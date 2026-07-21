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Христо Янев: Ако трябва да бъда сменен, няма да е проблем

Христо Янев: Ако трябва да бъда сменен, няма да е проблем

21 Юли, 2026 06:23 744 3

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След разочароващ старт на сезона, наставникът на "червените" пое отговорност и заговори за промени

Христо Янев: Ако трябва да бъда сменен, няма да е проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първият кръг от новия сезон в efbet Лига донесе не само нулево равенство за ЦСКА срещу Славия, но и сериозни въпросителни около бъдещето на старши треньора Христо Янев. В столичното дерби "армейците" така и не намериха верния ритъм, а наставникът не скри разочарованието си от представянето на своя тим.

След последния съдийски сигнал, Янев застана пред медиите и откровено призна: "Първото полувреме просто го проспахме. Фланговете ни не работеха, а малкото създадени положения останаха нереализирани. Цялостната ни игра бе далеч от необходимото ниво." Той подчерта, че отборът се нуждае от драстични промени, ако иска да се бори за върха.

"Всички в съблекалнята са част от ЦСКА и трябва да защитават емблемата. Днес обаче нищо не функционираше както трябва. Това не е поведението на тим, който се цели в титлата", категоричен бе Янев. Той не пропусна да отбележи, че феновете имат пълното право да бъдат разочаровани: "Те са нашият барометър. Ако трябва да бъда сменен, няма да е проблем – важното е клубът да върви напред."

Треньорът обърна внимание и на тактическите трудности: "В 80-90% от мачовете ще се сблъскваме със сгъстени защити. Днес прекалено много центрирахме, без да имаме нужната подкрепа в атака. Липсваше разнообразие и острота." Янев предупреди, че предстоящият сблъсък с Карабах ще бъде още по-сериозно изпитание: "Това е отбор от нивото на Шампионска лига. Трябва да сме реалисти и да свалим малко очакванията."

В заключение, Христо Янев бе пределно ясен: "Никога не съм поставял себе си на първо място. Клубът има амбиции да бъде шампион и да остави следа в Европа. Оттук нататък трябва да преосмислим из основи начина, по който играем."


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  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Много честно и самокритично изказване от Янев. В ръководството има големи капацитети и дано под натиска на "компетентната" агитка не докарат пак някой вторичен сръбски "експерт"...

    06:41 21.07.2026

  • 2 Гуцката

    1 0 Отговор
    Този състав е с изчерпан потенциал още миналия сезон. Надграждането е на думи и с ърети нападател- тежък и муден. Всички се държат като звезди и пестят усилия на терена. Тактиката е юруш напред и след разпиляването в защитния вал на противника - ганкиното.

    06:48 21.07.2026

  • 3 Ел маестро

    0 0 Отговор
    Мога да Ви "оправя"

    07:48 21.07.2026

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