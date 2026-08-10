Жизел Бюндхен показа как тренира на яхта, а малкият ѝ син я имитира (СНИМКА)

Супермоделът Жизел Бюндхен сподели кадър с най-малкия си син, който очевидно вече проявява интерес към спортния режим на майка си. 46-годишната бразилка публикува снимки от семейната си почивка, на които тренира на борда на яхта, докато 17-месечното момченце се опитва да повтаря движенията ѝ.
На кадрите Бюндхен прави упражнения с ластици и тежести, а малкият ѝ син стои непосредствено до нея и имитира действията ѝ. Моделът превърна симпатичния момент и в послание за родителството, като отбеляза колко внимателно децата наблюдават възрастните и възприемат техните навици.
Жизел Бюндхен и инструкторът по жиу-жицу Жоаким Валенте станаха родители на момченце през февруари 2025 г. Двамата продължават да пазят името на детето далеч от публичното пространство. По-късно, през декември 2025 г., Бюндхен и Валенте сключиха брак.
Супермоделът има още две деца от брака си с бившата звезда на американския футбол Том Брейди – 16-годишния Бенджамин и 13-годишната Вивиан.
През последните месеци Бюндхен на няколко пъти допуска феновете до моменти от семейния си живот. През юли тя публикува кадри от почивка в Таити с Валенте и децата, включително редки снимки на най-малкия им син.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #3
07:44 10.08.2026
2 Анонимен
07:45 10.08.2026
3 Тунджа 200
До коментар #1 от "Дзак":А на мен гледката към морето.
Дай боже всекиму!
А на мен по две.
07:54 10.08.2026
4 Име
08:13 10.08.2026
5 Васил
09:04 10.08.2026
6 дедо Флашко
09:24 10.08.2026
7 ааа
Коментиран от #8
10:30 10.08.2026
8 например потънал кораб
До коментар #7 от "ааа":Ама скъп и расов конЪ , а не драглива цигaнскЪ кобила. Руса и синеока славянка с "германски корени" , които според оня ИИ били дошли от скандинавците , понеже всичко хубаво е дошло от запада!
12:20 10.08.2026