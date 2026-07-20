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Лионел Скалони загатна за раздяла с Аржентина след края на договора си

Лионел Скалони загатна за раздяла с Аржентина след края на договора си

20 Юли, 2026 10:27 615 3

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  • испания

Емоционално изявление на селекционера след финала срещу Испания

Лионел Скалони загатна за раздяла с Аржентина след края на договора си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като Аржентина отстъпи с минималното 0:1 на Испания във финала на Световното първенство, старши треньорът Лионел Скалони разкри, че вероятно ще напусне поста си след изтичането на настоящия си договор. Наставникът, който пое националния отбор през август 2018 година, сподели, че ще изпълни ангажиментите си до 31 декември 2026 г., но след това е много възможно да се раздели с "албиселесте".

На пресконференцията след финала Скалони не скри вълнението си. Сълзи напълниха очите му, докато благодари на Аржентинската футболна асоциация за доверието и възможността да ръководи отбора на мечтите. "Това е позиция, за която всеки аржентинец мечтае. Гордея се, че бях част от този невероятен път", сподели той.

Скалони подчерта, че евентуалното продължаване на работата му ще изисква сериозни промени и изграждане на нов състав. "За да остана, ще трябва да започнем отначало, да изградим нов отбор – задача, която никак не е лека", призна специалистът. Той допълни, че ще обсъди бъдещето си с президента на федерацията, но усеща, че е време да отдели време за размисъл и лични решения.

"До последния миг дадохме всичко от себе си. Никога не съм си представял, че ще стигнем дотук. Това беше нещо огромно за мен и целия ми екип", завърши Скалони, докато бършеше сълзите си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е това е добър треньор

    2 0 Отговор
    докара ги до 2 място . за пари разбира се . те са бедна страна . така си осигуриха домакинствата . аржентина плаче .

    10:34 20.07.2026

  • 2 Хахаха

    3 1 Отговор
    Съдията предреши мача като изгони Енцо Фернандес от Аржентина.Испания игра по-добре,но Аржентина можеше да стигне до дузпи и да спечели както срещу Франция преди четири години!

    Коментиран от #3

    10:49 20.07.2026

  • 3 Имаха късмет че съдията

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Спести и втори картон на Паредес
    Беше си за гонене .
    Не става така 120мин. Блъскане счупиха ми телевизора.
    И после да разчитат на Мартинес да ги извади.
    Преди 4г. Играха сега не Меси беше слаб този мач може би беше много уморен вече.
    Поклон той е най великия но снощи не показаха и за момент че заслужават да спечелят

    11:12 20.07.2026

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