Килиан Мбапе - Най-резултатният играч на всички времена на световни първенства

Нападателят на Франция - Килиан Мбапе, се превърна в абсолютния голмайстор на Мондиал 2026, като не само спечели „Златната обувка“ за втори пореден път – нещо, което никой друг не е постигал досега, – но и оглави вечната ранглиста на реализаторите в историята на световните първенства.

В рамките на осем мача, Мбапе буквално разби всички очаквания, отбелязвайки впечатляващите 10 гола. Този невероятен голов инстинкт му осигури първото място сред реализаторите на турнира, а съперниците му останаха далеч зад него. Лионел Меси с 8, който не успя да се разпише във финалния сблъсък, остана втори в класацията.

След Мбапе и Меси, челните позиции в голмайсторската надпревара заеха Джуд Белингам от Англия и норвежкият таран Ерлинг Холанд, които реализираха по 7 попадения. Усман Дембеле (Франция) и капитанът на Англия Хари Кейн също се отличиха, като завършиха турнира с по 6 гола.

С този забележителен успех Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по голове в историята на световните първенства – цели 22 попадения! Така той изпревари Лионел Меси, който остава с 21 гола в своята легендарна кариера. Футболната сцена е свидетел на нова ера, в която Мбапе се утвърждава като най-резултатния играч на всички времена на Мондиалите.