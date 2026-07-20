Лионел Скалони загатна за раздяла с Аржентина след края на договора си

След като Аржентина отстъпи с минималното 0:1 на Испания във финала на Световното първенство, старши треньорът Лионел Скалони разкри, че вероятно ще напусне поста си след изтичането на настоящия си договор. Наставникът, който пое националния отбор през август 2018 година, сподели, че ще изпълни ангажиментите си до 31 декември 2026 г., но след това е много възможно да се раздели с "албиселесте".

На пресконференцията след финала Скалони не скри вълнението си. Сълзи напълниха очите му, докато благодари на Аржентинската футболна асоциация за доверието и възможността да ръководи отбора на мечтите. "Това е позиция, за която всеки аржентинец мечтае. Гордея се, че бях част от този невероятен път", сподели той.

Скалони подчерта, че евентуалното продължаване на работата му ще изисква сериозни промени и изграждане на нов състав. "За да остана, ще трябва да започнем отначало, да изградим нов отбор – задача, която никак не е лека", призна специалистът. Той допълни, че ще обсъди бъдещето си с президента на федерацията, но усеща, че е време да отдели време за размисъл и лични решения.

"До последния миг дадохме всичко от себе си. Никога не съм си представял, че ще стигнем дотук. Това беше нещо огромно за мен и целия ми екип", завърши Скалони, докато бършеше сълзите си.