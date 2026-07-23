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Роналдо и Роберто Карлош си купиха футболен клуб в Бразилия

Роналдо и Роберто Карлош си купиха футболен клуб в Бразилия

23 Юли, 2026 00:33 625 0

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Става дума за Интернасионал де Лимейра - отбор, който в момента играе в трета дивизия

Роналдо и Роберто Карлош си купиха футболен клуб в Бразилия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилските легенди Роналдо и Роберто Карлош, заедно с други партньори, си купиха клуб в тяхната родина. Става дума за Интернасионал де Лимейра - отбор, който в момента играе в трета дивизия.

Интер де Лимейра е скромен клуб от вътрешността на щата Сао Пауло, който преживява своя разцвет през 80-те години на миналия век, когато печели Кампеонато Паулиста (1986) и е коронясан за шампион на втора дивизия през 1988 г. Днес въпросният тим води в Серия C на Бразилия с 25 точки от 14 мача, с една повече от Бруске и Санта Круз.

Покупката на Интер де Лимейра от Роналдо и Роберто Карлош е част от дълбока трансформация на бразилския футбол, в която все повече клубове избират да възприемат модела на публично дружество с ограничена отговорност - тоест да станат частни компании.

Роналдо вече има опит в управлението на футболни клубове. Бившият нападател на Реал Мадрид и Барселона, заедно със свои партньори, ръководеше Крузейро от 2021 до 2024 г. Той беше и собственик на испанския Реал Валядолид от 2018 г. до 2025 г.


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