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Христо Стоичков: Честита титла на Испания! Прегръдка за Лео Меси!

Христо Стоичков: Честита титла на Испания! Прегръдка за Лео Меси!

20 Юли, 2026 11:54 1 025 24

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  • барселона-
  • лионел меси

Легендарният българин отдаде почит на аржентинската звезда

Христо Стоичков: Честита титла на Испания! Прегръдка за Лео Меси! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната легенда Христо Стоичков не скри възторга си след финала на Световното първенство, като отправи сърдечни поздравления към новите шампиони от Испания.

В специално обръщение в социалните мрежи, носителят на „Златната топка“ подчерта, че триумфът на „Ла Роха“ е напълно заслужен след един изключителен турнир, изпълнен с драматични моменти и незабравими голове. Бившият футболист на Барселона не пропусна да похвали и Лионел Меси.

"Честита титла на Испания! Абсолютно заслужено! Изживяхме един великолепен Мондиал! Толкова много мачове, голове! Родиха се легенди!

Прегръдка за Лео Меси! Въпреки загубата си остава най-великият!

Прегръдки и за всички приятели в България, които не спаха, за да гледат световно!", написа Стоичков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Прегръдка от мен и още нещо.... Ох, ох, ох....

    11:58 20.07.2026

  • 2 честен ционист

    6 19 Отговор
    И титлата на Испания беше наредена, както и четвъртото място на Ганчо 94г.

    Коментиран от #7, #8, #9

    11:58 20.07.2026

  • 3 Лютеничка от Била

    11 4 Отговор
    Този кой беше?

    Коментиран от #13

    11:59 20.07.2026

  • 4 ЦСКА

    8 7 Отговор
    Поздравления за Испания и един шпеков салам за Меси и компания

    12:04 20.07.2026

  • 5 Хитър Ицо

    9 5 Отговор
    Изживява се като говорител на великите испанци.

    Коментиран от #10

    12:05 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За тебе всичко е наредено

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И руския ти е нареден, и българския ти е нареден, и иврита ти и той за иврит набеден. Един език като хората знаеш ли? Я се замисли.

    Коментиран от #20

    12:10 20.07.2026

  • 8 ОБЕКТИВЕН

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Тенденциозно изказване. От една страна, Испания наистина играха добре във ВСИЧКИ МАЧОВЕ, което не може да се нагласи. От друга страна, спортът отдавна не е само спорт, а бизнес, пиар, геополитика. Тоест схеми, уредени залагания, манипулация. Не мога да кажа обаче кое е абсолютно реалното между двата вектора. Не може да знаем какво би станало без спонсори, реклами, лъскави стадиони, бизнес планове, "Фолклендските острови са на ..." и т.н. Но се усеща, че има нещо задкулисно...

    12:11 20.07.2026

  • 9 Tи наред ли си

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Снощи за пръв път видях отбора на Аржентина напълно надиграни, без нито един удар към вратата цели 90 минути. Испания победиха също и Франция, това без никакви пресилени дузпи или подаръци от реферите.
    И как точно ще нагласят Испания за световен шампион, след като премиерът на Испания отказа всякаква подкрепа на САЩ във войната с Иран.

    Колкото до България през 1994г, тук си също неподготвен. Победата ни над Мексико носи големи загуби на домакините защото голям процент от населението на САЩ са от подобен произход.

    Коментиран от #16

    12:13 20.07.2026

  • 10 ОБЕКТИВЕН

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хитър Ицо":

    Не бе, готин, казва си мнението. Кажи си го и ти. Ако е по-стойностно, ще събереш даже повече плюсове. Това е.

    12:15 20.07.2026

  • 11 Григор

    3 5 Отговор
    Прегръдка за Меси?!?! За какво? Този отбор на Аржентина изобщо не трябваше да е на финал! Те играят всичко друго, само не и футбол! Може ли за 90 минути игра да нямаш удар в противниковата врата? Грозно!

    12:15 20.07.2026

  • 12 Прегръдка заслужава ВРАТАРЯ на

    4 3 Отговор
    Аржентина. Сто и двайсет минути или два часа испанците не можаха да му вкарат гол. До като не изгониха един играч , че тез да вкарат един гол божке .....

    Коментиран от #14

    12:19 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ОБЕКТИВЕН

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Прегръдка заслужава ВРАТАРЯ на":

    Ми той съдията доста по-рано трябваше да покаже червен картон на аржентинците. Онова влизане с/у опорния крак помниш ли го??? Ако го беше направил българин, не ми се мисли... А дефанзивната игра? Как ще я обясниш? 120 мин., не докато си вземеш бира от хладилника. Буди недоумение. А слабата игра на Меси беше потресаваща...

    Коментиран от #22

    12:27 20.07.2026

  • 15 Испанците скриха топката

    4 1 Отговор
    на прехвалените аржентинци, които ритаха като магарета от безпомощност, че не могат да барнат топката. Разминаха се само с един червен картон, а трябваше да са няколко. Великия Меси се забиваше като камикадзе в испанските играчи, което беше жалка гледка.

    12:28 20.07.2026

  • 16 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Tи наред ли си":

    Ти ако си мислиш, че целта на футболът е да прави пари, много се лъжеш.

    Коментиран от #21

    12:37 20.07.2026

  • 17 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Аржентинската звезда като получи топката и почваше да се върти около себе си, правеше и хубави пасове, всичките безполезни обаче. Като плюс можем да отбележим, че не се хвърляше да събаря в гръб испанците, както съотборниците си.

    12:39 20.07.2026

  • 18 Ако бяха излезли с мачете на терена

    1 1 Отговор
    щеше да им прилича.

    12:41 20.07.2026

  • 19 Пърчо

    3 0 Отговор
    И никаква прегръдка за Кауфланд, респективно щерка и внуче 😭😭😭.
    Срам, срам, срам за България !!!

    12:45 20.07.2026

  • 20 Синагогата

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "За тебе всичко е наредено":

    Бяхме му отпуснали 500 м2 да си направи едно къще и да се кротне...
    А той - Нееее! Искам на гуланските възвишения...

    12:50 20.07.2026

  • 21 Целта на футбола не е да прави пари а да

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Прави много пари и да отвлича вниманието на хората от важните неща и от проблемите както и да създава нови проблеми.

    12:57 20.07.2026

  • 22 Недоумение буди и онзи ден

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ОБЕКТИВЕН":

    Френското падение особено първото полувремие. Недоумение буди защо Норвегия се предаде най на края без бой просто така. Много отбори се промъкнаха с дузпи. Странно световно .

    13:01 20.07.2026

  • 23 Онзи

    1 0 Отговор
    Тази особа има защо да е на едно от първите места в класацията по "омразни българи" !!!

    13:10 20.07.2026

  • 24 Поздрави за всички които спаха...

    1 0 Отговор
    доколкото може, че утре са на работа пръва смена. Не гледаха футбол, оти некой требва да сее и жъне. шото футболна топка за вечеря не става.

    13:22 20.07.2026

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