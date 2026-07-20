Новини
Спорт »
Световен футбол »
Панатинайкос на пътя на ЦСКА 1948 при успех над Спартак (Търнава)

Панатинайкос на пътя на ЦСКА 1948 при успех над Спартак (Търнава)

20 Юли, 2026 16:35 369 0

  • пакш-
  • панатинайкос-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • лигата на конференциите

Това стана ясно на тегленият днес жребий в Нион

Панатинайкос на пътя на ЦСКА 1948 при успех над Спартак (Търнава) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 ще се изправи срещу победителя от двойката Пакш - Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, ако отстрани преди това Спартак (Търнава). Това стана ясно на тегленият днес жребий в Нион.

Пакш е бронзов медалист на Унгария за изминалия сезон. Панатинайкос от своя страна завърши четвърти в Гърция през миналата година и достигна до 1/8-финалите на Лига Европа, където отпадна от Бетис.

ЦСКА 1948 се падна да бъде гост в първия мач, който евентуално ще се проведе на 6 август. Реваншът е седмица по-късно.

Ето останалите потенциални съперници на “червените”:

Железничар Панчево - Брага

Лугано - Дукаджини

АЕК Ларнака - Бейтар Йерусалим


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове