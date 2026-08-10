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Жизел Бюндхен показа как тренира на яхта, а малкият ѝ син я имитира (СНИМКА)

Жизел Бюндхен показа как тренира на яхта, а малкият ѝ син я имитира (СНИМКА)

10 Август, 2026 07:40 2 127 8

  • жизел бюндхен-
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  • тренира

Моделът превърна симпатичния момент и в послание за родителството, като отбеляза как децата наблюдават възрастните и възприемат техните навици

Жизел Бюндхен показа как тренира на яхта, а малкият ѝ син я имитира (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Жизел Бюндхен сподели кадър с най-малкия си син, който очевидно вече проявява интерес към спортния режим на майка си. 46-годишната бразилка публикува снимки от семейната си почивка, на които тренира на борда на яхта, докато 17-месечното момченце се опитва да повтаря движенията ѝ.

На кадрите Бюндхен прави упражнения с ластици и тежести, а малкият ѝ син стои непосредствено до нея и имитира действията ѝ. Моделът превърна симпатичния момент и в послание за родителството, като отбеляза колко внимателно децата наблюдават възрастните и възприемат техните навици.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Gisele Bündchen (@gisele)


Жизел Бюндхен и инструкторът по жиу-жицу Жоаким Валенте станаха родители на момченце през февруари 2025 г. Двамата продължават да пазят името на детето далеч от публичното пространство. По-късно, през декември 2025 г., Бюндхен и Валенте сключиха брак.

Супермоделът има още две деца от брака си с бившата звезда на американския футбол Том Брейди – 16-годишния Бенджамин и 13-годишната Вивиан.

През последните месеци Бюндхен на няколко пъти допуска феновете до моменти от семейния си живот. През юли тя публикува кадри от почивка в Таити с Валенте и децата, включително редки снимки на най-малкия им син.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дзак

    4 0 Отговор
    Най-ми-хареса оркестъра!

    Коментиран от #3

    07:44 10.08.2026

  • 2 Анонимен

    5 0 Отговор
    Сигурно са от "Алтернатива за България"!

    07:45 10.08.2026

  • 3 Тунджа 200

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    А на мен гледката към морето.
    Дай боже всекиму!
    А на мен по две.

    07:54 10.08.2026

  • 4 Име

    5 0 Отговор
    Имаме си на кого да се любюваме!

    08:13 10.08.2026

  • 5 Васил

    5 0 Отговор
    Аз пък си мислех да потренира на някой строеж и да качи някое пале тухли.

    09:04 10.08.2026

  • 6 дедо Флашко

    2 0 Отговор
    И аз я имитирам. Дупя се и се крача,като нея.

    09:24 10.08.2026

  • 7 ааа

    0 1 Отговор
    Конь.

    Коментиран от #8

    10:30 10.08.2026

  • 8 например потънал кораб

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ааа":

    Ама скъп и расов конЪ , а не драглива цигaнскЪ кобила. Руса и синеока славянка с "германски корени" , които според оня ИИ били дошли от скандинавците , понеже всичко хубаво е дошло от запада!

    12:20 10.08.2026