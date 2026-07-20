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Килиан Мбапе - Най-резултатният играч на всички времена на световни първенства

Килиан Мбапе - Най-резултатният играч на всички времена на световни първенства

20 Юли, 2026 07:37 1 093 4

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Френската звезда с исторически рекорд на Мондиал 2026 и вече е най-резултатният футболист в историята на световните първенства

Килиан Мбапе - Най-резултатният играч на всички времена на световни първенства - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Франция - Килиан Мбапе, се превърна в абсолютния голмайстор на Мондиал 2026, като не само спечели „Златната обувка“ за втори пореден път – нещо, което никой друг не е постигал досега, – но и оглави вечната ранглиста на реализаторите в историята на световните първенства.

В рамките на осем мача, Мбапе буквално разби всички очаквания, отбелязвайки впечатляващите 10 гола. Този невероятен голов инстинкт му осигури първото място сред реализаторите на турнира, а съперниците му останаха далеч зад него. Лионел Меси с 8, който не успя да се разпише във финалния сблъсък, остана втори в класацията.

След Мбапе и Меси, челните позиции в голмайсторската надпревара заеха Джуд Белингам от Англия и норвежкият таран Ерлинг Холанд, които реализираха по 7 попадения. Усман Дембеле (Франция) и капитанът на Англия Хари Кейн също се отличиха, като завършиха турнира с по 6 гола.

С този забележителен успех Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по голове в историята на световните първенства – цели 22 попадения! Така той изпревари Лионел Меси, който остава с 21 гола в своята легендарна кариера. Футболната сцена е свидетел на нова ера, в която Мбапе се утвърждава като най-резултатния играч на всички времена на Мондиалите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 4 Отговор
    А Месалина втори...🤣

    07:49 20.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яяяяяя

    2 0 Отговор
    И какво от това. Англичаните им надуха шортите.

    08:46 20.07.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    А може спокойно да играе на още 2 световни първенства. Ако дотогава французите нямат някой по-добър или да е контузен.

    08:59 20.07.2026

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