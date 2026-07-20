Христо Стоичков: Честита титла на Испания! Прегръдка за Лео Меси!

Футболната легенда Христо Стоичков не скри възторга си след финала на Световното първенство, като отправи сърдечни поздравления към новите шампиони от Испания.
В специално обръщение в социалните мрежи, носителят на „Златната топка“ подчерта, че триумфът на „Ла Роха“ е напълно заслужен след един изключителен турнир, изпълнен с драматични моменти и незабравими голове. Бившият футболист на Барселона не пропусна да похвали и Лионел Меси.
"Честита титла на Испания! Абсолютно заслужено! Изживяхме един великолепен Мондиал! Толкова много мачове, голове! Родиха се легенди!
Прегръдка за Лео Меси! Въпреки загубата си остава най-великият!
Прегръдки и за всички приятели в България, които не спаха, за да гледат световно!", написа Стоичков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:58 20.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #7, #8, #9
11:58 20.07.2026
3 Лютеничка от Била
Коментиран от #13
11:59 20.07.2026
4 ЦСКА
12:04 20.07.2026
5 Хитър Ицо
Коментиран от #10
12:05 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 За тебе всичко е наредено
До коментар #2 от "честен ционист":И руския ти е нареден, и българския ти е нареден, и иврита ти и той за иврит набеден. Един език като хората знаеш ли? Я се замисли.
Коментиран от #20
12:10 20.07.2026
8 ОБЕКТИВЕН
До коментар #2 от "честен ционист":Тенденциозно изказване. От една страна, Испания наистина играха добре във ВСИЧКИ МАЧОВЕ, което не може да се нагласи. От друга страна, спортът отдавна не е само спорт, а бизнес, пиар, геополитика. Тоест схеми, уредени залагания, манипулация. Не мога да кажа обаче кое е абсолютно реалното между двата вектора. Не може да знаем какво би станало без спонсори, реклами, лъскави стадиони, бизнес планове, "Фолклендските острови са на ..." и т.н. Но се усеща, че има нещо задкулисно...
12:11 20.07.2026
9 Tи наред ли си
До коментар #2 от "честен ционист":Снощи за пръв път видях отбора на Аржентина напълно надиграни, без нито един удар към вратата цели 90 минути. Испания победиха също и Франция, това без никакви пресилени дузпи или подаръци от реферите.
И как точно ще нагласят Испания за световен шампион, след като премиерът на Испания отказа всякаква подкрепа на САЩ във войната с Иран.
Колкото до България през 1994г, тук си също неподготвен. Победата ни над Мексико носи големи загуби на домакините защото голям процент от населението на САЩ са от подобен произход.
Коментиран от #16
12:13 20.07.2026
10 ОБЕКТИВЕН
До коментар #5 от "Хитър Ицо":Не бе, готин, казва си мнението. Кажи си го и ти. Ако е по-стойностно, ще събереш даже повече плюсове. Това е.
12:15 20.07.2026
11 Григор
12:15 20.07.2026
12 Прегръдка заслужава ВРАТАРЯ на
Коментиран от #14
12:19 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ОБЕКТИВЕН
До коментар #12 от "Прегръдка заслужава ВРАТАРЯ на":Ми той съдията доста по-рано трябваше да покаже червен картон на аржентинците. Онова влизане с/у опорния крак помниш ли го??? Ако го беше направил българин, не ми се мисли... А дефанзивната игра? Как ще я обясниш? 120 мин., не докато си вземеш бира от хладилника. Буди недоумение. А слабата игра на Меси беше потресаваща...
Коментиран от #22
12:27 20.07.2026
15 Испанците скриха топката
12:28 20.07.2026
16 честен ционист
До коментар #9 от "Tи наред ли си":Ти ако си мислиш, че целта на футболът е да прави пари, много се лъжеш.
Коментиран от #21
12:37 20.07.2026
17 Наблюдател
12:39 20.07.2026
18 Ако бяха излезли с мачете на терена
12:41 20.07.2026
19 Пърчо
Срам, срам, срам за България !!!
12:45 20.07.2026
20 Синагогата
До коментар #7 от "За тебе всичко е наредено":Бяхме му отпуснали 500 м2 да си направи едно къще и да се кротне...
А той - Нееее! Искам на гуланските възвишения...
12:50 20.07.2026
21 Целта на футбола не е да прави пари а да
До коментар #16 от "честен ционист":Прави много пари и да отвлича вниманието на хората от важните неща и от проблемите както и да създава нови проблеми.
12:57 20.07.2026
22 Недоумение буди и онзи ден
До коментар #14 от "ОБЕКТИВЕН":Френското падение особено първото полувремие. Недоумение буди защо Норвегия се предаде най на края без бой просто така. Много отбори се промъкнаха с дузпи. Странно световно .
13:01 20.07.2026
23 Онзи
13:10 20.07.2026
24 Поздрави за всички които спаха...
13:22 20.07.2026