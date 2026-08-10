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Днес и утре - без достъп до е-системата на ДФ "Земеделие"

Днес и утре - без достъп до е-системата на ДФ "Земеделие"

10 Август, 2026 08:04 650 4

  • система-
  • достъп-
  • дф земеделие

Причината е планирано обновяване

Днес и утре - без достъп до е-системата на ДФ "Земеделие" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес и утре няма да има достъп до Системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира държавен фонд "Земеделие".

Причината е планирано обновяване, което ще бъде направено в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители.

Модернизираната визия и новите функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от Разплащателната агенция.

Според предварителния график Системата за електронни услуги трябва да бъде достъпна отново за ползване на 12-и август.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    0 1 Отговор
    Важно е после да заработи още по-добре.

    Коментиран от #2

    08:13 10.08.2026

  • 2 Комбайна, вършачка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Кое да заработи, земеделието или сайта?

    08:20 10.08.2026

  • 3 Немо

    1 0 Отговор
    Колкото и да я обновяват, това е супер скапано творение, чиято цел вероятно е да затрудни максимално хората и те да се принудят да си наемат консултант и да плащат луди пари. Има друга информационна система, по която работят всички останали министерства, но в земеделието не я искат, те са измислили свой начин да рекетират хораъа

    09:08 10.08.2026

  • 4 и в други ден

    1 0 Отговор
    някои собственици ще осъмнат без имоти

    09:37 10.08.2026

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