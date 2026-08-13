Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени

Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени

13 Август, 2026 14:21 914 79

  • нап-
  • преминаване-
  • евро-
  • лева

Едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в лева и в евро, започнал на 8 август 2025 г., изтече на 8 август тази година

Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 23 420 проверки по спазване на Закона за въвеждане на еврото, отчете заместник-изпълнителният директор на приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите.

Едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в лева и в евро, започнал на 8 август 2025 г., изтече на 8 август тази година. От 9 август 2026 г. продажните цени следва да бъдат посочвани в евро. От този период до 9 август 2027 г. забраната за икономически необосновано увеличение се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът се осъществява от КЗП.

Марков отчете още, че фискалните инспектори на НАП се извършили проверки в магазини за хранителни стоки - над 4200, в магазини за месо и риба - над 375, бензиностанции - над 857, паркинги - 501, медицински услуги - 625, заведения за бързо хранене - 668, в кафенета и заведения - общо 868. Съставени са 1635 актове за установяване на нарушение, издадени са 898 наказателни постановления на обща стойност 1 951 657 евро, посочи Марков. Глобите са около 7 процента от проверките.

Целта на проверките на НАП винаги е била да защитим потребителите, не да тормозим бизнеса, коментира още той.

Общата институционална оценка - на ЕЦБ, на БНБ, на ЕК е, че преходът по въвеждане на еврото е минал плавно, без сътресения, нямаше шокови цени, отбеляза още той, изразявайки надежда, че НАП е допринесла за това. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3 - 0,4 процента, което е в рамките на нормалното за всички държави, които са въвели еврото, добави той.

Марков благодари на колегите си от „Фискален контрол“ в НАП, защото по думите му те са работили денонощно по сигнали. По думите му това е най-големият брой проверки, извършени досега от страна на НАП.

В рамките на пресконференцията Зоя Габровска, заместник-изпълнителен директор на НАП, представи данни за лятната контролна кампания на приходната агенция. По Черноморието до момента са извършени 2410 проверки, нарушенията са 719, което представлява 30 процента от общо проверяваните обекти. В цялата страна общо проверките към момента от началото на лятната кампания са 5275, съставени са 1849 акта за установяване на административно нарушение.

Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40 процента, за разлика от другите градове, добави тя. Габровска посочи още, че към момента има 55 обекта, които са поставени под наблюдение, в Бургаска област те са 40, във Варненска област - 15, като обясни, че ако след това наблюдение се установи значително отклонение, най-вероятно ще се пристъпи към други контролни действия. Габровска призова и за граждански контрол от страна на потребителите, да използват мобилното приложение на НАП, да проверяват касовите бележки и да сигнализират за нередности в обекти.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ограбихте хората

    77 2 Отговор
    плавно и без сътресения 50% че и отгоре!

    Коментиран от #17, #21, #41

    14:23 13.08.2026

  • 2 оня с коня

    46 0 Отговор
    Малииииии,кви нардмби ще вземат сега НАП

    Коментиран от #47

    14:23 13.08.2026

  • 3 Туман

    75 2 Отговор
    "без сътресения и шокови цени" тия откровенно се гаврят с нас

    Коментиран от #42

    14:24 13.08.2026

  • 4 Частна Република България

    55 1 Отговор
    Бутнаха ни го плавно,без шоково

    14:24 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    41 0 Отговор
    Плавно, на тласъци.

    14:25 13.08.2026

  • 7 Ей за такива изказвания

    47 0 Отговор
    Такива директори и незнам си какво, ходят с по 10 заптиета около тях, за да не ги ошамари някой от народа , плавно, без сътресения и шокови разкъсвания в диференциалната част

    14:27 13.08.2026

  • 8 Спиро.

    41 0 Отговор
    Няма шоков скок в цените, морето е чисто, всичко ни е наред..

    14:28 13.08.2026

  • 9 САМО ДА ЗНАЕТЕ

    48 0 Отговор
    КАК ПЛАВНО И БЕЗ СЪТРЕСЕНИЯ ВИ БЛАГОСЛАВЯМЕ,ВАС И РОДНИНИТЕ ВИ...

    14:28 13.08.2026

  • 10 Васил

    44 0 Отговор
    Амааа даааа няма нищо шоково само дето продукт струващ 5 лева стана 5 евро ама при заплатите и пенсиите не стана така станаха наполовина и това го казва шефка на Нап която взима свръх голяма заплата за регион като България плюс бонуси.

    14:29 13.08.2026

  • 11 Питам

    35 0 Отговор
    Къде живее тоя индивид директор , на Марс ли?

    14:30 13.08.2026

  • 12 Всеядна

    29 0 Отговор
    Не са шокови цените, никой не го твърди, просто са си 1:1 лев:евро.

    14:31 13.08.2026

  • 13 Икономист

    36 0 Отговор
    Не бе, няма шокови цени

    Миналата година 80 ст/кг диня

    Сега 80 евроцента/кг

    Никаква разлика, никакви шокови цени..1:1

    14:31 13.08.2026

  • 14 А бе

    24 0 Отговор
    Сигурно си сикаджииски герб лиз-ч от 2 лв. стана 2евро мутренски бушон си

    Коментиран от #37

    14:31 13.08.2026

  • 15 Иванчо I-ви

    25 0 Отговор
    Е как да не псувам сега ...

    14:31 13.08.2026

  • 16 Мишел

    26 0 Отговор
    Мина гладко, защото цените на етикетите не мръднаха, само от в лева станаха в евро.

    14:32 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нексус

    15 3 Отговор
    Забелязвам, че пакет бисквити, който струва 2.50 лв, сега е 2.50 еу.
    Руските тролове познаха за някои неща.
    Въпросът е - откъде са получили информацията?
    От господарите си, които им плащат.
    А това означава, че всичко е било замислено предварително.
    От внуците на едновремешните комунисти, разбира се......

    Коментиран от #23, #25, #30, #53, #57, #60

    14:34 13.08.2026

  • 19 Бачо е баччо

    17 0 Отговор
    Дайте снимка на тая директорка на НАП с визия на мацка де е лапала и знае едно и двеста умножено поне по...десет....

    14:35 13.08.2026

  • 20 Не важен

    17 0 Отговор
    Да и аз това забелязвам. Наистина няма промяна на цените в магазините. Цифричките същите, като преди еврото...

    14:36 13.08.2026

  • 21 Наблюдател

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "ограбихте хората":

    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене. За какви сътресения да говорим.

    14:36 13.08.2026

  • 22 Асоциация на търговци и прекупвачи

    12 0 Отговор
    ..... ВИ МАЙКАТА !!! 🤣🤣🤣
    А еврото няма никаква вина 😭

    14:38 13.08.2026

  • 23 интересно е

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нексус":

    как биха коментирали това явление 1 евро стана 1 лев в полза на болшевиките западните не българските не руските западните специалисти но някой трябва да ги попита както Васил Иванов преди време писмено пита европейската комисия имало ли е изискване да си закрием атомните реактори както престъпниците царчето и кунева лъгаха и официалния писмен отговор беше отрицателен?

    14:38 13.08.2026

  • 24 Нане

    11 1 Отговор
    тоя ши бъ няк не пазарували по магазините или сай напушил от 2:1 цените са 1:3

    14:39 13.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "Нексус":

    а ОТпосолствоТО пак Ви измамиха😉😉😉
    Ама нали имате банани❗ Ползвайте ги на воля❗И за храна, и за удоволствие‼️

    Коментиран от #38, #54, #56, #61, #69, #77

    14:39 13.08.2026

  • 26 Балцеривич

    12 0 Отговор
    Шокова терапия! Богатите станаха по-богати....

    14:40 13.08.2026

  • 27 Някой да знае

    9 0 Отговор
    колко НАП -аджии има на 5 млн. население?

    Коментиран от #32

    14:42 13.08.2026

  • 28 До 19 април

    9 1 Отговор
    нямаше проблем с цените!След това полудяха!

    14:43 13.08.2026

  • 29 ТИ МАЛО УМНИКО

    8 0 Отговор
    Нас мен обикновенните хора попитали?!??!!.или само питаш тууулупа ШИША Кирчо гномчоу слафчу ЗАФЧУ питаш.!??!?. Всичко НАПАДЖИЯ Е ПРИРАВНЕНО НА ЕВРОТО. ЕДНО левче беше стоката сега е едно евро. ЛЪЖЕШ КАТО ДЪРТ ЦИГАНИН.

    14:43 13.08.2026

  • 30 Цаца ама от едрата

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нексус":

    Информацията беше навсякъде около нас. Отчети, доклади, оценки, анализи. Беше ясно за всени един положил ежементарно умствено усилие. И такива репи като теб ни лепнаха какви ли не етикети... Плащай в евро и с чувствай част от "цивилизования свят". Честитио, ти успя...

    Коментиран от #63

    14:44 13.08.2026

  • 31 хаха

    10 0 Отговор
    Верно ли? Всичко ударно обърна цените на 1:1 лев към евро, вярно не от 1.1, а на няколко пъти с по 10-15, 20% увеличение на всяка през 2025, но да се каже, че няма сътресения.... Вече с под 30-40 евро не може да се пазарува за ден в супера- хляб, мляко, малко зеленчук, евентуално 1кг месо. И това грам не е удар по хората....

    14:44 13.08.2026

  • 32 Не знам

    11 1 Отговор

    До коментар #27 от "Някой да знае":

    но имам видео,как 5,глобяват една баба с две касетки домати!

    14:44 13.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 eвро

    12 0 Отговор
    Да наистина много плавно навлезе.....заплатите на хората плавно потънаха спрямо еврото

    14:44 13.08.2026

  • 35 Шаран БГ

    10 1 Отговор
    Интересно е господина Маркова каква заплата получава ,че не е усетил шоковито повишение на хранителните продукти – за другите стоки няма да споменаваме! В моя магазин 1 кГ хляб, / не един хляб, който обикновено е 500 грама/ един килограм хляб се продава за 5 лева и 48 стотинки, т.е. 2,8 €. Става дума за хляба наш насущний !!?? Една опаковка 500 гр = 1,4 €, ако щете !?
    Отвратителен бе социализма !! 1 кГ хляб от хлебна пшеница / до 380 кГ . от декар/ бе 15стотинки -типовия. Белият бе 20 стотинки. Сега от фуражна пшеница / над 1000 кГ от дка/, който не е виждал как се хляб произвежда, моля , да не коментира !! Бил съм млад, за това комунизъма ми е бил много хубав !?
    Държавата се ръководи от хора, които и денем и нощем мислят само за доброто на народа !!

    14:44 13.08.2026

  • 36 Пенсионерки

    4 0 Отговор
    П-ууууу!

    14:45 13.08.2026

  • 37 Извинявай,

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "А бе":

    По веригата всички сме рожби на БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ !!!
    Това, че името ни е гепи - няма никакво значение. Това се отнася и за ВСИЧКИ разклонения на БКП пръкнали се след 1989г. Няма "партия" която да не е излязла от БКП и Държавна Сигурност !!!
    ЗАПОМНИ ГО !!!

    14:45 13.08.2026

  • 38 Аа майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Посолството вика.
    😂😂😂😂😂

    14:45 13.08.2026

  • 39 щок

    7 2 Отговор
    И за какъв чеп й е това евро на България?! За скъпотия до шия!

    14:46 13.08.2026

  • 40 Фащайте сопите!

    13 0 Отговор
    Народеца спи в 500 годишно робство!

    Коментиран от #49

    14:47 13.08.2026

  • 41 Пенсионерка

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ограбихте хората":

    Всички сме показали, че не ни пука! За нас и за децата ни!И го позволихме! Ще има и още….

    14:47 13.08.2026

  • 42 МАХМУД

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Туман":

    КОГАТО ВЗЕМАШ 20ХИЛ. ЕВРА ЗАПЛАТА И РУШВЕТИ НООН СТОП. НИИИИКАКВИ СЪТРЕСЕНИЯ НЕ ТИ ВЛИЯЯТ.......

    14:48 13.08.2026

  • 43 Цензура

    11 0 Отговор
    "Без шокови цени"? - ти защо не опиташ да живееш три месеца с минимална пенсия, бе изpoд? Баааааcи наглостта !!!

    14:48 13.08.2026

  • 44 Защо думата " имбецил"

    5 0 Отговор
    е забранена?

    14:49 13.08.2026

  • 45 Факт

    7 0 Отговор
    У устенцето...

    14:50 13.08.2026

  • 46 Да върнем лева

    6 0 Отговор
    и цените х 2!А пенсии и заплати,делено на 2 !

    14:50 13.08.2026

  • 47 Ще има и още

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ще ги вземе този сламен човек загдето ни разтяга митове, случили се само в неговата глава, вероятно и в някоя паралелна вселена.
    Останалите чакат съкращения.

    14:50 13.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Колко

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Фащайте сопите!":

    струва сопата?

    14:51 13.08.2026

  • 50 Доктор

    5 0 Отговор
    Разбира се. Обедняхме с 50%. Долни изроди.

    14:51 13.08.2026

  • 51 Мисля

    6 0 Отговор
    Всеки народ си заслужава съдбата😀 Кое не ви е ясно?

    14:51 13.08.2026

  • 52 Как

    2 0 Отговор
    не усещате прогреса?

    14:53 13.08.2026

  • 53 Ректум

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нексус":

    Всичко беше замислено от твоите господари.

    14:53 13.08.2026

  • 54 ГлЯрус,

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ЗАВИЖДАШ ЛИ, че твоето е като раз ШЛЬО кано напръсниче и не можеш и от един банан да получиш удовлетворение ?
    При комунизма ги продаваха с указание как да се ядят, че кората се бели.
    А вие - комунягите ги рупахте направо с кората, без да се съобразяват с указанието 😂

    14:53 13.08.2026

  • 55 Рамзан

    0 0 Отговор
    Не искате ли,Чечня на Балканите?

    14:55 13.08.2026

  • 56 чибаве

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    омерисана копейко!

    Коментиран от #59, #73

    14:55 13.08.2026

  • 57 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Нексус":

    "Въпросът е - откъде са получили информацията?
    От господарите си, които им плащат.
    А това означава, че всичко е било замислено предварително.
    От внуците на едновремешните комунисти, разбира се......"

    Айде, пак Путин му е виновен.... Какви руснаци и комунисти? Ако ГЕРБ, ППДБ, ИТН, БСП са такива или Лагард, която открито си заяви "Очаквано се увеличиха цените, ама полека ще спрат да растат" и има статия май и тук за това, то си прав. Иначе всеки мислещ го знаеше. 20 от 20 преди нас, вкючително първата приела еврото Германия, са минали през поскъпване по 2 в рамките на първата година. Ние- 21вата държава се лъжехме по медиите, че при нас няма да стане. Е, стана за 21ви път като изненадващ сняг през декември и порой през май-юни. Хем видяхме Хърватия, дето трябваше с нея да приемаме еврото, всеки знае за Гърция, Италия, Испания как реват още хората....

    Коментиран от #62

    14:58 13.08.2026

  • 58 Да,бе,да

    1 0 Отговор
    Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени

    Щом и туристите по черноморието ревът за високи цени, смятай 😆

    14:59 13.08.2026

  • 59 Разумихин

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "чибаве":

    Можеш ли да преброиш допуснатите правописни грешки (било то и умишлено) в двете думи които остави като коментар ? Предизвиквам те !

    15:00 13.08.2026

  • 60 Не само ти но и аз

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нексус":

    Миналото лято понеже бях болен и се хранех само с таратор ,който сам си приготвях у дома...купувах ореховките ядки на цена от 24/5 лв на кг...Днес същите са 25/6 ЕВРО...
    КЪДЕ Е ОНЯ АРМЕНЕЦ СЪС СМЕШНИТЕ ОЧИЛЦА ...ЛЕВОН ЛИ БЕШЕ ЗА ДА МУ ГИ НАБИЯ С ЕДИН ТУКАТ В СУРАТА ИЛИ ТАМ ДЕ СЛЪНЦЕ НЕ ОГРЯВА?

    15:01 13.08.2026

  • 61 Нексус

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кое посолство, руското ли?
    Мен не ме мисли, ти гледай Мунчо теб да те измами с толкова обещания.
    Че досега резултатът от тях е 00.

    15:03 13.08.2026

  • 62 Нексус

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "хаха":

    Нима не знаеш, че всички апетитни длъжности по дружества и бордове се държат от внуците на партията?

    Коментиран от #64

    15:05 13.08.2026

  • 63 Нексус

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Цаца ама от едрата":

    Коя информация - тази на руските тролове ли?
    Реално ряпата си ти, щом си против Запада.
    Чакай Мунчо да те оправи и ми се обади като стане това!

    Коментиран от #70

    15:07 13.08.2026

  • 64 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Нексус":

    Да. Ама то и повечето в "десните" партии, БСП, ДПС и т.н. са си деца и внуци на Партията и ДС. За майките на Мирчев, Христо Иванов какво се говори? Какви бяха бащата и дядото на Терзиев? Лилето Павлова не беше ли внучка на шеф на ДС, вкарвал наред в лагери? Бойко на кой беше бодигард и докога си държеше партийната книжка? Леля Цецка не беше ли бивш партиен секретар в завод за поцинковани кофи?
    Странно как тези партии борят комунизма, като масово върхушката им са си баш комунета и отрочета на комунета, дето са решили да сменят страната с евроатлантизъм да са с новия господар....

    15:12 13.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Плавно и мазно

    2 0 Отговор
    Ни го нагласиха еврото без сътресения и разкъсвания. 1 лв си стана 1.20€ лекинко с ,,чалъм’

    15:14 13.08.2026

  • 67 Боко

    2 0 Отговор
    Защо триете бе подлоги?

    15:14 13.08.2026

  • 68 утрепаха ни хуманно

    2 0 Отговор
    продължават с евро лъжите за обира им

    15:16 13.08.2026

  • 69 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако ти наивно си скачал за да има Банани,други скачахме за да си РЕСТИТУИРАМЕ Имотите и Земите и сега с Приходите които носят като "Златни кокошки" без проблем си купуваме много по-квалитетни неща!Ма що ли не ти подаря един Кашон Банани за да бъдеш Щастлив,щото явно не можеш да си го позволиш?:)

    Коментиран от #75

    15:16 13.08.2026

  • 70 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Нексус":

    На майка ти в ауспуха💩💩💩👌
    💩анар

    15:17 13.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Мдада...

    2 0 Отговор
    До 8.8.2026 г. дюнер XL на дюнерджийницата в Младост 4 - Chicken snack струваше 5.06 €, сега вече е 6.00 €. Фалафелът беше 31 цента, сега е 40.

    15:18 13.08.2026

  • 73 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "чибаве":

    Чиба викам на майка ти 👌 все се спуска на кокала 🤮 след като я сондирам в 💩айняната яма🤮

    15:20 13.08.2026

  • 74 Демокради

    0 0 Отговор
    Безмилостно окрадоха демоса, но ще има възмездие!

    15:23 13.08.2026

  • 75 Ездачо,

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "оня с коня":

    Най-после един смислен коментар от теб....
    МОГЪЛ СИ !
    До сега ти прасках минуси, дано този плюс повече и други !
    /А може и само да почистваш конюшната/.... 🤣

    Коментиран от #79

    15:25 13.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Руски,

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дано си с чадър и дъждобран...
    Това плю ене върху теб, направо ще те отнесе в канала. И от канала - направо в Матушка !

    15:30 13.08.2026

  • 78 Мисит

    1 0 Отговор
    Дай Боже,,и връщането на лева,,да мине без,,катаклизми,,,,,,!

    15:36 13.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове