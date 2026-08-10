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Туристи искат по-бързи промени във Витоша: По-малко коли, повече достъп и по-добра поддръжка

Туристи искат по-бързи промени във Витоша: По-малко коли, повече достъп и по-добра поддръжка

10 Август, 2026 08:20 1 529 16

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  • туристи

Според посетителите планината има огромен потенциал, но инфраструктурата се нуждае от сериозни подобрения

Туристи искат по-бързи промени във Витоша: По-малко коли, повече достъп и по-добра поддръжка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Туристите, които прекарват почивните дни във Витоша, се надяват обещаните промени в планината най-накрая да започнат да се реализират. Сред очакванията им са по-добра поддръжка на инфраструктурата, ограничаване на автомобилния трафик и по-лесен достъп до природния парк.

През април Столичната община и Министерството на земеделието и храните обявиха, че обединяват усилията си за подобряване на условията за пешеходен туризъм в Природен парк „Витоша“. Сред обсъжданите идеи са обновяване на хижите, изграждане на лифтове, които да улеснят достъпа до планината и да намалят автомобилния трафик, както и изграждане на панорамна площадка на Копитото.

В разгара на летните горещини Витоша остава предпочитано място за прохлада и отдих за хиляди софиянци.

Според посетителите планината има огромен потенциал, но инфраструктурата се нуждае от сериозни подобрения.

„Би следвало да се облагороди, защото много хора посещават планината, въздухът е разкошен, но инфраструктурата има пречки. Има много дървета, които са изпопадали от бурята, не се събират, не се почиства гората, което пречи на по-трудно подвижните хора“, каза туристката Красимира Илиева.

Един от основните проблеми, посочвани от туристите, е автомобилният трафик към Златните мостове. Паркирането е затруднено, а тесните пътища често водят до задръствания.

„Нека базовите паркинги да са в полите на Витоша. Няма смисъл да има толкова коли при положение, че има градски транспорт“, смята туристът Аврам Аврамов.

По думите на Красимира Илиева достъпът с обществен транспорт е напълно възможен.

„Ние сме дошли с автобус. Щом хора над 60 години могат да се качат с автобуси, мисля, че няма проблем“, посочи тя.

Според туристите освен лифтове са необходими и междинни паркинги, редовно почистване на пътеките и поддръжка на отводнителните съоръжения.

„Има прекрасни условия в Природния парк. Въпросът е проектите да се реализират по-бързо, а не да останат само добри идеи. Знам, че досега е имало проблеми, защото различни институции отговарят за различни дейности и липсва координация. Дано вече комуникацията стане по-добра“, коментира Аврам Аврамов.

Мая Радославова също изрази надежда развитието на Витоша да продължи.

„Имаше години, в които не можехме да се качим до тук. Сега има движение, има развитие, надявам се да е за добро“, каза тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човек беше зверски убит от кучета

    7 3 Отговор
    На Витоша .За какво изобщо говорим.

    08:24 10.08.2026

  • 2 Парпърляк

    8 6 Отговор
    Шепа ненормалници искат да затворят Витоша за себе си

    08:24 10.08.2026

  • 3 темерут терзийко

    2 3 Отговор
    шевибъайката тъпишопи

    Коментиран от #5, #8, #9

    08:26 10.08.2026

  • 4 Абе

    4 1 Отговор
    За моето хоби, инфраструктурата си е екстра! Страхитна за клатене на омъжи, и неомъжени невести!

    08:29 10.08.2026

  • 5 Искат но какво правят

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "темерут терзийко":

    Освен да замърсяват и да разхвърлят пластмаса

    08:32 10.08.2026

  • 6 коментар

    5 1 Отговор
    и по малко мечки.
    Че са започнали да слизат до Бояна

    Какво стана със стръвницата на Витоша.

    Май не е това истината

    08:36 10.08.2026

  • 7 Тунджа 200

    7 3 Отговор
    Божеееее, боже....
    То един нормален тротоар няма в София, 90% от пътната настилка е леш, тези неща се ползват ежедневно не от хиляди, а от стотици хиляди хора, те тръгнали моля ти се гората да искат да била фризирана.
    Неадекватност пълна.

    Коментиран от #10

    08:40 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не са

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "темерут терзийко":

    шопи бре! У Софето шопи няма! Сбрани са от целата страна!

    09:03 10.08.2026

  • 10 От поне два

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тунджа 200":

    МИЛИОНА се ползват! Амаааа, Ушко не дава.

    09:06 10.08.2026

  • 11 Столичанин

    5 1 Отговор
    Тази планина през уикендите, особено през лятото я избягвам. Туризъм не е възможен, твърде шумно и пренаселено, около Златните мостове е километричен паркинг, навсякъде се пали огън и онзи сбиротък, който живее в града долу, си пранася цялата селяния горе. Който търси истинско планинарство или туризъм, едва ли иска да попадне на това... През останалите три сезона планината наистина е едно прекрасно и спокойно място, отношението в ресторантите, хижите и бистрата също е различно. Но сега, не препоръчвам!

    09:14 10.08.2026

  • 12 немам думи

    0 1 Отговор
    НА!!!! Витоша

    09:41 10.08.2026

  • 13 12...34

    1 1 Отговор
    Има едни хора където не искат защото ще и падне печалбата от Банско и Боровец.

    Коментиран от #14

    11:08 10.08.2026

  • 14 Точно това

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "12...34":

    винаги е била причината! Олигарсите, притежаващи Боровец и Банско не разрешават Витоша да се развие, като курорт.... Веднага ще им паднат далаверите.

    13:43 10.08.2026

  • 15 Георгиев

    1 0 Отговор
    Отдавна не бях се качвал на Витоша. Направи ми впечатление че болшинството от обществените чешми не работят. От работещите половината зеленясват , или на дъното на съда се образува тиня... Навремето имаше служба която обгрижваше Витоша и съответните съоръжения ... Сега как стоят нещата?!.

    14:23 10.08.2026

  • 16 Тео

    0 0 Отговор
    Всичко плаче за модернизация отдавна!

    15:24 10.08.2026

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