъде пълни ???

    17:40 19.07.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    "Златен дъжд" носело първенството, а?🤣

    17:43 19.07.2026

  • 6 Даааа

    0 0 Отговор
    Логично, повече отбори повече фенове, пауза за "хидратация" какво странно има.

    18:28 19.07.2026

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