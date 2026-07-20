Луис де ла Фуенте: Нашият отбор беше подготвен за всякакви предизвикателства и го доказа на терена

На 65-годишна възраст Луис де ла Фуенте вписа името си със златни букви в историята на световния футбол, след като изведе националния отбор на Испания до титлата на Мондиал 2026. Вълнуващият финал срещу Аржентина завърши с минимална, но напълно заслужена победа с 1:0 за „Ла Фурия“, която отново показа класа и характер на най-голямата сцена.

След последния съдийски сигнал, Де ла Фуенте не скри емоциите си и изрази дълбока благодарност към своите възпитаници. „Изключително съм горд с тази невероятна група футболисти. Те не само следваха нашата философия, но я развиха и превърнаха в пример за единство и отдаденост. Всеки един от тях е истински майстор на терена, играч от световна величина и безспорен талант“, сподели развълнуваният селекционер пред медиите.

Де ла Фуенте подчерта, че успехът не е дошъл лесно: „Поглеждайки назад, осъзнавам, че с тези момчета постигнахме всичко възможно. Във финала трябваше да решим мача по-рано, но това е световно първенство – тук всяка минута е битка, независимо дали играеш срещу десет или единадесет души. Нашият отбор беше подготвен за всякакви предизвикателства и го доказа на терена.“

С този триумф Испания не само се завърна на световния връх, но и показа, че разполага с поколение, способно да доминира години наред.