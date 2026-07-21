Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Доналд Тръмп: Мондиал 2026 е пет пъти по-успешен от всяко друго първенство

Доналд Тръмп: Мондиал 2026 е пет пъти по-успешен от всяко друго първенство

21 Юли, 2026 13:46 782 23

  • мондиал 2026-
  • световно първенство по футбол-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • канада-
  • мексико-
  • фифа-
  • спортни новини-
  • футболни събития

Безпрецедентен успех за футбола в Северна Америка

Доналд Тръмп: Мондиал 2026 е пет пъти по-успешен от всяко друго първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мондиал 2026, който обедини САЩ, Канада и Мексико в едно грандиозно спортно събитие, вече се нарежда сред най-ярките моменти в историята на футбола. Американският президент Доналд Тръмп не скри възторга си от мащаба и постиженията на първенството, като го определи като „пет пъти по-успешно“ от всички предишни издания на Световната купа.

В специално обръщение към ФИФА и спортната общественост, Тръмп подчерта: „Това Световно първенство надмина всички очаквания. По думите на експертите, Мондиал 2026 е не просто четири, а цели пет пъти по-успешен от всяко друго първенство, провеждано досега.“ Той изрази дълбока признателност към всички, които са допринесли за организацията и провеждането на турнира, като добави: „Изпълнени сме с гордост за страната ни и за невероятната работа, която бе свършена.“

Тръмп не пропусна да отбележи, че Мондиал 2026 се превърна в едно от най-великите събития, организирани някога, не само в света на спорта, но и в глобален мащаб. „Това беше истински празник за феновете, за играчите и за всички, които обичат футбола. Такъв размах и ентусиазъм рядко се виждат“, заключи той.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жураналист

    15 1 Отговор
    Умря ци ган ката дет го хвалеше и затова сега стана Нарцист.

    13:48 21.07.2026

  • 2 Само така ще се класираме

    12 3 Отговор
    Другото ще е в БГ, Гърция и Македония.

    13:49 21.07.2026

  • 3 Никога Русия не е била пи слаба

    3 9 Отговор
    Време е монголия да си вземе своето

    Коментиран от #11

    13:53 21.07.2026

  • 4 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Пет пъти по-успешен мондиал, а освен това и красива сделка. А колко вода само се изпи в почивките за хидратация!

    Коментиран от #7

    13:56 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 какво ще се помни

    4 0 Отговор
    от световното най-успешни са рекламите!

    Коментиран от #13

    13:56 21.07.2026

  • 7 Лост

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    При Дончо митото всичко е много голямо и успешно
    Чак Борисов са засрами и почна да се изказва по рядко.

    13:58 21.07.2026

  • 8 Зависи

    16 1 Отговор
    от гледната точка. От към приходи и кич - може би, но от спортна гледна точчка - е абсолютен фарс и провал. Скандали, корупция.. политика и спорт, ама само леко за вкус.

    Коментиран от #14

    13:59 21.07.2026

  • 9 Русия

    4 1 Отговор
    Доналд,абе ти знаеш че си страшен прест..... и олигофрен ?

    14:03 21.07.2026

  • 10 да да психото пак се обади

    5 0 Отговор
    моята патка е най голяма но само за мен такъв психопат като този не е имало на планетата

    14:04 21.07.2026

  • 11 Монголия ще взеве

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никога Русия не е била пи слаба":

    и Монголоидна България с Бог Тангра..Монголско куче

    14:06 21.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    С клоуни винаги е по добре ,как не можа да разбереш като нашето t@@@ m@@@e че си по тъп и от галош

    14:13 21.07.2026

  • 13 Цветнокожа вакханалия на закриването

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "какво ще се помни":

    Световните шампиони когато излизаха на стадиона водеха за ръка малки момиченца с мюсюлмански забрадки. Това е демонстрация. Без коментар.

    14:17 21.07.2026

  • 14 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зависи":

    ТАКА СИ Е....
    И НАБОРИТЕ ОТ
    ПЕЙКАТА ПРЕД ПАНЕЛКАТА
    САМО ЗА СКАНДАЛИТЕ
    И КЛЮКИТЕ ОТ МОНДИАЛЕТО
    КОМЕНТИРАХА НО
    НИТО ЕДИН ФУТ БОЛЕН СБЛЪСЪК....
    АМА НА ТАЯХ ИМ Е ПРОСТЕНО
    ДЕ МЕНЦИЙ ШАХМАТИСТИ...😀

    14:18 21.07.2026

  • 15 Да, да

    6 0 Отговор
    Аз съм пет пъти повече доволен, че не съм дремал по нощите да гледам смешни мачове. Браво на Испания!

    14:41 21.07.2026

  • 16 Марадона

    4 0 Отговор
    Най голямата излагация до сега !

    14:50 21.07.2026

  • 17 фактор Х

    6 1 Отговор
    Това първенство също като Олимпиадата във Франция и Евровизия !!
    Пълна пародия !!

    14:52 21.07.2026

  • 18 Малоумен

    6 0 Отговор
    Дончо щеше да е много забавен с глупостите си ,ако не беше президент на САЩ,

    14:56 21.07.2026

  • 19 Читател

    4 0 Отговор
    Пародия и то благодарение на това лице.

    15:00 21.07.2026

  • 20 Сега разбирам защо 1996 в България

    4 0 Отговор
    Имаше инфлация а то защото развалихме бизнеса с рекламите на американците на световното по футбол сащ1994
    Жан виденов не е виновен за инфлацията 1996 а са виновни американците

    15:01 21.07.2026

  • 21 Инфантино се забърза за да махне Тръмп

    2 0 Отговор
    От ловците на сенки фотографите

    15:21 21.07.2026

  • 22 ?????

    1 0 Отговор
    Да се смееш ли......да му съчустваш ли ???
    Ех нарцис ,нарцис.....

    15:45 21.07.2026

  • 23 Синя София

    0 0 Отговор
    Тоя е станал пет пъти по тъп в сравнение с предишния си мандат

    16:13 21.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове