Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски научи потенциалните си съперници в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Левски научи потенциалните си съперници в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

20 Юли, 2026 13:18 780 4

  • левски-
  • софия-
  • университатя крайова-
  • квалификационен кръг-
  • шампионската лига-
  • омония никозия-
  • кипър-
  • кайрат алмати-
  • казахстан

Българският шампион ще премери сили с Университатя Крайова, а при успех го очаква сблъсък с Омония или Кайрат

Левски научи потенциалните си съперници в третия квалификационен кръг на Шампионската лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски София е на прага на ново европейско предизвикателство. Ако българският първенец успее да елиминира румънския шампион Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, следващото препятствие по пътя към груповата фаза ще бъде победителят от двубоя между Омония Никозия (Кипър) и Кайрат Алмати (Казахстан).

Датите за третия квалификационен кръг вече са определени – срещите ще се проведат на 4/5 август и 11 август. В случай на класиране, Левски ще бъде домакин в първия двубой.

В навечерието на важните сблъсъци, треньорът Хулио Веласкес предприе стратегически ход, като картотекира двама от доскоро контузените футболисти - Мазир Сула и Сангаре, за предстоящите мачове с Университатя Крайова. Това решение цели да засили конкуренцията и да даде повече опции в състава на "сините".


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оз. Ген.Румянцев

    5 4 Отговор
    Само Сините!

    13:22 20.07.2026

  • 2 сега е

    3 3 Отговор
    момента, за апартамента, Левски има и потенциала и най вече наставника с който да промени историята си за последните 20 години. Стискаме палци успех на сините.

    13:31 20.07.2026

  • 3 Бегай

    2 2 Отговор
    Говедата са до тук.

    13:37 20.07.2026

  • 4 Гонзо няма университетско

    1 0 Отговор
    Образование

    13:58 20.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове