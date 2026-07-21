Винисиус с нова визия: бразилската звезда си направи пластична операция на брадичката

През последните седмици Винисиус Жуниор беше лидер на бразилския национален отбор по време на разочароващото за тях Световно първенство. След кратка почивка той ще се завърне в редиците на Реал Мадрид за новия сезон, но с напълно нова визия. Причината – звездата се е подложил на процедура за „скулптуриране и оформяне на брадичката“, известна още като хармонизация на лицето, и сега изглежда почти като напълно различен човек.

Звездата на Реал Мадрид и бразилския национален тим - Винисиус Жуниор, е претърпял козметична процедура в областта на брадичката, която промени изцяло визията на лицето му.

🚨 Vini Jr. underwent a CHIN AUGMENTATION surgery in Brazil yesterday and now looks completely different. 🤯



I hope he kept the receipt. 🧾



🗞️ @tmcesporte pic.twitter.com/o3VIl2sVd5 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 21, 2026

Това се е случило в клиника в бразилския град Гояния. Интервенцията включва използването на специални филъри за преоформяне на контурите на лицето, които му придават по-остър и ясно изразен вид.

Промяната във външния вид на Винисиус беше разкрита през последното денонощие чрез множество снимки, публикувани от негови близки. Една от най-забележителните фотографии беше споделена от партньорката му, Вирджиния Фонсека. Тя публикува кадър от новата си фитнес зала, на който двамата позират заедно, потвърждавайки, че отново са двойка, след като се бяха разделили точно преди Мондиал 2026.

На видео, докато звездата подписва фланелки на Реал Мадрид, пък се вижда промяната на брадичката му.

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026