Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени

Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 23 420 проверки по спазване на Закона за въвеждане на еврото, отчете заместник-изпълнителният директор на приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите.
Едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в лева и в евро, започнал на 8 август 2025 г., изтече на 8 август тази година. От 9 август 2026 г. продажните цени следва да бъдат посочвани в евро. От този период до 9 август 2027 г. забраната за икономически необосновано увеличение се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът се осъществява от КЗП.
Марков отчете още, че фискалните инспектори на НАП се извършили проверки в магазини за хранителни стоки - над 4200, в магазини за месо и риба - над 375, бензиностанции - над 857, паркинги - 501, медицински услуги - 625, заведения за бързо хранене - 668, в кафенета и заведения - общо 868. Съставени са 1635 актове за установяване на нарушение, издадени са 898 наказателни постановления на обща стойност 1 951 657 евро, посочи Марков. Глобите са около 7 процента от проверките.
Целта на проверките на НАП винаги е била да защитим потребителите, не да тормозим бизнеса, коментира още той.
Общата институционална оценка - на ЕЦБ, на БНБ, на ЕК е, че преходът по въвеждане на еврото е минал плавно, без сътресения, нямаше шокови цени, отбеляза още той, изразявайки надежда, че НАП е допринесла за това. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3 - 0,4 процента, което е в рамките на нормалното за всички държави, които са въвели еврото, добави той.
Марков благодари на колегите си от „Фискален контрол“ в НАП, защото по думите му те са работили денонощно по сигнали. По думите му това е най-големият брой проверки, извършени досега от страна на НАП.
В рамките на пресконференцията Зоя Габровска, заместник-изпълнителен директор на НАП, представи данни за лятната контролна кампания на приходната агенция. По Черноморието до момента са извършени 2410 проверки, нарушенията са 719, което представлява 30 процента от общо проверяваните обекти. В цялата страна общо проверките към момента от началото на лятната кампания са 5275, съставени са 1849 акта за установяване на административно нарушение.
Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40 процента, за разлика от другите градове, добави тя. Габровска посочи още, че към момента има 55 обекта, които са поставени под наблюдение, в Бургаска област те са 40, във Варненска област - 15, като обясни, че ако след това наблюдение се установи значително отклонение, най-вероятно ще се пристъпи към други контролни действия. Габровска призова и за граждански контрол от страна на потребителите, да използват мобилното приложение на НАП, да проверяват касовите бележки и да сигнализират за нередности в обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ограбихте хората
Коментиран от #17, #21, #41
14:23 13.08.2026
2 оня с коня
Коментиран от #47
14:23 13.08.2026
3 Туман
Коментиран от #42
14:24 13.08.2026
4 Частна Република България
14:24 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
14:25 13.08.2026
7 Ей за такива изказвания
14:27 13.08.2026
8 Спиро.
14:28 13.08.2026
9 САМО ДА ЗНАЕТЕ
14:28 13.08.2026
10 Васил
14:29 13.08.2026
11 Питам
14:30 13.08.2026
12 Всеядна
14:31 13.08.2026
13 Икономист
Миналата година 80 ст/кг диня
Сега 80 евроцента/кг
Никаква разлика, никакви шокови цени..1:1
14:31 13.08.2026
14 А бе
Коментиран от #37
14:31 13.08.2026
15 Иванчо I-ви
14:31 13.08.2026
16 Мишел
14:32 13.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нексус
Руските тролове познаха за някои неща.
Въпросът е - откъде са получили информацията?
От господарите си, които им плащат.
А това означава, че всичко е било замислено предварително.
От внуците на едновремешните комунисти, разбира се......
Коментиран от #23, #25, #30, #53, #57, #60
14:34 13.08.2026
19 Бачо е баччо
14:35 13.08.2026
20 Не важен
14:36 13.08.2026
21 Наблюдател
До коментар #1 от "ограбихте хората":Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене. За какви сътресения да говорим.
14:36 13.08.2026
22 Асоциация на търговци и прекупвачи
А еврото няма никаква вина 😭
14:38 13.08.2026
23 интересно е
До коментар #18 от "Нексус":как биха коментирали това явление 1 евро стана 1 лев в полза на болшевиките западните не българските не руските западните специалисти но някой трябва да ги попита както Васил Иванов преди време писмено пита европейската комисия имало ли е изискване да си закрием атомните реактори както престъпниците царчето и кунева лъгаха и официалния писмен отговор беше отрицателен?
14:38 13.08.2026
24 Нане
14:39 13.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Нексус":а ОТпосолствоТО пак Ви измамиха😉😉😉
Ама нали имате банани❗ Ползвайте ги на воля❗И за храна, и за удоволствие‼️
Коментиран от #38, #54, #56, #61, #69, #77
14:39 13.08.2026
26 Балцеривич
14:40 13.08.2026
27 Някой да знае
Коментиран от #32
14:42 13.08.2026
28 До 19 април
14:43 13.08.2026
29 ТИ МАЛО УМНИКО
14:43 13.08.2026
30 Цаца ама от едрата
До коментар #18 от "Нексус":Информацията беше навсякъде около нас. Отчети, доклади, оценки, анализи. Беше ясно за всени един положил ежементарно умствено усилие. И такива репи като теб ни лепнаха какви ли не етикети... Плащай в евро и с чувствай част от "цивилизования свят". Честитио, ти успя...
Коментиран от #63
14:44 13.08.2026
31 хаха
14:44 13.08.2026
32 Не знам
До коментар #27 от "Някой да знае":но имам видео,как 5,глобяват една баба с две касетки домати!
14:44 13.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 eвро
14:44 13.08.2026
35 Шаран БГ
Отвратителен бе социализма !! 1 кГ хляб от хлебна пшеница / до 380 кГ . от декар/ бе 15стотинки -типовия. Белият бе 20 стотинки. Сега от фуражна пшеница / над 1000 кГ от дка/, който не е виждал как се хляб произвежда, моля , да не коментира !! Бил съм млад, за това комунизъма ми е бил много хубав !?
Държавата се ръководи от хора, които и денем и нощем мислят само за доброто на народа !!
14:44 13.08.2026
36 Пенсионерки
14:45 13.08.2026
37 Извинявай,
До коментар #14 от "А бе":По веригата всички сме рожби на БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ !!!
Това, че името ни е гепи - няма никакво значение. Това се отнася и за ВСИЧКИ разклонения на БКП пръкнали се след 1989г. Няма "партия" която да не е излязла от БКП и Държавна Сигурност !!!
ЗАПОМНИ ГО !!!
14:45 13.08.2026
38 Аа майкуууу
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Посолството вика.
😂😂😂😂😂
14:45 13.08.2026
39 щок
14:46 13.08.2026
40 Фащайте сопите!
Коментиран от #49
14:47 13.08.2026
41 Пенсионерка
До коментар #1 от "ограбихте хората":Всички сме показали, че не ни пука! За нас и за децата ни!И го позволихме! Ще има и още….
14:47 13.08.2026
42 МАХМУД
До коментар #3 от "Туман":КОГАТО ВЗЕМАШ 20ХИЛ. ЕВРА ЗАПЛАТА И РУШВЕТИ НООН СТОП. НИИИИКАКВИ СЪТРЕСЕНИЯ НЕ ТИ ВЛИЯЯТ.......
14:48 13.08.2026
43 Цензура
14:48 13.08.2026
44 Защо думата " имбецил"
14:49 13.08.2026
45 Факт
14:50 13.08.2026
46 Да върнем лева
14:50 13.08.2026
47 Ще има и още
До коментар #2 от "оня с коня":Ще ги вземе този сламен човек загдето ни разтяга митове, случили се само в неговата глава, вероятно и в някоя паралелна вселена.
Останалите чакат съкращения.
14:50 13.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Колко
До коментар #40 от "Фащайте сопите!":струва сопата?
14:51 13.08.2026
50 Доктор
14:51 13.08.2026
51 Мисля
14:51 13.08.2026
52 Как
14:53 13.08.2026
53 Ректум
До коментар #18 от "Нексус":Всичко беше замислено от твоите господари.
14:53 13.08.2026
54 ГлЯрус,
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ЗАВИЖДАШ ЛИ, че твоето е като раз ШЛЬО кано напръсниче и не можеш и от един банан да получиш удовлетворение ?
При комунизма ги продаваха с указание как да се ядят, че кората се бели.
А вие - комунягите ги рупахте направо с кората, без да се съобразяват с указанието 😂
14:53 13.08.2026
55 Рамзан
14:55 13.08.2026
56 чибаве
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":омерисана копейко!
Коментиран от #59, #73
14:55 13.08.2026
57 хаха
До коментар #18 от "Нексус":"Въпросът е - откъде са получили информацията?
От господарите си, които им плащат.
А това означава, че всичко е било замислено предварително.
От внуците на едновремешните комунисти, разбира се......"
Айде, пак Путин му е виновен.... Какви руснаци и комунисти? Ако ГЕРБ, ППДБ, ИТН, БСП са такива или Лагард, която открито си заяви "Очаквано се увеличиха цените, ама полека ще спрат да растат" и има статия май и тук за това, то си прав. Иначе всеки мислещ го знаеше. 20 от 20 преди нас, вкючително първата приела еврото Германия, са минали през поскъпване по 2 в рамките на първата година. Ние- 21вата държава се лъжехме по медиите, че при нас няма да стане. Е, стана за 21ви път като изненадващ сняг през декември и порой през май-юни. Хем видяхме Хърватия, дето трябваше с нея да приемаме еврото, всеки знае за Гърция, Италия, Испания как реват още хората....
Коментиран от #62
14:58 13.08.2026
58 Да,бе,да
Щом и туристите по черноморието ревът за високи цени, смятай 😆
14:59 13.08.2026
59 Разумихин
До коментар #56 от "чибаве":Можеш ли да преброиш допуснатите правописни грешки (било то и умишлено) в двете думи които остави като коментар ? Предизвиквам те !
15:00 13.08.2026
60 Не само ти но и аз
До коментар #18 от "Нексус":Миналото лято понеже бях болен и се хранех само с таратор ,който сам си приготвях у дома...купувах ореховките ядки на цена от 24/5 лв на кг...Днес същите са 25/6 ЕВРО...
КЪДЕ Е ОНЯ АРМЕНЕЦ СЪС СМЕШНИТЕ ОЧИЛЦА ...ЛЕВОН ЛИ БЕШЕ ЗА ДА МУ ГИ НАБИЯ С ЕДИН ТУКАТ В СУРАТА ИЛИ ТАМ ДЕ СЛЪНЦЕ НЕ ОГРЯВА?
15:01 13.08.2026
61 Нексус
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кое посолство, руското ли?
Мен не ме мисли, ти гледай Мунчо теб да те измами с толкова обещания.
Че досега резултатът от тях е 00.
15:03 13.08.2026
62 Нексус
До коментар #57 от "хаха":Нима не знаеш, че всички апетитни длъжности по дружества и бордове се държат от внуците на партията?
Коментиран от #64
15:05 13.08.2026
63 Нексус
До коментар #30 от "Цаца ама от едрата":Коя информация - тази на руските тролове ли?
Реално ряпата си ти, щом си против Запада.
Чакай Мунчо да те оправи и ми се обади като стане това!
Коментиран от #70
15:07 13.08.2026
64 хаха
До коментар #62 от "Нексус":Да. Ама то и повечето в "десните" партии, БСП, ДПС и т.н. са си деца и внуци на Партията и ДС. За майките на Мирчев, Христо Иванов какво се говори? Какви бяха бащата и дядото на Терзиев? Лилето Павлова не беше ли внучка на шеф на ДС, вкарвал наред в лагери? Бойко на кой беше бодигард и докога си държеше партийната книжка? Леля Цецка не беше ли бивш партиен секретар в завод за поцинковани кофи?
Странно как тези партии борят комунизма, като масово върхушката им са си баш комунета и отрочета на комунета, дето са решили да сменят страната с евроатлантизъм да са с новия господар....
15:12 13.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Плавно и мазно
15:14 13.08.2026
67 Боко
15:14 13.08.2026
68 утрепаха ни хуманно
15:16 13.08.2026
69 оня с коня
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако ти наивно си скачал за да има Банани,други скачахме за да си РЕСТИТУИРАМЕ Имотите и Земите и сега с Приходите които носят като "Златни кокошки" без проблем си купуваме много по-квалитетни неща!Ма що ли не ти подаря един Кашон Банани за да бъдеш Щастлив,щото явно не можеш да си го позволиш?:)
Коментиран от #75
15:16 13.08.2026
70 Боко
До коментар #63 от "Нексус":На майка ти в ауспуха💩💩💩👌
💩анар
15:17 13.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Мдада...
15:18 13.08.2026
73 Боко
До коментар #56 от "чибаве":Чиба викам на майка ти 👌 все се спуска на кокала 🤮 след като я сондирам в 💩айняната яма🤮
15:20 13.08.2026
74 Демокради
15:23 13.08.2026
75 Ездачо,
До коментар #69 от "оня с коня":Най-после един смислен коментар от теб....
МОГЪЛ СИ !
До сега ти прасках минуси, дано този плюс повече и други !
/А може и само да почистваш конюшната/.... 🤣
Коментиран от #79
15:25 13.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Руски,
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дано си с чадър и дъждобран...
Това плю ене върху теб, направо ще те отнесе в канала. И от канала - направо в Матушка !
15:30 13.08.2026
78 Мисит
15:36 13.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.