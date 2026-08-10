Туристи искат по-бързи промени във Витоша: По-малко коли, повече достъп и по-добра поддръжка

Туристите, които прекарват почивните дни във Витоша, се надяват обещаните промени в планината най-накрая да започнат да се реализират. Сред очакванията им са по-добра поддръжка на инфраструктурата, ограничаване на автомобилния трафик и по-лесен достъп до природния парк.
През април Столичната община и Министерството на земеделието и храните обявиха, че обединяват усилията си за подобряване на условията за пешеходен туризъм в Природен парк „Витоша“. Сред обсъжданите идеи са обновяване на хижите, изграждане на лифтове, които да улеснят достъпа до планината и да намалят автомобилния трафик, както и изграждане на панорамна площадка на Копитото.
В разгара на летните горещини Витоша остава предпочитано място за прохлада и отдих за хиляди софиянци.
Според посетителите планината има огромен потенциал, но инфраструктурата се нуждае от сериозни подобрения.
„Би следвало да се облагороди, защото много хора посещават планината, въздухът е разкошен, но инфраструктурата има пречки. Има много дървета, които са изпопадали от бурята, не се събират, не се почиства гората, което пречи на по-трудно подвижните хора“, каза туристката Красимира Илиева.
Един от основните проблеми, посочвани от туристите, е автомобилният трафик към Златните мостове. Паркирането е затруднено, а тесните пътища често водят до задръствания.
„Нека базовите паркинги да са в полите на Витоша. Няма смисъл да има толкова коли при положение, че има градски транспорт“, смята туристът Аврам Аврамов.
По думите на Красимира Илиева достъпът с обществен транспорт е напълно възможен.
„Ние сме дошли с автобус. Щом хора над 60 години могат да се качат с автобуси, мисля, че няма проблем“, посочи тя.
Според туристите освен лифтове са необходими и междинни паркинги, редовно почистване на пътеките и поддръжка на отводнителните съоръжения.
„Има прекрасни условия в Природния парк. Въпросът е проектите да се реализират по-бързо, а не да останат само добри идеи. Знам, че досега е имало проблеми, защото различни институции отговарят за различни дейности и липсва координация. Дано вече комуникацията стане по-добра“, коментира Аврам Аврамов.
Мая Радославова също изрази надежда развитието на Витоша да продължи.
„Имаше години, в които не можехме да се качим до тук. Сега има движение, има развитие, надявам се да е за добро“, каза тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Човек беше зверски убит от кучета
08:24 10.08.2026
2 Парпърляк
08:24 10.08.2026
3 темерут терзийко
Коментиран от #5, #8, #9
08:26 10.08.2026
4 Абе
08:29 10.08.2026
5 Искат но какво правят
До коментар #3 от "темерут терзийко":Освен да замърсяват и да разхвърлят пластмаса
08:32 10.08.2026
6 коментар
Че са започнали да слизат до Бояна
Какво стана със стръвницата на Витоша.
Май не е това истината
08:36 10.08.2026
7 Тунджа 200
То един нормален тротоар няма в София, 90% от пътната настилка е леш, тези неща се ползват ежедневно не от хиляди, а от стотици хиляди хора, те тръгнали моля ти се гората да искат да била фризирана.
Неадекватност пълна.
Коментиран от #10
08:40 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не са
До коментар #3 от "темерут терзийко":шопи бре! У Софето шопи няма! Сбрани са от целата страна!
09:03 10.08.2026
10 От поне два
До коментар #7 от "Тунджа 200":МИЛИОНА се ползват! Амаааа, Ушко не дава.
09:06 10.08.2026
11 Столичанин
09:14 10.08.2026
12 немам думи
09:41 10.08.2026
13 12...34
Коментиран от #14
11:08 10.08.2026
14 Точно това
До коментар #13 от "12...34":винаги е била причината! Олигарсите, притежаващи Боровец и Банско не разрешават Витоша да се развие, като курорт.... Веднага ще им паднат далаверите.
13:43 10.08.2026
15 Георгиев
14:23 10.08.2026
16 Тео
15:24 10.08.2026