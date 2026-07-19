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Успешен старт за Александър Василев в квалификациите на Challenger 75 в Сеговия

Успешен старт за Александър Василев в квалификациите на Challenger 75 в Сеговия

19 Юли, 2026 22:25 250 0

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19-годишният българин победи Лука Кастелнуово

Успешен старт за Александър Василев в квалификациите на Challenger 75 в Сеговия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Василев се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на твърда настилка от сериите ATP Challenger 75 в Сеговия (Испания), който е с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният братовчед на Григор Димитров победи №435 в световната ранглиста Лука Кастелнуово (Швейцария) с 6:4, 6:2 за само 71 минути игра.


Българинът спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Във втората част Василев пропиля ранен пробив аванс, но след като изостана с 1:2, спечели пет поредни гейма и стигна до крайния успех.

За място в основната схема Василев, който вече си осигури две точки за световната ранглиста, ще играе срещу Дигвиджай Пратап Сингх (Индия).


Друг национал на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов загуби с 3:6, 2:6 от Сирил Вандермеерш (Франция) в срещата си от първия кръг на квалификациите за 77 минути игра.

21-годишният Радулов изостана с 0:3, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втората част българинът загуби първите пет гейма, намали пасива си на 2:5, но в крайна сметка отстъпи с 2:6.


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