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Среща в МВнР с посланика на Украйна заради падналия и взривил се дрон

Среща в МВнР с посланика на Украйна заради падналия и взривил се дрон

10 Август, 2026 07:48 1 350 62

  • посланик-
  • украйна-
  • дрон-
  • кардам

Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България

Среща в МВнР с посланика на Украйна заради падналия и взривил се дрон - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланичката на Украйна у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон, съобщи БНР.

В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия.

Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България.

"Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата", заяви в събота говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е сега стана страшно

    48 2 Отговор
    Външният ни министър ще ги "съсипе"...😆

    Коментиран от #2

    07:51 10.08.2026

  • 2 хехе

    46 4 Отговор

    До коментар #1 от "Е сега стана страшно":

    Най-много да се извинят на укрите, че са обявили, че дрона е украински, а не руски.

    07:55 10.08.2026

  • 3 Тунджа 200

    47 4 Отговор
    Нато нещо?
    Мълчанието на агнетата.

    Коментиран от #51

    07:59 10.08.2026

  • 4 украински тагар

    46 5 Отговор
    Остава и " умишлено" да са насочили дрона към нас!
    От тези ,на които се възхищава Тагарев, пострада Румъния, България и Прибалтика
    Но все неговите хора са невинни !
    Голямо мълчание и от комунистическото отроче Мирчев и другите правилни сили

    08:00 10.08.2026

  • 5 Явно

    43 3 Отговор
    Руската заплаха, така широко пропагндирана в ЕС се доказва с множеството украински дронове, паднали в страните от ЕС. Един такъв дори уби двама полски фермери. Явно пропагандните медии и досега смятат, че украинците са руснаци.

    08:03 10.08.2026

  • 6 бат Данчо

    41 1 Отговор
    Ще се извиняват , че нашата нива се удари в техния дрон...

    08:05 10.08.2026

  • 7 Ба бааааа

    26 0 Отговор
    Оноа Чамовото ко ще каже по въпроса чий е дрона

    08:07 10.08.2026

  • 8 Олят О тялО

    33 2 Отговор
    Защо "УЖ" приятелите ни започнаха да ни нападат ? Какво толкова сме им сторили ? Дори пращаме помощи и им даваме оръжие.

    08:07 10.08.2026

  • 9 Механик

    34 3 Отговор
    Ама как нежно се изразявате, а? Да не би да засегнем "господарите" от Киев, а?
    Къде са "ПРИВИКАХА посланика"? Къде е "с нищо не предизвиканото НАПАДЕНИЕ над СУВЕРЕННА България"? М?
    Страх ли ви е от Изласчук?

    Коментиран от #35

    08:09 10.08.2026

  • 10 фон Сморхаузен

    31 2 Отговор
    Охооо , посланичката се появи. Била е на почивка ли ? Забавила се е , защото е имала запазени спа процедури и деликатеси за ядене. Няма да ги оставя , заради някакъв си дрон и наши протести.

    08:10 10.08.2026

  • 11 Анонимен

    26 3 Отговор
    Бандерофилите де се скриха?

    Коментиран от #18, #26

    08:10 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да бе ,да ! 🤔

    35 2 Отговор
    Прогонихме без причина 70 руски дипломати , а България търпи Украинските Терористи да пращат дронове по критични обекти от газовата ни инфраструктура ?! Закривай украинското посолство ! 🏴‍☠️🇺🇦🏴‍☠️

    Коментиран от #45

    08:14 10.08.2026

  • 14 +18!

    21 0 Отговор
    Сега в МВнР нашата мома Чамова ще оскубе и издере тяхната посланичка Чамова! Очаквайте лют екшън! Ще хвъркат кичури, сълзи и сополи!

    08:15 10.08.2026

  • 15 Хмм

    28 1 Отговор

    До коментар #12 от "Петер Брьогел - СТАРИ":

    Мирчев и Гюров вдигнаха вой, очакваха че дронът е руски

    08:15 10.08.2026

  • 16 На БАБА фърчилото

    16 1 Отговор
    Има как да спрем тези дронове. Ето как - да сложим Бойко и Делян да циркулират по границите ни. Със своя заплашителен , мрачен, страшен и подтискащ вид , те ще уплашат дрона и той , щом ги види ще се върне обратно на мига или ще се самоунищожи от страх.
    Струва си да опитаме , нали ?

    08:16 10.08.2026

  • 17 Важно!

    21 1 Отговор
    Очаквайте по БНТ 1 пряко предаване посрещането на Нейно Превъзходителство г-ж Хайлазчук на червен килим с парад на гвардейската рота.

    08:18 10.08.2026

  • 18 Тото 1 и Тото 2

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    При златните си тоалетни , на топло и охолно ояли се !

    08:18 10.08.2026

  • 19 Механик

    22 0 Отговор
    Посланичката да обясни как така дронът е бил заблуден от р уските РЕБ, като РЕБ действата на 25 км, а от тука до украина има цели 1040 км.
    Румънците пък да обяснят, как 1040 км, не са засекли тоя дрон, както и това как "пазят границите на "алианса"" щом дронът е летял цели 8 часа над тяхна територия и дори не са го усетили. Както и, какво ще стане ако руснаците им пуснат 200 дрона.

    08:18 10.08.2026

  • 20 Зъл пес

    24 2 Отговор
    Умишлено или не,укрите са нарушили бг.пространството.Ако бяхме ние,зелю досега да е оревал орталъка.

    08:20 10.08.2026

  • 21 Тартаковер

    21 1 Отговор
    Ний с нищо не можем да отвърнем. Дори и хартиени самолетчета и хвърчила нямаме даже !
    Не броим самолетите , дето една ТИКВА ги плати , а те пристигнаха след години и то с голямо закъснение. С неработещи и липсващи системи. А и май и без подготвени пилоти и бази.
    Честито !

    08:21 10.08.2026

  • 22 Само Питам

    21 2 Отговор
    Пак Путин ли е виновен ? И руснаците ?

    08:22 10.08.2026

  • 23 Еврослон

    24 2 Отговор
    Колко украински дипломата ще изгоним? Радев?

    08:26 10.08.2026

  • 24 нннн

    19 0 Отговор
    Ама посланикът на Украйна е сексоложка. На други въпроси може да отговаря.

    08:28 10.08.2026

  • 25 Мериленд

    2 0 Отговор
    Безмозъчен глупак

    08:29 10.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 въпрос

    17 3 Отговор
    Столичани да кажат веят ли се още украински знамена в София? Още в мига, в който се установи, че взривилият се дрон е украински, пар.цалите трябваше да бъдат премахнати. Посланичката, ако не бъде натирена, то поне да бъде в пълна изолация - никакви покани за официални събития, никакви посещения от българска страна на организирани от украинското посолство събития. В Баба Алино да влизат булдозерите и хич да не чакат съдебни решения. Олег Невзоров да бъде задържан и съден за пране на пари и унищожаване на защитени горски видове и екосистеми. Трябва да се покаже ясно, че такива безобразия в България няма да бъдат толерирани повече.

    Коментиран от #34, #53

    08:33 10.08.2026

  • 28 Иван

    6 6 Отговор
    Защо забравяме когато САЩ бомбардираше Сърбия и ракетите падаха в България всички бяха слепи нали сега от мухата слон

    08:33 10.08.2026

  • 29 Кирил

    6 16 Отговор
    Падна един фалшив дрон примамка и българите се н.... ха от страх

    08:35 10.08.2026

  • 30 Иван

    6 6 Отговор
    Защо забравяме когато САЩ бомбардираше Сърбия и ракетите падаха в България всички бяха слепи нали сега от мухата слон

    Коментиран от #33

    08:35 10.08.2026

  • 31 След дъжд качулка

    12 2 Отговор
    Първо да проверят дали сексоложката наистина е била напуснала страната или ги мотае. Да поискат смяната й щом не може да изпълнява функциите си.

    08:39 10.08.2026

  • 32 Промяна

    2 14 Отговор
    А ЗАЩО НЕ С МИТРОФАНОВА РУСНАЦИТЕ СА АГРЕСОРИТЕ УБИВАТ БЕЗМИМОСТНО ОТ ГОДИНИ А УКРАЙНА СЕ ЗАЩИТАВА

    08:43 10.08.2026

  • 33 абе, да

    13 1 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    Ако дронът беше уцелил газопровода от муха щеше да стане слон. Сърбия и Унгария мълчат, но ако газопроводът беше ударен и те щяха да пострадат от недостиг на газ. След инцидентите с кораби и морски дронове в Черно море, както и въздушните дронове в Румъния, Турция, Гърция и България, всякаква подкрепа за Украйна трябваше да спре. Опитът да се нанасят вреди на съседни приятелски държави или да се разшири военният конфликт не бива да се толерира по никакъв начин.

    08:43 10.08.2026

  • 34 Анонимен

    2 12 Отговор

    До коментар #27 от "въпрос":

    27 я какви измислици 27 ти искаш Украйна да се предаде на Путин убиецът ли 27 а ти защо не се,предадеш на Путин лично щом толкова го обичаш 27 и какво търсиш в европейската ни държава

    08:46 10.08.2026

  • 35 Анонимен

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    А теб те е страх от Путин 9 кланяш се до земята на убийците на невинни хора 9

    08:47 10.08.2026

  • 36 Благодарност 🇧🇬❤️🇺🇦😂 по Украински🤣

    12 2 Отговор
    Мда, някой да ви направи къщата
    на решето с автоматично оръжие (където живеете със семейството си) и да ви каже, непреднамерено беше, като същия някой Вие сте му дали паричките да си купи автоматичното оръжие и подарили патроните за същото.

    08:47 10.08.2026

  • 37 Цялото Журналистическо Воинство

    8 1 Отговор
    в България, Правителство и Политически Партии, Военни, НАТО са на страната на Украйна.

    Така че очаквайте повече от същото.

    08:51 10.08.2026

  • 38 Квадрат13

    3 1 Отговор
    Дано да не свикнем с подобни срещи. Никой не може нищо да ни гарантира. Само на думи.

    08:53 10.08.2026

  • 39 разочарован

    8 1 Отговор
    Уж имахме едни от най-добрите IT в света, а не можаха да измислят как да хакват дроновете и да ги връщат там, откъдето са излетели. Излиза, че стават само да хакват защитите на скъпи джипове или да източват лични данни от сървърите на държавните институции.

    08:54 10.08.2026

  • 40 Э-аборотное

    3 5 Отговор
    Чорапът бърза да трупа точки от путинския подарък

    08:55 10.08.2026

  • 41 Христо

    10 2 Отговор
    Какво да я викат тази пача, направо да я гонят и да закриват укро посолството.

    08:56 10.08.2026

  • 42 Специалист

    12 2 Отговор
    Защо Урсула и Калас не са възмутени.Какво чакат нападат ни европейския съюз.Журналистите независимите напишете поне няколко реда от хорски срам

    Коментиран от #55

    08:57 10.08.2026

  • 43 пацо

    10 0 Отговор
    Най кефи Митко есемеса с бялата тениска. Тия са пълна комедия

    08:58 10.08.2026

  • 44 Начо

    8 0 Отговор
    Външната министърка ще иска подкрепа от турчина... нали му се съблича

    08:59 10.08.2026

  • 45 не само

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе ,да ! 🤔":

    70 руски дипломати изгонихме, ами и свещеници от Руската църква. При това без никакви доказателства. А този ва.мпир го търпим въпреки морските дронове по плажовете ни и взривилия се дрон до газопровода.

    08:59 10.08.2026

  • 46 даката

    8 0 Отговор
    е.ати правителството

    09:00 10.08.2026

  • 47 Сетила се Мара да се побара

    9 2 Отговор
    Досега трябваше да са строени в две редици на плаца и зеления и маймуната му посланичка и да има падни стани и опъни кабела ...

    09:00 10.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ганю

    12 1 Отговор
    Най се "чудя и мая" само едно- аджеба,ако този дрон бе руски ...
    Какъв вой,какъв рев от цяла Европа. А у нас- нискочелия Мирчев,ТагаренкО,и най вече "Най високия дОенерал" нямаше да изчезнат от ТВ студията. А за капак- мумията Неински,Ленче кремче щяха да пускат по една сълза колко страшно е било това

    09:02 10.08.2026

  • 50 Стеф

    2 1 Отговор
    Министър Чамова ще я направи на нищо? Ще поиска и отзоваването и вероятно?!?

    09:04 10.08.2026

  • 51 Реалност

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тунджа 200":

    Бай Натю може да воюва само във Фейсбук и в Инстаграм. А с тоя член 5 вече се подиграват по цял свят:)

    09:04 10.08.2026

  • 52 хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "До путинската маймуна":

    Мирчев ти ли си бре, появи се най накрая:)))

    09:06 10.08.2026

  • 53 Зеления

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "въпрос":

    "Столичани да кажат веят ли се още украински знамена в София?"
    Всяка сутрин преди да отидат в парламента Мирчев, генерал-гном и Христо Гаджев от ГЕРБ минават през кметството да целунат украинското знаме. След тях понеже медийните им участия са към 10 часа, минават Тагарев, Нейнски, Гого Лозанов, Запрянов - целуват знамето, 09:30 банките вече са отворили, изтеглят преводите от украински гривни и са в студията в 10:00 за да дадат своя НЕЗАВИСИМ коментар по актуалните теми.

    09:07 10.08.2026

  • 54 Бравос

    11 1 Отговор
    Украйна досега е атакувала Германия, България, Румъния, Полша, Хърватска и Турция, а от великото НАТО ни вопъл, ни стон!

    09:11 10.08.2026

  • 55 Зеления

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "Специалист":

    "Защо Урсула и Калас не са възмутени."

    Защото дрона е демократичен, а е съвсем приятно да те бомби демократичен дрон отколкото дрон на авторитарен режим, има голяма разлика.

    09:11 10.08.2026

  • 56 Айде бе Радев

    8 1 Отговор
    Досега трябваше да си побъркал всичките укри

    09:13 10.08.2026

  • 57 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИ ПАЧКОВ КЕФЕВ

    4 3 Отговор
    ПУНТИРАТ НЯКАКВА.ДЕЙНОСТ ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ОТБИВАТ НОМЕРА УШ ЧЕ РАБОТЯТ ЗА ПАЧКИ.ЕВРО ЗАПЛАТИ. ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЧЕ ПОСЛАНИЧКАТА НА УКРАЙНА НИЩО НЕ.ЗНАЕ ТОВА Е СЛУЧАЕН ИНЦИДЕНТ НО БГ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ОТ КРАЙ ВРЕМЕ СА СИ.ТАКИВА ......

    09:23 10.08.2026

  • 58 Елементарно Уотсън !

    12 11 Отговор
    Дронът е украински , но вероятно е пуснат от рашистите или техни резиденти в България след като вкаран нелегално тук с някой камион .
    Как си обяснявате, че не е видян или засечен от никой или от ПВО при условие, че е "примамка" и трябва да се вижда от радарите за да привлече вниманието им ? . Използван е сценария от украинската операция "Паяжина" срещу фашистка Русия.
    Украйна няма мотив да си търси врагове като държави от НАТО.

    09:28 10.08.2026

  • 59 Нашмърканият потник

    6 4 Отговор
    е терорист!!! Скоро ще си получи заслуженото в полския бункер!

    09:28 10.08.2026

  • 60 Олга

    5 3 Отговор
    Няма спор, пламенната любов не може да я собори нищо - никакъв дрон дори и тухла по главата.Ще пламне повече, ако каже Брюксел.

    09:31 10.08.2026

  • 61 Сексоложката на Зеленский

    5 4 Отговор
    ще шока кухите репи на Муньо и Чамовата дъска.

    09:35 10.08.2026

  • 62 Урко фашистите са терористи и пак лъжат

    4 1 Отговор
    Тази трябваше да я изгонят най позорно

    10:59 10.08.2026

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