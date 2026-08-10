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"Спаси София": "Топлофикация" не може да се изтегли сама за косата от блатото като Мюнхаузен

"Спаси София": "Топлофикация" не може да се изтегли сама за косата от блатото като Мюнхаузен

10 Август, 2026 18:04 1 079 39

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"Спаси София" настоява Столичният общински съвет да поеме политическа отговорност и незабавно да представи план за действие за трансформация на "Топлофикация София", основан на експертност и ясни цели

"Спаси София": "Топлофикация" не може да се изтегли сама за косата от блатото като Мюнхаузен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Спаси София" се противопостави на искането на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Столичният общински съвет (СОС) да предприеме възможно най-бързо действия по процедура за концесиониране на "Топлофикация София" ЕАД заради рекордната финансова загуба на дружеството.

Партията предупреждава, че евентуалната концесия крие рискове и настоява за предприемане на спешни действия за децентрализация, модернизация и технологична трансформация на "Топлофикация София.

От формацията заявяват, че становището на КРИБ потвърждава твърденията им, че топлофикационното дружество е в състояние на пълен технически и финансов колапс. "Огласената рекордна загуба от 426 млн. лв. за 2025 г. (три пъти по-лош резултат спрямо 2024 г.), сривът от 24% в продажбите на електрическа енергия и поддържането на раздут щат от над 2 200 служители без оптимизация на процесите са ясно доказателство за систематично лошо управление и липса на визия", коментират от "Спаси София".

От партията посочват, че призивът на бизнеса за спешни мерки е напълно обоснован, но предлаганият механизъм за концесиониране "на сляпо" съдържа изключително високи рискове за Столична община и нейните граждани.

Формацията настоява за радикална промяна в начина на управление на дружеството, за извършване на пълен технически одит за анализиране на техническото състояние и идентифициране на ключови материални рискове, както и за изготвяне на нов генерален план и пътна карта за модернизация, които да трансформират "Топлофикация София" в съвременна, гъвкава и декарбонизирана услуга.

От партията определят като илюзия очакването процедура по концесиониране автоматично да реши проблемите на "Топлофикация София". "Предвид мащаба на натрупаните дългове и амортизацията на съоръженията, дружеството не може да се изтегли само за косата от блатото по подобие на барон Мюнхаузен", заявяват от "Спаси София".

От формацията изтъкват, че никой сериозен инвеститор няма да влезе в дружество с подобен финансов товар, освен ако държавата или общината не покрият предварително с парите на данъкоплатците всички натрупани задължения и не му гарантират свръх-изгодни условия.

От партията изчисляват, че покриването на натрупаните дългове от страна на общината би струвало около €2 150 на всеки работещ данъкоплатец в София. "Това е несправедливо прехвърляне на сметката за десетилетното лошо управление върху гражданите. Ключово е и да се гарантират ясни условия за бъдещата цена на парното при нов собственик, така че тя да остане социално поносима и това да е входно условие", заявяват от "Спаси София".

Според формацията, ако се пристъпи към концесия без ясен технически план и при занижени изисквания, има реална опасност дружеството да попадне в ръцете на недобросъвестен субект. "Опитът ни от близкото минало показва, че подобни сценарии завършват с източване на активите и нарязване на съоръженията на скрап", посочват от партията.

От "Спаси София" са категорични, че единственото устойчиво решение за спасяването на отоплението на София е дълбоката технологична пренастройка на дружеството. Настояват вместо да се наливат десетки милиони годишно за кърпене на амортизирани трасета с високи загуби, средствата да се насочват към инвестиции в ново поколение оборудване.

Предлагат още поетапно изместване на пълната зависимост от природния газ чрез евтино, локално възобновяемо производство и инвестиции в мащабни индустриални термопомпи и топлинни акумулатори, които да осигурят не само ценово ефективно отопление през зимата, но и възможност за охлаждане през лятото. От партията уточняват, че тази съвременна услуга ще донесе нови приходи за дружеството.

От формацията настояват и за радикална децентрализация - изграждане на местни модулни централи и ВИК/ОЦ мрежи с ниски технологични загуби (1-2% спрямо 15% общи загуби в момента), което да намали съществено амортизацията и разходите за пренос.

"Спаси София" настоява Столичният общински съвет да поеме политическа отговорност и незабавно да представи план за действие за трансформация на "Топлофикация София", основан на експертност и ясни цели.

"Преди да се взема каквото и да било решение за концесиониране, СОС следва да възложи независим пълен технически, финансов и правен одит, който да даде реална картина на активите, задълженията, състоянието на мрежата, производствените мощности и бъдещите инвестиционни потребности на дружеството. Доклад за технически одит има внесен от групата на "Спаси София" преди повече от година (на 17 април 2025 година), но оттогава е отлаган по комисии", посочва от от партията.

Според формацията Столична община трябва да изготви и приеме нов Генерален план и конкретна Пътна карта за технологична трансформация до 2035 г., включваща децентрализация на производството, нови модулни мощности, индустриални термопомпи, топлинни акумулатори, възобновяеми енергийни източници и поетапно намаляване на зависимостта от природния газ.

От партията заявяват, че условията на всяка бъдеща форма на публично-частно партньорство или концесиониране трябва да бъдат съобразени с този план и да са част от преговорната рамка на Столична община с евентуален бъдещ концесионер. Посочват още, че не трябва да се продава или отдава бъдещето на "Топлофикация София" ЕАД, без да е ясно как и на каква цена ще продължат гражданите да имат парно и топла вода.

"Софиянци не трябва да бъдат принуждавани да плащат два пъти: първо за годините на лошо управление чрез цената на услугата и общинските бюджети, а след това и за спасяването на дружеството, ако то бъде предоставено на частен оператор при неизгодни за обществото условия", изтъкват от "Спаси София" и допълват, че целта трябва да е превръщане на дружеството от финансово бреме в модерна градска енергийна система - по-ефективна, по-евтина, по-чиста и ориентирана към нуждите на столичани.

Източник: news.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    5 0 Отговор
    Ако ши съ скубат коси, можи да пумогна. 😍😍😍

    18:09 10.08.2026

  • 2 Мнение

    12 2 Отговор
    А ХИПОТЕТИЧНО МОГАТ ЛИ ДА СЕ САМОСЪЗДАДАТ НАРОДНИ ВОЕННИ ОТРЯДИ, КОИТО В ДАДЕН МОМЕНТ ДА ПОСЕТЯТ НС, МС, ПРЕЗИДЕНСТВОТО И ОСТАНАЛИТЕ ПО ВЕРИГАТА, ПОНЕЖЕ БГ ПОЛИТИЦИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 36Г СЪТВОРИХА ТОЛКОВА МНОГО "ЧУДЕСА" ЗА НАРОДА НИ, ЧЕ ЛЮБОВТА НАРОДНА ВЕЧЕ СЕ ВИЖДА И СЪС ЗАТВОРЕНИ ОЧИ?!

    18:10 10.08.2026

  • 3 Защо е в блатото???

    8 0 Отговор
    Дащо, защо, защо???

    18:11 10.08.2026

  • 4 Спаси София от спаси София!

    13 3 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ не могат да управляват дори една топлофикация при положение, че топлото е отпадъчен процес за ТЕЦ, който произвежда ток и който ни продават прескъпо.

    Разкарайте се некадърници!!!

    Коментиран от #19

    18:12 10.08.2026

  • 5 Ти да видиш

    8 0 Отговор
    Епилираните даже няма за какво да се хванат...освен за палците на краката.

    18:14 10.08.2026

  • 6 Снежанка Димитрова

    16 1 Отговор
    От колко години " Топлофикация" се спасява за сметка на абонатите. Колко хора плащаха по два пъти сметки и им надписваха. потребление. Какви ли не акробатики се правят да им вземат пари. Същевременно дружество,което работи на загуба има огромна администрация и високи заплати.
    Трябва държавен контрол и структурна промяна. Трябва да се премахнат топлинните счетоводители, с топлофикацията да си отчита топлинната енергия. Трябва да се работи във взаимен интерес на дружеството и на абонатите.

    Коментиран от #32

    18:18 10.08.2026

  • 7 Айде

    7 0 Отговор
    Хем така, хем не! Докато всички тия са на власт, каквото и да се направи с Топлофикацията, ще бъде некадърно и корупционно! Не смеят пипнат цената, защото ще паднат от власт! Същото е и в енергетиката! Всички са за затвора! Само демокрация и изграждане на държавата отново! Нищо друго няма да проработи!

    18:19 10.08.2026

  • 8 "Дебилите и педофилите"

    3 5 Отговор
    ли управляват Топлофикация София, муньови откачалки?

    18:20 10.08.2026

  • 9 От загуба от 426 млн. лв.

    6 1 Отговор
    - 426 млн. въглроден рекет от ЕСЕС

    18:20 10.08.2026

  • 10 Снежанка Димитрова

    9 1 Отговор
    От колко години " Топлофикация" се спасява за сметка на абонатите. Колко хора плащаха по два пъти сметки и им надписваха. потребление. Какви ли не акробатики се правят да им вземат пари. Същевременно дружество,което работи на загуба има огромна администрация и високи заплати.
    Трябва държавен контрол и структурна промяна. Трябва да се премахнат топлинните счетоводители, а топлофикацията да си отчита топлинната енергия. Трябва да се работи във взаимен интерес на дружеството и на абонатите.

    18:21 10.08.2026

  • 11 Снежанка Димитрова

    7 1 Отговор
    От колко години " Топлофикация" се спасява за сметка на абонатите. Колко хора плащаха по два пъти сметки и им надписваха. потребление. Какви ли не акробатики се правят да им вземат пари. Същевременно дружество,което работи на загуба има огромна администрация и високи заплати.
    Трябва държавен контрол и структурна промяна. Трябва да се премахнат топлинните счетоводители, а топлофикацията да си отчита топлинната енергия. Трябва да се работи във взаимен интерес на дружеството и на абонатите.

    18:22 10.08.2026

  • 12 Име

    9 1 Отговор
    Единственото правилно решение е този "тумор" да бъде обявен във фалит! Много хора ще си отдъхнем.

    18:22 10.08.2026

  • 13 ти да видиш

    4 1 Отговор
    Е кога лапаха сами кифтаците????

    18:23 10.08.2026

  • 14 Пиерлуиджи Колина

    8 3 Отговор
    Ако имаш подходящия климатик ти излиза почти два пъти по евтино от топлофикационните измамници..! Това е ФАКТ..

    18:24 10.08.2026

  • 15 Топлофикация трябва да е държавна

    2 4 Отговор
    Грижи се за здравето на хората през зимата и е пожаробезопасна през зимата и работи безшумно и не иска планови ремонти и почистване

    18:24 10.08.2026

  • 16 гост

    11 0 Отговор
    Не знам колко от тукашните разбирачи са наясно , но в момента АЕЦ Козлодуй ИЗХВЪРЛЯ над 4500 Мегавата топлинна енергия да топли Дунава !! Когато и ако заработят и новите блокове , тази ИЗХВЪРЛЕНА практически безплатна енергия ще стане над 10 000 Мегавата !! За сравнение това е енергията произведена от 4 (ЧЕТИРИ) топлофикации като софийската и 5 пъти колкото всички останали топлофикации в България накуп !!!! Или колкото енергията да се отопляват над 20 000 (!!!!!) декара оранжерии , които биха произвеждали десет ПЪТИ повече зеленчуци от цялото годишно потребление в България !!! И това е само от АЕЦ , без другите тецове , които също "топлят" язовири и се оплакват от големи разходи !!!

    Коментиран от #25

    18:27 10.08.2026

  • 17 Нексус

    7 4 Отговор
    Столична община е собственик на общинската фирма Топлоизолация и го управлява . Некадърника терзиев какво прави по въпроса толкова години!?

    18:29 10.08.2026

  • 18 Фют

    4 0 Отговор
    Защото не Мюхаузен!
    Има си управители, счетоводители, десетки.

    18:31 10.08.2026

  • 19 Соломон

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Спаси София от спаси София!":

    Софийския ТЕЦ е единствения държавен .Сифиянци го ползват а цяла България плаща масрафа.Да го продават за едно евро и софиянци да му мислят.Писнами да им плащам сметките

    18:34 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Oщe в учeбникa пo физикa

    6 3 Отговор
    e oбяcнeнo, чe тoплoфикaциятa e икoнoмичecки изгoднa само aкo зa цeлтa ce изпoлзвa oтпaднaтa тoплинa при прoизвoдcтвoтo нa eлeктрoeнeргия. Нaшитe тoплoфикaциoнни дружecтвa нe ca ТEЦ, a пo-cкoрo ТЦ - тoплo-цeнтрaлa зa прoизвoдcтвoтo нa пaрa. Oттaм ниcкият к.п.д. и виcoкитe цeни. Няма как да се отопляваш на газ и да ти е скъпо, а на централно парно пак на газ да ти е по-евтино. Централното парно има километри тръби и съответно топлинни загуби, пари за поддръжка, администрация, топлинни счетоводители и немалко корупция.Тoплиннaтa мoщнocт нa Тoплoфикaция "Coфия" e над 3000 МВт, a eлeктричecкaтa e само 280МВт. Тaкa, чe e пo-cкoрo ТЦ oткoлкoтo ТEЦ. Aкo нe ca държaвнитe дoтaции oщe oт врeмeтo нa coцa и ceгaшнoтo зaтъвaнe в дългoвe и нeплaщaнe нa прирoдния гaз - дa ca фaлирaли oтдaвнa. Имa eдин Зaкoн зa зaпaзвaнe нa eнeргиятa и нeгo мoжe дa гo oтмeни caмo Тoзи, кoйтo Гo e cъздaл.

    Коментиран от #22

    18:45 10.08.2026

  • 22 Айде бе

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Oщe в учeбникa пo физикa":

    Точно софийското парно идва от двата теца в града , които реално произвеждат ток, общо близо 200 мегавата и парното трябва да е стотинки.

    Коментиран от #27

    18:55 10.08.2026

  • 23 Решенията

    4 0 Отговор
    за топлофикация взема СОС, които бламират кмета. Вечното несменяемо "икономическо мнозинство" от хищници хиени докара дружеството на тоя хал. Назначават си шефове, лапат комисионни и не пускат кокала. Сладка е професията "общински съветник

    18:59 10.08.2026

  • 24 ОБЕКТИВНИЯ

    7 1 Отговор
    В София града с най - много
    абонати (потребление) и с най-висока цена е на "загуба" ???
    Това противоречи на здравата
    икони мическа логика !
    А има и посредници ,фирмите за дялово разпределение които в крайна сметка печелят от всички
    дори и от "Топлофикация"!
    Крайно време е да ги разкарат ,не
    взимат малко пари от всички нас .
    Какво или къде инвестират ???
    Само прибират !

    Коментиран от #33

    19:02 10.08.2026

  • 25 Софиянци никога

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    няма да се съгласят до тях да има АЕЦ, а то и достатъчно вода няма ако реакторите са от козлодуйски тип. Няма да искат и от малките реактори които пък трябва да са поне 7-8 броя. Да си слагат климатици от висок клас и да се газифицират за готвене и топла вода. По задружните могат да си направят локално парно в мазето на входа, ще трябва да си плащат газта, но солидарно и ще се изпокарат.

    Коментиран от #30

    19:03 10.08.2026

  • 26 един

    4 3 Отговор
    Цяла България плаща топлото на шопите.

    19:05 10.08.2026

  • 27 Нищо не си

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Айде бе":

    разбрал, млъкни.

    19:05 10.08.2026

  • 28 Дии

    6 1 Отговор
    Правилно предлагат. Всеки българин да бъде задължен и да плати необходимата сума от дълговете на топлофикация София. От дълговете да бъдат освободени всички софиянци и най вече тези които дълги години са се топлили за жълти стотинки, ходили са по потник из целият апартамент и са ползвали топла вода без ограничение. Всички ние останалите българи ще се радваме да платим вашите сметки. Ние ще ги измизерстваме, ще стоим на студено, цялото семейство в едно стайче . Готови сме да плащаме по високи сметки от софиянци, само и само те да са добре, на топло и най важното да не плащат реалната цена на това което ползват.

    19:09 10.08.2026

  • 29 При фъндъта

    6 0 Отговор
    не беше ли в блатото?

    19:15 10.08.2026

  • 30 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Софиянци никога":

    Къде точно прочете , че искам Козлодуй да се премести в София или някакъв подобен да се строи там ?? И за какво , като една ЧЕТВЪРТ от него е предостатъчна ?? Реално погледнато дори Бобов дол е предостатъчен да топли София , дори със загубите по тръбите , дето трябва да се прекарат до там ! Просто казвам , че АЕЦа ИЗХВЪРЛЯ в Дунава два ПЪТИ ПОВЕЧЕ енергия , отколкото подава в мрежата и никой не му пука , да не говорим да се опита да я оползотвори !! Щото така е по-лесно ! Както и всички останали тецове ! И както върви , те ще работят само зимата , тоест точно тогава , когато има нужда от точно такава ! А за София дори няма нужда да се открива топлата вода , точно под нея има геотермална енергия за 5 (пет) Софии , само трябва да се направят стотина сондажа , дори на териториите на тецовете да са им по-близо , хахах !!! Само че тогава от 2200 персонал ще трябва да останат 200 , съответно и толкова по-малко "шефове" !! Да не говорим , че няма да има никакви комисионни за газ , ремонти на котли и всякакви други ! И най-вече няма да се уреждат "партийни кадри" !!

    Коментиран от #34

    19:48 10.08.2026

  • 31 Гост

    4 0 Отговор
    Тези дружества са с политически чадър.
    Интересно, какъв процент от разходите им са за мениджърски възнаграждения?

    19:54 10.08.2026

  • 32 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Снежанка Димитрова":

    Вече дори подават вода с по-ниска температура към абонатните станции, за да не затварят клапаните и постоянно да въртят общите топломери.

    19:57 10.08.2026

  • 33 Депутат

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Ами зетя, от къде ще прилапва?

    Коментиран от #39

    20:03 10.08.2026

  • 34 Депутат

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Понятието свободна или дори само евтина енергия ще бъде забранено за произнасяне.
    Наказанията ще са сурови.
    Нищо, че под София има геотермална за пет София. Ще храните на зетя и на сина счетоводните фирмите, че иначе ....!!!

    20:08 10.08.2026

  • 35 Препатил

    3 1 Отговор
    Въобще не е нужно "Топлофикация да се вади от блатото. Тя е вредна и затова е обречена на фалит. Това важи за всеки бизнес, който злоупотребява със силово законодателство! Пренасянето на топлоенергия по тръби е архаизъм и това го знае всеки, що годе образован инжанер. Винаги са разчитали, че клиентите ще поемат загубите, но това не може да продължава безкрайно! От 40 години им плащам по принуда, без да желая "услугата" им. И това са стотици хиляди домакинства! Нагла кражба в изключително огромен размер, която е време да приключи по естествен начин, чрез фалит.

    20:33 10.08.2026

  • 36 Спаси София от тях

    2 0 Отговор
    Тия келеши от спаси София дремаха с години и не свършиха някаква смислена дейност по казуса с Топлофикация и не само, ама сага са се напърчили - искат да са на копанята уж, че мислят за хората!
    Всъщност от текста се вижда, че нямат един технически грамотен човек, а само мяткане на кухи фрази и кьорфишеци в стил дайте да дадете !

    20:38 10.08.2026

  • 37 747

    2 1 Отговор
    Крайно време е София да се самоиздържа без държавно дотиране на парно и болници и какво ли не още, защото излиза, че дори и Северозападна България плаща за дълговете на софиянци. Баста!

    Коментиран от #38

    20:50 10.08.2026

  • 38 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "747":

    Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
    Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
    Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

    21:25 10.08.2026

  • 39 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Депутат":

    От тъста !😂😂😂

    22:22 10.08.2026

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