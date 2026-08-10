Среща в МВнР с посланика на Украйна заради падналия и взривил се дрон

Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланичката на Украйна у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон, съобщи БНР.
В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия.
Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България.
"Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата", заяви в събота говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е сега стана страшно
Коментиран от #2
07:51 10.08.2026
2 хехе
До коментар #1 от "Е сега стана страшно":Най-много да се извинят на укрите, че са обявили, че дрона е украински, а не руски.
07:55 10.08.2026
3 Тунджа 200
Мълчанието на агнетата.
Коментиран от #51
07:59 10.08.2026
4 украински тагар
От тези ,на които се възхищава Тагарев, пострада Румъния, България и Прибалтика
Но все неговите хора са невинни !
Голямо мълчание и от комунистическото отроче Мирчев и другите правилни сили
08:00 10.08.2026
5 Явно
08:03 10.08.2026
6 бат Данчо
08:05 10.08.2026
7 Ба бааааа
08:07 10.08.2026
8 Олят О тялО
08:07 10.08.2026
9 Механик
Къде са "ПРИВИКАХА посланика"? Къде е "с нищо не предизвиканото НАПАДЕНИЕ над СУВЕРЕННА България"? М?
Страх ли ви е от Изласчук?
Коментиран от #35
08:09 10.08.2026
10 фон Сморхаузен
08:10 10.08.2026
11 Анонимен
Коментиран от #18, #26
08:10 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да бе ,да ! 🤔
Коментиран от #45
08:14 10.08.2026
14 +18!
08:15 10.08.2026
15 Хмм
До коментар #12 от "Петер Брьогел - СТАРИ":Мирчев и Гюров вдигнаха вой, очакваха че дронът е руски
08:15 10.08.2026
16 На БАБА фърчилото
Струва си да опитаме , нали ?
08:16 10.08.2026
17 Важно!
08:18 10.08.2026
18 Тото 1 и Тото 2
До коментар #11 от "Анонимен":При златните си тоалетни , на топло и охолно ояли се !
08:18 10.08.2026
19 Механик
Румънците пък да обяснят, как 1040 км, не са засекли тоя дрон, както и това как "пазят границите на "алианса"" щом дронът е летял цели 8 часа над тяхна територия и дори не са го усетили. Както и, какво ще стане ако руснаците им пуснат 200 дрона.
08:18 10.08.2026
20 Зъл пес
08:20 10.08.2026
21 Тартаковер
Не броим самолетите , дето една ТИКВА ги плати , а те пристигнаха след години и то с голямо закъснение. С неработещи и липсващи системи. А и май и без подготвени пилоти и бази.
Честито !
08:21 10.08.2026
22 Само Питам
08:22 10.08.2026
23 Еврослон
08:26 10.08.2026
24 нннн
08:28 10.08.2026
25 Мериленд
08:29 10.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 въпрос
Коментиран от #34, #53
08:33 10.08.2026
28 Иван
08:33 10.08.2026
29 Кирил
08:35 10.08.2026
30 Иван
Коментиран от #33
08:35 10.08.2026
31 След дъжд качулка
08:39 10.08.2026
32 Промяна
08:43 10.08.2026
33 абе, да
До коментар #30 от "Иван":Ако дронът беше уцелил газопровода от муха щеше да стане слон. Сърбия и Унгария мълчат, но ако газопроводът беше ударен и те щяха да пострадат от недостиг на газ. След инцидентите с кораби и морски дронове в Черно море, както и въздушните дронове в Румъния, Турция, Гърция и България, всякаква подкрепа за Украйна трябваше да спре. Опитът да се нанасят вреди на съседни приятелски държави или да се разшири военният конфликт не бива да се толерира по никакъв начин.
08:43 10.08.2026
34 Анонимен
До коментар #27 от "въпрос":27 я какви измислици 27 ти искаш Украйна да се предаде на Путин убиецът ли 27 а ти защо не се,предадеш на Путин лично щом толкова го обичаш 27 и какво търсиш в европейската ни държава
08:46 10.08.2026
35 Анонимен
До коментар #9 от "Механик":А теб те е страх от Путин 9 кланяш се до земята на убийците на невинни хора 9
08:47 10.08.2026
36 Благодарност 🇧🇬❤️🇺🇦😂 по Украински🤣
на решето с автоматично оръжие (където живеете със семейството си) и да ви каже, непреднамерено беше, като същия някой Вие сте му дали паричките да си купи автоматичното оръжие и подарили патроните за същото.
08:47 10.08.2026
37 Цялото Журналистическо Воинство
Така че очаквайте повече от същото.
08:51 10.08.2026
38 Квадрат13
08:53 10.08.2026
39 разочарован
08:54 10.08.2026
40 Э-аборотное
08:55 10.08.2026
41 Христо
08:56 10.08.2026
42 Специалист
Коментиран от #55
08:57 10.08.2026
43 пацо
08:58 10.08.2026
44 Начо
08:59 10.08.2026
45 не само
До коментар #13 от "Да бе ,да ! 🤔":70 руски дипломати изгонихме, ами и свещеници от Руската църква. При това без никакви доказателства. А този ва.мпир го търпим въпреки морските дронове по плажовете ни и взривилия се дрон до газопровода.
08:59 10.08.2026
46 даката
09:00 10.08.2026
47 Сетила се Мара да се побара
09:00 10.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ганю
Какъв вой,какъв рев от цяла Европа. А у нас- нискочелия Мирчев,ТагаренкО,и най вече "Най високия дОенерал" нямаше да изчезнат от ТВ студията. А за капак- мумията Неински,Ленче кремче щяха да пускат по една сълза колко страшно е било това
09:02 10.08.2026
50 Стеф
09:04 10.08.2026
51 Реалност
До коментар #3 от "Тунджа 200":Бай Натю може да воюва само във Фейсбук и в Инстаграм. А с тоя член 5 вече се подиграват по цял свят:)
09:04 10.08.2026
52 хахаха
До коментар #48 от "До путинската маймуна":Мирчев ти ли си бре, появи се най накрая:)))
09:06 10.08.2026
53 Зеления
До коментар #27 от "въпрос":"Столичани да кажат веят ли се още украински знамена в София?"
Всяка сутрин преди да отидат в парламента Мирчев, генерал-гном и Христо Гаджев от ГЕРБ минават през кметството да целунат украинското знаме. След тях понеже медийните им участия са към 10 часа, минават Тагарев, Нейнски, Гого Лозанов, Запрянов - целуват знамето, 09:30 банките вече са отворили, изтеглят преводите от украински гривни и са в студията в 10:00 за да дадат своя НЕЗАВИСИМ коментар по актуалните теми.
09:07 10.08.2026
54 Бравос
09:11 10.08.2026
55 Зеления
До коментар #42 от "Специалист":"Защо Урсула и Калас не са възмутени."
Защото дрона е демократичен, а е съвсем приятно да те бомби демократичен дрон отколкото дрон на авторитарен режим, има голяма разлика.
09:11 10.08.2026
56 Айде бе Радев
09:13 10.08.2026
57 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИ ПАЧКОВ КЕФЕВ
09:23 10.08.2026
58 Елементарно Уотсън !
Как си обяснявате, че не е видян или засечен от никой или от ПВО при условие, че е "примамка" и трябва да се вижда от радарите за да привлече вниманието им ? . Използван е сценария от украинската операция "Паяжина" срещу фашистка Русия.
Украйна няма мотив да си търси врагове като държави от НАТО.
09:28 10.08.2026
59 Нашмърканият потник
09:28 10.08.2026
60 Олга
09:31 10.08.2026
61 Сексоложката на Зеленский
09:35 10.08.2026
62 Урко фашистите са терористи и пак лъжат
10:59 10.08.2026