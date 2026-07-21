Доналд Тръмп: Мондиал 2026 е пет пъти по-успешен от всяко друго първенство

Мондиал 2026, който обедини САЩ, Канада и Мексико в едно грандиозно спортно събитие, вече се нарежда сред най-ярките моменти в историята на футбола. Американският президент Доналд Тръмп не скри възторга си от мащаба и постиженията на първенството, като го определи като „пет пъти по-успешно“ от всички предишни издания на Световната купа.

В специално обръщение към ФИФА и спортната общественост, Тръмп подчерта: „Това Световно първенство надмина всички очаквания. По думите на експертите, Мондиал 2026 е не просто четири, а цели пет пъти по-успешен от всяко друго първенство, провеждано досега.“ Той изрази дълбока признателност към всички, които са допринесли за организацията и провеждането на турнира, като добави: „Изпълнени сме с гордост за страната ни и за невероятната работа, която бе свършена.“

Тръмп не пропусна да отбележи, че Мондиал 2026 се превърна в едно от най-великите събития, организирани някога, не само в света на спорта, но и в глобален мащаб. „Това беше истински празник за феновете, за играчите и за всички, които обичат футбола. Такъв размах и ентусиазъм рядко се виждат“, заключи той.