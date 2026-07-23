Треньорът на Левски: Исках да победя с 20:0, но съперникът е много силен

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели своето мнение след успеха с 1:0 над Университатя Крайова в първи мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига.

"Всеки мач е абсолютно различен. Не става въпрос да промениш нещо. Трябва да правилно да разбереш какво се иска от теб в дадения момент. Днес играхме много силно. Влязохме по отличен начин в този мач. Показахме интересни неща при владеенето на топката. С течение на времето през първата част противникът изравни силите. Стояхме добре подредени. Когато не съумявахме бързо да си върнем топката, не успявахме да се подредим добре в среден и нисък блок. Второто полувреме беше равностойно и с положения пред двете врати. Всеки един от отборите имаше шанс да отбележи. Тимът ни разбра какво се изисква от нас този мач. Хубава победа и много важна за футболистите, защото играхме срещу много добър отбор. Свършиха отлична работа момчетата. Вече ще мислим за следващия мач за първенството", започна той.

"Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и откъде идваме ние и кои сме ние. Знаете с какво качество разполага противникът. Идват след добра серия. Да, искам да победя с 20:0, но противникът е много добър. Всичко минава през това да стоиш добре и да си равностоен през 90-те минути. Изключителна работа на футболистите, искам да отлича това. Нужно е да сме скромни и да знаем какво представляваме, както и срещу какъв отбор се изправяме. Това няма нищо общо с това да сме амбициозни и взискателни – ние определено сме такива", продължи наставникът на "сините".

"Ще бъде много труден и здрав мачът в Румъния. Днес определено имахме компонент, който донесе разликата и това е публиката. И срещу Апоел, и Сабах играхме като гости във втория мач, но успявахме да се справим. Трябва да изиграем един добър мач и да покажем, че сме конкурентни. Имаме и мач за първенството. Нека видим кои ще са готови за тогава и как ще се представим там. Не можем все още да мислим за следващия мач в Европа. За нас е изключително важен следващият двубой в първенството", завърши Хулио Веласкес.