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Луис де ла Фуенте: Нашият отбор беше подготвен за всякакви предизвикателства и го доказа на терена

Луис де ла Фуенте: Нашият отбор беше подготвен за всякакви предизвикателства и го доказа на терена

20 Юли, 2026 10:48 563 4

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Наставникът изведе „Ла Фурия“ до световния връх и не скри възторга си от своите футболисти

Луис де ла Фуенте: Нашият отбор беше подготвен за всякакви предизвикателства и го доказа на терена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 65-годишна възраст Луис де ла Фуенте вписа името си със златни букви в историята на световния футбол, след като изведе националния отбор на Испания до титлата на Мондиал 2026. Вълнуващият финал срещу Аржентина завърши с минимална, но напълно заслужена победа с 1:0 за „Ла Фурия“, която отново показа класа и характер на най-голямата сцена.

След последния съдийски сигнал, Де ла Фуенте не скри емоциите си и изрази дълбока благодарност към своите възпитаници. „Изключително съм горд с тази невероятна група футболисти. Те не само следваха нашата философия, но я развиха и превърнаха в пример за единство и отдаденост. Всеки един от тях е истински майстор на терена, играч от световна величина и безспорен талант“, сподели развълнуваният селекционер пред медиите.

Де ла Фуенте подчерта, че успехът не е дошъл лесно: „Поглеждайки назад, осъзнавам, че с тези момчета постигнахме всичко възможно. Във финала трябваше да решим мача по-рано, но това е световно първенство – тук всяка минута е битка, независимо дали играеш срещу десет или единадесет души. Нашият отбор беше подготвен за всякакви предизвикателства и го доказа на терена.“

С този триумф Испания не само се завърна на световния връх, но и показа, че разполага с поколение, способно да доминира години наред.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сто и десет минути

    2 1 Отговор
    Новите световни не могат да вкарат хюгол на досегашните старите световни. Съдията им изгони един човек по малко останаха , не им даде дузпа а то оставаше и с един човек повече да не вкарат гол най сетне е сто и десетата минута някъде беше.

    11:02 20.07.2026

  • 2 Сто и десет минути че и повече

    2 0 Отговор
    Новите световни не могат да вкарат гол на досегашните старите световни. Съдията им изгони един човек по малко останаха , не им даде дузпа а то оставаше и с един човек повече да не вкарат гол най сетне в сто и десетата минута някъде беше без да отчитаме продълженията на редовното време..

    11:09 20.07.2026

  • 3 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Ще направя промоция на целия испански отбор по случай победата.

    11:11 20.07.2026

  • 4 120 минути

    1 0 Отговор
    Новите световни срещу Вратаря на старите световни. Голямо постижение , че най накрая изгониха играч за да могат фаворитите да вкарат гол. ....

    11:13 20.07.2026

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