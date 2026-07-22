Лионел Меси отново отсъства от Мача на звездите в МЛС

Лионел Меси, който носи екипа на Интер Маями, няма да се появи на терена по време на дългоочаквания Мач на звездите в Мейджър лийг сокър (МЛС). Събитието, което ще събере най-големите имена от американското първенство и елитни футболисти от мексиканската Лига MX, ще се проведе на 29 юли в Шарлът. Въпреки че аржентинският магьосник бе сред избраниците за шоуто, феновете ще трябва да се примирят с неговото отсъствие.

Според официална информация, 39-годишният нападател е предпочел да си даде заслужена почивка след изтощителния сезон и участието на Аржентина във финала на Световното първенство. Меси ще се възползва от триседмична пауза, за да възстанови силите си и да се подготви за предстоящите предизвикателства с Интер Маями.

Това не е първият случай, в който Меси пропуска Мача на звездите. Миналата година той също не взе участие, след като бе санкциониран от лигата заради отказ да играе без необходимото разрешение. Така феновете на футбола в САЩ и по света отново остават с празни ръце, лишени от възможността да видят един от най-големите таланти на нашето време в действие на престижния форум.

Старши треньорът на Интер Маями, Гилермо Хойос, сподели пред медиите, че все още няма яснота кога аржентинският виртуоз ще се завърне на терена. Очакванията са, че Меси ще се появи отново в игра след края на почивката си, но точната дата остава загадка.