Среща в МВнР с посланика на Украйна заради падналия и взривил се дрон

Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланичката на Украйна у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон, съобщи БНР.

В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия.

Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България.

"Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата", заяви в събота говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи.