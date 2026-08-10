Днес и утре - без достъп до е-системата на ДФ "Земеделие"

Днес и утре няма да има достъп до Системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира държавен фонд "Земеделие".

Причината е планирано обновяване, което ще бъде направено в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители.

Модернизираната визия и новите функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от Разплащателната агенция.

Според предварителния график Системата за електронни услуги трябва да бъде достъпна отново за ползване на 12-и август.