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Йоан Стоянов остана на пейката при загуба на Апоел Беер Шева в Шампионската лига

Йоан Стоянов остана на пейката при загуба на Апоел Беер Шева в Шампионската лига

22 Юли, 2026 13:04 381 0

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Българският национал не влезе в игра, докато израелският шампион отстъпи на Викингур в Исландия

Йоан Стоянов остана на пейката при загуба на Апоел Беер Шева в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер в Рейкявик донесе разочарование за Апоел Беер Шева, след като израелският първенец отстъпи с 1:2 на исландския Викингур в първия двубой от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският национал Йоан Стоянов проследи срещата от резервната скамейка и не получи шанс да се изяви на терена.

След сравнително равностойно първо полувреме, истинската драма се разигра след антракта. Само три минути след подновяването на играта, Николай Хансен даде преднина на домакините от Викингур. Радостта на исландците обаче бе кратка – Кингс Кангва възстанови равенството още в 51-вата минута, връщайки надеждите на гостите. В 78-ата минута Апоел Беер Шева дори успя да прати топката във вратата на Викингур за втори път, но попадението бе отменено заради засада – решение, което предизвика бурни реакции сред израелските футболисти и щаба.

Когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, Николай Хансен отново се превърна в герой за Викингур, реализирайки победния гол в 86-ата минута. Така исландците си осигуриха ценен аванс преди реванша.

Реваншът между Апоел Беер Шева и Викингур ще се проведе идната сряда в унгарския град Сомбатели. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу по-добрия от сблъсъка между Ларн (Северна Ирландия) и сръбския гранд Цървена звезда, които вече направиха сериозна заявка с убедителна победа 4:0 за белградчани в първия мач.


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