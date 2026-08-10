"Спаси София": "Топлофикация" не може да се изтегли сама за косата от блатото като Мюнхаузен

"Спаси София" се противопостави на искането на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Столичният общински съвет (СОС) да предприеме възможно най-бързо действия по процедура за концесиониране на "Топлофикация София" ЕАД заради рекордната финансова загуба на дружеството.

Партията предупреждава, че евентуалната концесия крие рискове и настоява за предприемане на спешни действия за децентрализация, модернизация и технологична трансформация на "Топлофикация София.

От формацията заявяват, че становището на КРИБ потвърждава твърденията им, че топлофикационното дружество е в състояние на пълен технически и финансов колапс. "Огласената рекордна загуба от 426 млн. лв. за 2025 г. (три пъти по-лош резултат спрямо 2024 г.), сривът от 24% в продажбите на електрическа енергия и поддържането на раздут щат от над 2 200 служители без оптимизация на процесите са ясно доказателство за систематично лошо управление и липса на визия", коментират от "Спаси София".

От партията посочват, че призивът на бизнеса за спешни мерки е напълно обоснован, но предлаганият механизъм за концесиониране "на сляпо" съдържа изключително високи рискове за Столична община и нейните граждани.

Формацията настоява за радикална промяна в начина на управление на дружеството, за извършване на пълен технически одит за анализиране на техническото състояние и идентифициране на ключови материални рискове, както и за изготвяне на нов генерален план и пътна карта за модернизация, които да трансформират "Топлофикация София" в съвременна, гъвкава и декарбонизирана услуга.

От партията определят като илюзия очакването процедура по концесиониране автоматично да реши проблемите на "Топлофикация София". "Предвид мащаба на натрупаните дългове и амортизацията на съоръженията, дружеството не може да се изтегли само за косата от блатото по подобие на барон Мюнхаузен", заявяват от "Спаси София".

От формацията изтъкват, че никой сериозен инвеститор няма да влезе в дружество с подобен финансов товар, освен ако държавата или общината не покрият предварително с парите на данъкоплатците всички натрупани задължения и не му гарантират свръх-изгодни условия.

От партията изчисляват, че покриването на натрупаните дългове от страна на общината би струвало около €2 150 на всеки работещ данъкоплатец в София. "Това е несправедливо прехвърляне на сметката за десетилетното лошо управление върху гражданите. Ключово е и да се гарантират ясни условия за бъдещата цена на парното при нов собственик, така че тя да остане социално поносима и това да е входно условие", заявяват от "Спаси София".

Според формацията, ако се пристъпи към концесия без ясен технически план и при занижени изисквания, има реална опасност дружеството да попадне в ръцете на недобросъвестен субект. "Опитът ни от близкото минало показва, че подобни сценарии завършват с източване на активите и нарязване на съоръженията на скрап", посочват от партията.

От "Спаси София" са категорични, че единственото устойчиво решение за спасяването на отоплението на София е дълбоката технологична пренастройка на дружеството. Настояват вместо да се наливат десетки милиони годишно за кърпене на амортизирани трасета с високи загуби, средствата да се насочват към инвестиции в ново поколение оборудване.

Предлагат още поетапно изместване на пълната зависимост от природния газ чрез евтино, локално възобновяемо производство и инвестиции в мащабни индустриални термопомпи и топлинни акумулатори, които да осигурят не само ценово ефективно отопление през зимата, но и възможност за охлаждане през лятото. От партията уточняват, че тази съвременна услуга ще донесе нови приходи за дружеството.

От формацията настояват и за радикална децентрализация - изграждане на местни модулни централи и ВИК/ОЦ мрежи с ниски технологични загуби (1-2% спрямо 15% общи загуби в момента), което да намали съществено амортизацията и разходите за пренос.

"Спаси София" настоява Столичният общински съвет да поеме политическа отговорност и незабавно да представи план за действие за трансформация на "Топлофикация София", основан на експертност и ясни цели.

"Преди да се взема каквото и да било решение за концесиониране, СОС следва да възложи независим пълен технически, финансов и правен одит, който да даде реална картина на активите, задълженията, състоянието на мрежата, производствените мощности и бъдещите инвестиционни потребности на дружеството. Доклад за технически одит има внесен от групата на "Спаси София" преди повече от година (на 17 април 2025 година), но оттогава е отлаган по комисии", посочва от от партията.

Според формацията Столична община трябва да изготви и приеме нов Генерален план и конкретна Пътна карта за технологична трансформация до 2035 г., включваща децентрализация на производството, нови модулни мощности, индустриални термопомпи, топлинни акумулатори, възобновяеми енергийни източници и поетапно намаляване на зависимостта от природния газ.

От партията заявяват, че условията на всяка бъдеща форма на публично-частно партньорство или концесиониране трябва да бъдат съобразени с този план и да са част от преговорната рамка на Столична община с евентуален бъдещ концесионер. Посочват още, че не трябва да се продава или отдава бъдещето на "Топлофикация София" ЕАД, без да е ясно как и на каква цена ще продължат гражданите да имат парно и топла вода.

"Софиянци не трябва да бъдат принуждавани да плащат два пъти: първо за годините на лошо управление чрез цената на услугата и общинските бюджети, а след това и за спасяването на дружеството, ако то бъде предоставено на частен оператор при неизгодни за обществото условия", изтъкват от "Спаси София" и допълват, че целта трябва да е превръщане на дружеството от финансово бреме в модерна градска енергийна система - по-ефективна, по-евтина, по-чиста и ориентирана към нуждите на столичани.

Източник: news.bg