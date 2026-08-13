Изригването на Етна донесе загуби от 24 млн. евро за туризма в Сицилия

Изригването на вулкана Етна и последвалите сериозни нарушения на въздушния трафик са причинили загуби за туристическия сектор в Сицилия за около 24 млн. евро. Оценката е на търговската асоциация „Асоезерченти“ (Assoesercenti), цитирана от австрийската агенция АПА, предава БТА.

Летище „Катания-Фонтанароса“ остава затворено до 2:00 часа в петък заради вулканичната пепел. Между петък и вторник, включително 12 август, са отменени около 700 полета, а повече от 400 други са били пренасочени към други летища или реорганизирани.

Сред засегнатите полети е и връзката със София. Един от днешните отложени полети е на авиокомпания „Райънеър“ до летище „Васил Левски“. Полетът е трябвало да излети от Катания в 13:25 ч. местно време и да кацне в София в 18:10 ч. българско време.

Най-сериозно натоварване поемат останалите сицилиански летища. Над 330 полета са пренасочени към Палермо, повече от 100 към Комизо и 22 към Трапани. Самото летище в Комизо също е било временно затворено за около 12 часа заради натрупването на вулканична пепел.

Десетки хиляди пътници са засегнати от отменените и пренасочените полети в разгара на летния туристически сезон. Част от тях са били принудени да използват автобусен и железопътен транспорт, за да напуснат острова.

Засега няма признаци, че ситуацията ще се нормализира скоро. „Не можем да знаем колко дълго ще продължи активността на Етна“, заяви Стефано Бранка, директор на отдела по вулканология към италианския Национален институт по геофизика и вулканология (INGV).

По думите му системите за наблюдение позволяват да бъде прогнозирано началото на вулканичната активност, но не и нейният край. За въздушния транспорт особено значение има посоката на вятъра. Облакът от вулканична пепел вече се е разпространил до Малта и Северна Африка. Ако въздушните течения продължат да го насочват на юг и към летището в Катания, нарушенията на полетите вероятно ще продължат.

Междувременно ситуацията на „Катания-Фонтанароса“ постепенно се успокоява след хаотичните сцени от последните дни. Летищните оператори работят с властите, гражданската защита и останалите летища в Сицилия, за да осигурят възможно най-голям капацитет за авиокомпаниите и да помогнат на блокираните пътници.

Кризата отново постави въпроса за уязвимостта на едно от най-важните летища в Южна Италия заради близостта му до Етна - най-активния вулкан в Европа.

„Не Етна е на грешното място, а летището“, заяви италианският министър на гражданската защита Нело Мусумечи. Като бивш президент на провинция Катания той и преди е предлагал да бъде разгледана възможността летището да бъде преместено на ново място между Катания и Ена.

Опозицията в Сицилия обаче насочи критиките си към начина, по който регионалните власти управляват кризата. Лидерът на сицилианските социалдемократи Антъни Барбагало определи действията на регионалното правителство като „некомпетентни и недостатъчни“.