Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени

Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 23 420 проверки по спазване на Закона за въвеждане на еврото, отчете заместник-изпълнителният директор на приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите.

Едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в лева и в евро, започнал на 8 август 2025 г., изтече на 8 август тази година. От 9 август 2026 г. продажните цени следва да бъдат посочвани в евро. От този период до 9 август 2027 г. забраната за икономически необосновано увеличение се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът се осъществява от КЗП.

Марков отчете още, че фискалните инспектори на НАП се извършили проверки в магазини за хранителни стоки - над 4200, в магазини за месо и риба - над 375, бензиностанции - над 857, паркинги - 501, медицински услуги - 625, заведения за бързо хранене - 668, в кафенета и заведения - общо 868. Съставени са 1635 актове за установяване на нарушение, издадени са 898 наказателни постановления на обща стойност 1 951 657 евро, посочи Марков. Глобите са около 7 процента от проверките.

Целта на проверките на НАП винаги е била да защитим потребителите, не да тормозим бизнеса, коментира още той.

Общата институционална оценка - на ЕЦБ, на БНБ, на ЕК е, че преходът по въвеждане на еврото е минал плавно, без сътресения, нямаше шокови цени, отбеляза още той, изразявайки надежда, че НАП е допринесла за това. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3 - 0,4 процента, което е в рамките на нормалното за всички държави, които са въвели еврото, добави той.

Марков благодари на колегите си от „Фискален контрол“ в НАП, защото по думите му те са работили денонощно по сигнали. По думите му това е най-големият брой проверки, извършени досега от страна на НАП.

В рамките на пресконференцията Зоя Габровска, заместник-изпълнителен директор на НАП, представи данни за лятната контролна кампания на приходната агенция. По Черноморието до момента са извършени 2410 проверки, нарушенията са 719, което представлява 30 процента от общо проверяваните обекти. В цялата страна общо проверките към момента от началото на лятната кампания са 5275, съставени са 1849 акта за установяване на административно нарушение.

Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40 процента, за разлика от другите градове, добави тя. Габровска посочи още, че към момента има 55 обекта, които са поставени под наблюдение, в Бургаска област те са 40, във Варненска област - 15, като обясни, че ако след това наблюдение се установи значително отклонение, най-вероятно ще се пристъпи към други контролни действия. Габровска призова и за граждански контрол от страна на потребителите, да използват мобилното приложение на НАП, да проверяват касовите бележки и да сигнализират за нередности в обекти.