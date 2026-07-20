ЦСКА научи потенциалните си съперници за третия квалификационен кръг в Лига Европа

ЦСКА вече знае кои отбори може да срещне в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако успее да преодолее азербайджанския Карабах. Жребият в швейцарския град Нион определи, че "армейците" ще се изправят срещу победителя от двойката Шериф Тираспол (Молдова) – Макаби Тел Авив (Израел).

Според разпределението на УЕФА, първата среща ще се играе на 6 август на терена на победителя от сблъсъка между Шериф и Макаби. Ако ЦСКА елиминира Карабах, българският тим ще бъде домакин на реванша, който е насрочен за 13 август.

Потенциалните съперници на ЦСКА са добре познати имена на европейската футболна сцена. Шериф Тираспол е редовен участник в евротурнирите и неведнъж е поднасял изненади срещу фаворити. Макаби Тел Авив също е сред най-силните израелски отбори и разполага с богат опит в международните мачове.