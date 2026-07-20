Левски научи потенциалните си съперници в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Левски София е на прага на ново европейско предизвикателство. Ако българският първенец успее да елиминира румънския шампион Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, следващото препятствие по пътя към груповата фаза ще бъде победителят от двубоя между Омония Никозия (Кипър) и Кайрат Алмати (Казахстан).

Датите за третия квалификационен кръг вече са определени – срещите ще се проведат на 4/5 август и 11 август. В случай на класиране, Левски ще бъде домакин в първия двубой.

В навечерието на важните сблъсъци, треньорът Хулио Веласкес предприе стратегически ход, като картотекира двама от доскоро контузените футболисти - Мазир Сула и Сангаре, за предстоящите мачове с Университатя Крайова. Това решение цели да засили конкуренцията и да даде повече опции в състава на "сините".