Доналд Тръмп: Мондиал 2026 е пет пъти по-успешен от всяко друго първенство

Мондиал 2026, който обедини САЩ, Канада и Мексико в едно грандиозно спортно събитие, вече се нарежда сред най-ярките моменти в историята на футбола. Американският президент Доналд Тръмп не скри възторга си от мащаба и постиженията на първенството, като го определи като „пет пъти по-успешно“ от всички предишни издания на Световната купа.
В специално обръщение към ФИФА и спортната общественост, Тръмп подчерта: „Това Световно първенство надмина всички очаквания. По думите на експертите, Мондиал 2026 е не просто четири, а цели пет пъти по-успешен от всяко друго първенство, провеждано досега.“ Той изрази дълбока признателност към всички, които са допринесли за организацията и провеждането на турнира, като добави: „Изпълнени сме с гордост за страната ни и за невероятната работа, която бе свършена.“
Тръмп не пропусна да отбележи, че Мондиал 2026 се превърна в едно от най-великите събития, организирани някога, не само в света на спорта, но и в глобален мащаб. „Това беше истински празник за феновете, за играчите и за всички, които обичат футбола. Такъв размах и ентусиазъм рядко се виждат“, заключи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жураналист
13:48 21.07.2026
2 Само така ще се класираме
13:49 21.07.2026
3 Никога Русия не е била пи слаба
Коментиран от #11
13:53 21.07.2026
4 Наблюдател
Коментиран от #7
13:56 21.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 какво ще се помни
Коментиран от #13
13:56 21.07.2026
7 Лост
До коментар #4 от "Наблюдател":При Дончо митото всичко е много голямо и успешно
Чак Борисов са засрами и почна да се изказва по рядко.
13:58 21.07.2026
8 Зависи
Коментиран от #14
13:59 21.07.2026
9 Русия
14:03 21.07.2026
10 да да психото пак се обади
14:04 21.07.2026
11 Монголия ще взеве
До коментар #3 от "Никога Русия не е била пи слаба":и Монголоидна България с Бог Тангра..Монголско куче
14:06 21.07.2026
12 Kaлпазанин
14:13 21.07.2026
13 Цветнокожа вакханалия на закриването
До коментар #6 от "какво ще се помни":Световните шампиони когато излизаха на стадиона водеха за ръка малки момиченца с мюсюлмански забрадки. Това е демонстрация. Без коментар.
14:17 21.07.2026
14 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #8 от "Зависи":ТАКА СИ Е....
И НАБОРИТЕ ОТ
ПЕЙКАТА ПРЕД ПАНЕЛКАТА
САМО ЗА СКАНДАЛИТЕ
И КЛЮКИТЕ ОТ МОНДИАЛЕТО
КОМЕНТИРАХА НО
НИТО ЕДИН ФУТ БОЛЕН СБЛЪСЪК....
АМА НА ТАЯХ ИМ Е ПРОСТЕНО
ДЕ МЕНЦИЙ ШАХМАТИСТИ...😀
14:18 21.07.2026
15 Да, да
14:41 21.07.2026
16 Марадона
14:50 21.07.2026
17 фактор Х
Пълна пародия !!
14:52 21.07.2026
18 Малоумен
14:56 21.07.2026
19 Читател
15:00 21.07.2026
20 Сега разбирам защо 1996 в България
Жан виденов не е виновен за инфлацията 1996 а са виновни американците
15:01 21.07.2026
21 Инфантино се забърза за да махне Тръмп
15:21 21.07.2026
22 ?????
Ех нарцис ,нарцис.....
15:45 21.07.2026
23 Синя София
16:13 21.07.2026