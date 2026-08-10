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Веласкес преди Кайрат: Готови сме за всеки сценарий

Веласкес преди Кайрат: Готови сме за всеки сценарий

10 Август, 2026 16:47, обновена 10 Август, 2026 16:53 906 2

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Левски се изправя срещу жегата в Казахстан, докато АЕК отрече слуховете за трансфер на Акрам Бурас

Веласкес преди Кайрат: Готови сме за всеки сценарий - 1
Снимка: Фейсбук/Arenasport.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Левски е напълно готов за тежкия реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, въпреки екстремните атмосферни условия в Казахстан.

Това обяви старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес по време на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък. Испанският специалист подчерта, че атмосферата в състава е отлична, а отборът няма да търси оправдания с жегата.

Хулио Веласкес: Търсим решения, а не извинения

В лагера на българския шампион цари пълен фокус преди решителната среща в Туркестан. „Длъжни сме да бъдем готови за абсолютно всеки един сценарий на терена. Нашата идентичност е ясна и ние търсим решения, а не извинения“, категоричен бе Веласкес, цитиран от sportal.bg.

Очаква се температурите по време на двубоя да надхвърлят 30 градуса по Целзий, но наставникът остава спокоен за физическото състояние на своите футболисти. „Във всеки смисъл мога да кажа, че обстановката и атмосферата в отбора е много добра. Тази позитивна вълна започна още от лятната ни подготовка в Правец“, допълни испанският мениджър.

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Бразилското острие на Левски Рейналдо също демонстрира високо самочувствие и професионализъм преди утрешната битка на „Туркестан Арена“. Той се съгласи, че климатичните условия ще бъдат сериозно предизвикателство, но не вижда в това негативен фактор единствено за българския тим.

„Относно климата – температурите са абсолютно еднакви и за двата отбора. Нашата задача е бързо да се аклиматизираме и да излезем за победа. Първият мач в София, който спечелихме с 1:0, вече е в историята и трябва изцяло да го забравим. Имаме крехка преднина, но се изисква да се трудим здраво от първата до последната минута, за да излезем крайни победители“, коментира нападателят пред клубната телевизия levski.bg.

Трансферен обрат: Шефът на АЕК Атина категорично отрече за Бурас

Паралелно с подготовката за Шампионската лига, около „Герена“ се разрази и сериозна трансферна драма. По-рано през деня агентът на алжирския полузащитник на „сините“ Акрам Бурас – Несим Дриди, обяви пред чуждестранни медии, че се водят интензивни преговори за продажбата на халфа в гръцкия гранд АЕК Атина.

Спортният директор на АЕК обаче побърза да охлади ентусиазма и излезе с официално опровержение. Хавиер Рибалта заяви пред гръцките медии, че клубът не преговаря с Левски за Бурас. „Изобщо не познавам този футболист и никога не съм разговарял с него“, отсече директорът на атиняни, слагайки край на спекулациите за момента, предава БГНЕС.


Казахстан
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Кайрат

    2 2 Отговор
    Най великите постижения на този велик отбор е играта по време на соца в СССР.Няма по слаб от този отбор.

    17:19 10.08.2026

  • 2 ДрБр

    0 0 Отговор
    Дружно да опеем Лесна 1914

    19:24 10.08.2026

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