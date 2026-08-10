Туристи искат по-бързи промени във Витоша: По-малко коли, повече достъп и по-добра поддръжка

Туристите, които прекарват почивните дни във Витоша, се надяват обещаните промени в планината най-накрая да започнат да се реализират. Сред очакванията им са по-добра поддръжка на инфраструктурата, ограничаване на автомобилния трафик и по-лесен достъп до природния парк.

През април Столичната община и Министерството на земеделието и храните обявиха, че обединяват усилията си за подобряване на условията за пешеходен туризъм в Природен парк „Витоша“. Сред обсъжданите идеи са обновяване на хижите, изграждане на лифтове, които да улеснят достъпа до планината и да намалят автомобилния трафик, както и изграждане на панорамна площадка на Копитото.

В разгара на летните горещини Витоша остава предпочитано място за прохлада и отдих за хиляди софиянци.

Според посетителите планината има огромен потенциал, но инфраструктурата се нуждае от сериозни подобрения.

„Би следвало да се облагороди, защото много хора посещават планината, въздухът е разкошен, но инфраструктурата има пречки. Има много дървета, които са изпопадали от бурята, не се събират, не се почиства гората, което пречи на по-трудно подвижните хора“, каза туристката Красимира Илиева.

Един от основните проблеми, посочвани от туристите, е автомобилният трафик към Златните мостове. Паркирането е затруднено, а тесните пътища често водят до задръствания.

„Нека базовите паркинги да са в полите на Витоша. Няма смисъл да има толкова коли при положение, че има градски транспорт“, смята туристът Аврам Аврамов.

По думите на Красимира Илиева достъпът с обществен транспорт е напълно възможен.

„Ние сме дошли с автобус. Щом хора над 60 години могат да се качат с автобуси, мисля, че няма проблем“, посочи тя.

Според туристите освен лифтове са необходими и междинни паркинги, редовно почистване на пътеките и поддръжка на отводнителните съоръжения.

„Има прекрасни условия в Природния парк. Въпросът е проектите да се реализират по-бързо, а не да останат само добри идеи. Знам, че досега е имало проблеми, защото различни институции отговарят за различни дейности и липсва координация. Дано вече комуникацията стане по-добра“, коментира Аврам Аврамов.

Мая Радославова също изрази надежда развитието на Витоша да продължи.

„Имаше години, в които не можехме да се качим до тук. Сега има движение, има развитие, надявам се да е за добро“, каза тя.