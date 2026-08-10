"Спаси София": "Топлофикация" не може да се изтегли сама за косата от блатото като Мюнхаузен

"Спаси София" се противопостави на искането на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Столичният общински съвет (СОС) да предприеме възможно най-бързо действия по процедура за концесиониране на "Топлофикация София" ЕАД заради рекордната финансова загуба на дружеството.
Партията предупреждава, че евентуалната концесия крие рискове и настоява за предприемане на спешни действия за децентрализация, модернизация и технологична трансформация на "Топлофикация София.
От формацията заявяват, че становището на КРИБ потвърждава твърденията им, че топлофикационното дружество е в състояние на пълен технически и финансов колапс. "Огласената рекордна загуба от 426 млн. лв. за 2025 г. (три пъти по-лош резултат спрямо 2024 г.), сривът от 24% в продажбите на електрическа енергия и поддържането на раздут щат от над 2 200 служители без оптимизация на процесите са ясно доказателство за систематично лошо управление и липса на визия", коментират от "Спаси София".
От партията посочват, че призивът на бизнеса за спешни мерки е напълно обоснован, но предлаганият механизъм за концесиониране "на сляпо" съдържа изключително високи рискове за Столична община и нейните граждани.
Формацията настоява за радикална промяна в начина на управление на дружеството, за извършване на пълен технически одит за анализиране на техническото състояние и идентифициране на ключови материални рискове, както и за изготвяне на нов генерален план и пътна карта за модернизация, които да трансформират "Топлофикация София" в съвременна, гъвкава и декарбонизирана услуга.
От партията определят като илюзия очакването процедура по концесиониране автоматично да реши проблемите на "Топлофикация София". "Предвид мащаба на натрупаните дългове и амортизацията на съоръженията, дружеството не може да се изтегли само за косата от блатото по подобие на барон Мюнхаузен", заявяват от "Спаси София".
От формацията изтъкват, че никой сериозен инвеститор няма да влезе в дружество с подобен финансов товар, освен ако държавата или общината не покрият предварително с парите на данъкоплатците всички натрупани задължения и не му гарантират свръх-изгодни условия.
От партията изчисляват, че покриването на натрупаните дългове от страна на общината би струвало около €2 150 на всеки работещ данъкоплатец в София. "Това е несправедливо прехвърляне на сметката за десетилетното лошо управление върху гражданите. Ключово е и да се гарантират ясни условия за бъдещата цена на парното при нов собственик, така че тя да остане социално поносима и това да е входно условие", заявяват от "Спаси София".
Според формацията, ако се пристъпи към концесия без ясен технически план и при занижени изисквания, има реална опасност дружеството да попадне в ръцете на недобросъвестен субект. "Опитът ни от близкото минало показва, че подобни сценарии завършват с източване на активите и нарязване на съоръженията на скрап", посочват от партията.
От "Спаси София" са категорични, че единственото устойчиво решение за спасяването на отоплението на София е дълбоката технологична пренастройка на дружеството. Настояват вместо да се наливат десетки милиони годишно за кърпене на амортизирани трасета с високи загуби, средствата да се насочват към инвестиции в ново поколение оборудване.
Предлагат още поетапно изместване на пълната зависимост от природния газ чрез евтино, локално възобновяемо производство и инвестиции в мащабни индустриални термопомпи и топлинни акумулатори, които да осигурят не само ценово ефективно отопление през зимата, но и възможност за охлаждане през лятото. От партията уточняват, че тази съвременна услуга ще донесе нови приходи за дружеството.
От формацията настояват и за радикална децентрализация - изграждане на местни модулни централи и ВИК/ОЦ мрежи с ниски технологични загуби (1-2% спрямо 15% общи загуби в момента), което да намали съществено амортизацията и разходите за пренос.
"Спаси София" настоява Столичният общински съвет да поеме политическа отговорност и незабавно да представи план за действие за трансформация на "Топлофикация София", основан на експертност и ясни цели.
"Преди да се взема каквото и да било решение за концесиониране, СОС следва да възложи независим пълен технически, финансов и правен одит, който да даде реална картина на активите, задълженията, състоянието на мрежата, производствените мощности и бъдещите инвестиционни потребности на дружеството. Доклад за технически одит има внесен от групата на "Спаси София" преди повече от година (на 17 април 2025 година), но оттогава е отлаган по комисии", посочва от от партията.
Според формацията Столична община трябва да изготви и приеме нов Генерален план и конкретна Пътна карта за технологична трансформация до 2035 г., включваща децентрализация на производството, нови модулни мощности, индустриални термопомпи, топлинни акумулатори, възобновяеми енергийни източници и поетапно намаляване на зависимостта от природния газ.
От партията заявяват, че условията на всяка бъдеща форма на публично-частно партньорство или концесиониране трябва да бъдат съобразени с този план и да са част от преговорната рамка на Столична община с евентуален бъдещ концесионер. Посочват още, че не трябва да се продава или отдава бъдещето на "Топлофикация София" ЕАД, без да е ясно как и на каква цена ще продължат гражданите да имат парно и топла вода.
"Софиянци не трябва да бъдат принуждавани да плащат два пъти: първо за годините на лошо управление чрез цената на услугата и общинските бюджети, а след това и за спасяването на дружеството, ако то бъде предоставено на частен оператор при неизгодни за обществото условия", изтъкват от "Спаси София" и допълват, че целта трябва да е превръщане на дружеството от финансово бреме в модерна градска енергийна система - по-ефективна, по-евтина, по-чиста и ориентирана към нуждите на столичани.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивка Бейбе
18:09 10.08.2026
2 Мнение
18:10 10.08.2026
3 Защо е в блатото???
18:11 10.08.2026
4 Спаси София от спаси София!
Разкарайте се некадърници!!!
Коментиран от #19
18:12 10.08.2026
5 Ти да видиш
18:14 10.08.2026
6 Снежанка Димитрова
Трябва държавен контрол и структурна промяна. Трябва да се премахнат топлинните счетоводители, с топлофикацията да си отчита топлинната енергия. Трябва да се работи във взаимен интерес на дружеството и на абонатите.
Коментиран от #32
18:18 10.08.2026
7 Айде
18:19 10.08.2026
8 "Дебилите и педофилите"
18:20 10.08.2026
9 От загуба от 426 млн. лв.
18:20 10.08.2026
10 Снежанка Димитрова
Трябва държавен контрол и структурна промяна. Трябва да се премахнат топлинните счетоводители, а топлофикацията да си отчита топлинната енергия. Трябва да се работи във взаимен интерес на дружеството и на абонатите.
18:21 10.08.2026
11 Снежанка Димитрова
Трябва държавен контрол и структурна промяна. Трябва да се премахнат топлинните счетоводители, а топлофикацията да си отчита топлинната енергия. Трябва да се работи във взаимен интерес на дружеството и на абонатите.
18:22 10.08.2026
12 Име
18:22 10.08.2026
13 ти да видиш
18:23 10.08.2026
14 Пиерлуиджи Колина
18:24 10.08.2026
15 Топлофикация трябва да е държавна
18:24 10.08.2026
16 гост
Коментиран от #25
18:27 10.08.2026
17 Нексус
18:29 10.08.2026
18 Фют
Има си управители, счетоводители, десетки.
18:31 10.08.2026
19 Соломон
До коментар #4 от "Спаси София от спаси София!":Софийския ТЕЦ е единствения държавен .Сифиянци го ползват а цяла България плаща масрафа.Да го продават за едно евро и софиянци да му мислят.Писнами да им плащам сметките
18:34 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Oщe в учeбникa пo физикa
Коментиран от #22
18:45 10.08.2026
22 Айде бе
До коментар #21 от "Oщe в учeбникa пo физикa":Точно софийското парно идва от двата теца в града , които реално произвеждат ток, общо близо 200 мегавата и парното трябва да е стотинки.
Коментиран от #27
18:55 10.08.2026
23 Решенията
18:59 10.08.2026
24 ОБЕКТИВНИЯ
абонати (потребление) и с най-висока цена е на "загуба" ???
Това противоречи на здравата
икони мическа логика !
А има и посредници ,фирмите за дялово разпределение които в крайна сметка печелят от всички
дори и от "Топлофикация"!
Крайно време е да ги разкарат ,не
взимат малко пари от всички нас .
Какво или къде инвестират ???
Само прибират !
Коментиран от #33
19:02 10.08.2026
25 Софиянци никога
До коментар #16 от "гост":няма да се съгласят до тях да има АЕЦ, а то и достатъчно вода няма ако реакторите са от козлодуйски тип. Няма да искат и от малките реактори които пък трябва да са поне 7-8 броя. Да си слагат климатици от висок клас и да се газифицират за готвене и топла вода. По задружните могат да си направят локално парно в мазето на входа, ще трябва да си плащат газта, но солидарно и ще се изпокарат.
Коментиран от #30
19:03 10.08.2026
26 един
19:05 10.08.2026
27 Нищо не си
До коментар #22 от "Айде бе":разбрал, млъкни.
19:05 10.08.2026
28 Дии
19:09 10.08.2026
29 При фъндъта
19:15 10.08.2026
30 гост
До коментар #25 от "Софиянци никога":Къде точно прочете , че искам Козлодуй да се премести в София или някакъв подобен да се строи там ?? И за какво , като една ЧЕТВЪРТ от него е предостатъчна ?? Реално погледнато дори Бобов дол е предостатъчен да топли София , дори със загубите по тръбите , дето трябва да се прекарат до там ! Просто казвам , че АЕЦа ИЗХВЪРЛЯ в Дунава два ПЪТИ ПОВЕЧЕ енергия , отколкото подава в мрежата и никой не му пука , да не говорим да се опита да я оползотвори !! Щото така е по-лесно ! Както и всички останали тецове ! И както върви , те ще работят само зимата , тоест точно тогава , когато има нужда от точно такава ! А за София дори няма нужда да се открива топлата вода , точно под нея има геотермална енергия за 5 (пет) Софии , само трябва да се направят стотина сондажа , дори на териториите на тецовете да са им по-близо , хахах !!! Само че тогава от 2200 персонал ще трябва да останат 200 , съответно и толкова по-малко "шефове" !! Да не говорим , че няма да има никакви комисионни за газ , ремонти на котли и всякакви други ! И най-вече няма да се уреждат "партийни кадри" !!
Коментиран от #34
19:48 10.08.2026
31 Гост
Интересно, какъв процент от разходите им са за мениджърски възнаграждения?
19:54 10.08.2026
32 Гост
До коментар #6 от "Снежанка Димитрова":Вече дори подават вода с по-ниска температура към абонатните станции, за да не затварят клапаните и постоянно да въртят общите топломери.
19:57 10.08.2026
33 Депутат
До коментар #24 от "ОБЕКТИВНИЯ":Ами зетя, от къде ще прилапва?
Коментиран от #39
20:03 10.08.2026
34 Депутат
До коментар #30 от "гост":Понятието свободна или дори само евтина енергия ще бъде забранено за произнасяне.
Наказанията ще са сурови.
Нищо, че под София има геотермална за пет София. Ще храните на зетя и на сина счетоводните фирмите, че иначе ....!!!
20:08 10.08.2026
35 Препатил
20:33 10.08.2026
36 Спаси София от тях
Всъщност от текста се вижда, че нямат един технически грамотен човек, а само мяткане на кухи фрази и кьорфишеци в стил дайте да дадете !
20:38 10.08.2026
37 747
Коментиран от #38
20:50 10.08.2026
38 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #37 от "747":Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.
21:25 10.08.2026
39 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #33 от "Депутат":От тъста !😂😂😂
22:22 10.08.2026