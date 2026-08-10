Днес и утре - без достъп до е-системата на ДФ "Земеделие"

Днес и утре няма да има достъп до Системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира държавен фонд "Земеделие".
Причината е планирано обновяване, което ще бъде направено в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители.
Модернизираната визия и новите функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от Разплащателната агенция.
Според предварителния график Системата за електронни услуги трябва да бъде достъпна отново за ползване на 12-и август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
Коментиран от #2
08:13 10.08.2026
2 Комбайна, вършачка
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Кое да заработи, земеделието или сайта?
08:20 10.08.2026
3 Немо
09:08 10.08.2026
4 и в други ден
09:37 10.08.2026