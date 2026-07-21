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Ботев Пд - Локо Сф: буря, пауза и 1:1 на "Колежа"

Ботев Пд - Локо Сф: буря, пауза и 1:1 на "Колежа"

21 Юли, 2026 23:18 592 0

  • ботев пловдив-
  • локомотив софия-
  • футбол

Ръководството на домакините пусна свободен вход за зрителите

Ботев Пд - Локо Сф: буря, пауза и 1:1 на "Колежа" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) не се победиха и завършиха 1:1 в последния мач от първия кръг в efbet Лига. Димитър Костадинов (49) беше точен за гостите, а Карлос Меоти (79) възстанови равенството. Снощи двата отбора започнаха двубоя на "Колежа", но след само 5 минути срещата беше прекратена заради тежките метеорологични условия.

Главният съдия Димитър Димитров взе решение мачът да бъде отложен с 24 часа, а ръководството на домакините пусна свободен вход за зрителите.

Играта беше подновена точно в 5-ата минута със съдийска топка. В 9-ата минута опасен шут на Калу от фаул прелетя опасно над горната греда на стража Мартин Величков.

Три минути по-късно Димитър Тонев проби по десния фланг. Той пусна прострелно подаване в наказателното поле, при което Велиян Видолов чукна топката. Тя попадна в краката на Чидера Окох, чийто удар не затрудни Величков.

В 15-ата минута Самуел Калу намери блестящо Асен Чандъров в наказателното поле на Локомотив. Защитата на гостите заспа, но и Чандъров пропусна златна възможност да се разпише, стреляйки в аут. В 19-ата минута Видолов разигра на двойно подаване със Самуел Калу. Африканският футболист подаде към таланта на Ботев, който отправи силен удар, но над вратата.

В 31-рвата минута станахме свидетели на най-доброто положение до момента в мача. Калу центрира от фаул, а Окох се придвижи добре в наказателното поле и засече топката с глава. Стражът Мартин Величков внимаваше и парира в корнер.

Столичани отговориха в 34-ата минута с много коварен удар на Спас Делев по земя, който премина покрай лявата греда на Наумов. В рамките на минута двата отбора създадоха три добри положения. Първо Видолов пропусна да се разпише, изпреварен от Величков, а в ответната атака Ерол Дост стреля право в Даниел Наумов. Ботев организира контраатака, при която Чандъров беше изведен сам срещу стража на Локомотив, но прехвърли вратата.

В 49-ата минута Локомотив поведе след блестяща атака. Ангел Лясков беше намерен напълно сам на левия фланг. Той напредна и центрира в наказателното поле, където Димитър Костадинов беше оставен сам и с глава преодоля Наумов.

Две минути по-късно резултатът можеше да набъбне, но Николас Пенев не намери очертанията на вратата с шут от пеналтерията.

В 62-рата минута Ботев пропиля златен шанс. Окох беше изведен на скорост и опита технично да проиграе Величков, но стражът запази спокойствие и спаси. В 69-ата минута влезлият от пейката Карлос Меоти показа класа. Той проби с лекота по десния фланг, влезе навътре и шутира към далечния ъгъл на вратата. Мартин Величков се намеси с добър плонж и изби топката в корнер.

В 78-ата минута Ауани върна топката назад към Самуел Калу, но крилото на Ботев заложи на силата вместо на точността и сгреши.

Минута по-късно Ботев се върна в мача. Карлос Меоти беше оставен сам на десния фланг. Той пое топката, отново влезе към средата на терена и с прецизен шут в обратния ъгъл опъна мрежата на Величков.

Веднага след гола стражът на Локомотив трябваше да се намесва при коварен удар на Калу.

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 1:1
0:1 Димитър Костадинов (49)
1:1 Карлос Меоти (79)

Стартови състави:

Ботев: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 20. Tимъти Ауони, 27. Браян-Антони Хайн14. Карлас Алгара, 16. Велиян Видолов, 23. Димитър Тонев, 10. Асен Чандъров, 88. Чимези Уилямс, 90. Самуел Калу, 9. Чидера Око

Локомотив: 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 17. Марк-Емилио Папазов, 22. Реян Даскалов, 31. Красимир Станоев, 44. Божидар Кацаров, 20. Димитър Костадинов, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев


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