Джони Деп е бесен заради връзката на Амбър Хърд и Кара Делевин

Джони Деп е бесен, че бившата му Амбър Хърд отново е в новините - този път заради връзка с Кара Делевин, точно както е подозирал, разкрива RadarOnline.com, цитиран от marica.bg.

Делевин разказа на всеослушание за връзката си с момичето от "Аквамен", като в подкаст признава, че е имала кратка афера с Хърд след раздялата на актрисата с 63-годишния Деп през 2016 г.

"Джони се е стараел много да изтрие Амбър от личния си свят, но е добре известно, че все още таи огромна омраза и че белезите, които тя му е нанесла, никога няма да зараснат напълно", разкри източник.

"Затова от негова гледна точка е наистина дразнещо и ненужно Кара да изважда на бял свят подобни мръсотии. За него това е като брутално напомняне, че е бил напълно унижен от Амбър. Дори и тя да не е имала връзка с Кара, докато са били женени, те явно не са могли да чакат да се съберат и по-късно да му го натрият в лицето."

33-годишната Делевин сподели, че за първи път е забелязала 40-годишната Хърд на снимачната площадка на филма "Лондонски поля".

"Мисля, че ревността го е докарала до лудост", каза Делевин. "По това време нищо не се случваше. По-късно, след като се разведоха, предполагам, че е имало нещо."

Технически погледнато, Деп излезе победител в поредицата от съдебни дела с висок залог срещу Хърд през 2022 г. Той спечели над 10 милиона долара обезщетение, докато тя спечели 2 милиона долара. В крайна сметка тя се съгласи да плати 1 милион долара, а Деп обяви, че ще дари парите за благотворителност.

Но в средите около Деп широко се споделя мнението, че той все още е измъчван от чувството на предателство и от мъченията, на които Амбър го подложи, докато се бореха в съда, и именно затова му е толкова трудно да се довери отново на сърцето си.

"Сега той отново преживява всички онези болезнени моменти, през които е преминал", твърди източник. По думите му признанията на Делевин отново са разпалили старите конфликти и са върнали негативните емоции на Деп към Хърд.

Източник: www.marica.bg