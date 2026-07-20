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Англия загуби една от най-големите си легенди

Англия загуби една от най-големите си легенди

20 Юли, 2026 21:00 1 142 5

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Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст

Англия загуби една от най-големите си легенди - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият нападател и селекционер на националния отбор на Англия Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст след битка с рака.

През януари тази година семейството на легендарния футболист обяви, че той е бил диагностициран с коварната болест в четвърти стадий и му предстои лечение.

„С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст“, се казва в официално изявление на семейството му.

„Бившият английски футболист и мениджър се бореше с рака и прекара последните си мигове, заобиколен от съпругата и дъщерите си. Кевин, двукратен носител на „Златната топка“, беше изключително обичан съпруг, баща и дядо.

Семейството би искало да благодари на невероятния медицински екип на Кевин за цялата им подкрепа. Моментът е изключително тежък за нас, затова молим за спокойствие и уединение“, допълват от семейството му.

Кевин Кийгън е една от най-ярките и емблематични фигури в историята на английския и световния футбол. Изключителен нападател, лидер и по-късно успешен мениджър, той остава в историята като единствения английски футболист, печелил най-престижното индивидуално отличие в Европа в две поредни години.

Кийгън записва почти 750 мача на клубно ниво, в които отбелязва над 240 гола. Най-големите му успехи са свързани с два клуба – Ливърпул и Хамбургер. За „червените“ печели три титли на Англия, 1 ФА Къп, една Купа на европейските шампиони и две Купи на УЕФА. С екипа на Хамбургер той добавя още една титла и още една КЕШ.

Играе още за Саутхемптън и Нюкасъл Юнайтед, като помага на „свраките“ да се завърнат в елита, преди да прекрати кариерата си през 1984 г.

Има 63 мача и 21 гола за Англия, като в периода 1976 – 1982 г. е капитан на „Трите лъва“.

Двукратен носител на най-големия индивидуален приз във футбола – „Златната топка“.


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    "Единственото нещо, от което се плашех, е да пропусна гол от чиста позиция пред Коп.
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    “Когато те (феновете) запяваха You’ll Never Walk Alone, сълзите бликваха от очите ми. Имаше случаи, в които буквално играех и плачех…”

    Тъжно, много тъжно.
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