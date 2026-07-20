Христо Стоичков: Честита титла на Испания! Прегръдка за Лео Меси!

Футболната легенда Христо Стоичков не скри възторга си след финала на Световното първенство, като отправи сърдечни поздравления към новите шампиони от Испания.

В специално обръщение в социалните мрежи, носителят на „Златната топка“ подчерта, че триумфът на „Ла Роха“ е напълно заслужен след един изключителен турнир, изпълнен с драматични моменти и незабравими голове. Бившият футболист на Барселона не пропусна да похвали и Лионел Меси.

"Честита титла на Испания! Абсолютно заслужено! Изживяхме един великолепен Мондиал! Толкова много мачове, голове! Родиха се легенди!

Прегръдка за Лео Меси! Въпреки загубата си остава най-великият!

Прегръдки и за всички приятели в България, които не спаха, за да гледат световно!", написа Стоичков.