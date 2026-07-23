Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорът на Левски: Исках да победя с 20:0, но съперникът е много силен

Треньорът на Левски: Исках да победя с 20:0, но съперникът е много силен

23 Юли, 2026 06:16 1 324 3

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • университатя крайова-
  • футбол

Всеки мач е абсолютно различен

Треньорът на Левски: Исках да победя с 20:0, но съперникът е много силен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели своето мнение след успеха с 1:0 над Университатя Крайова в първи мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига.

"Всеки мач е абсолютно различен. Не става въпрос да промениш нещо. Трябва да правилно да разбереш какво се иска от теб в дадения момент. Днес играхме много силно. Влязохме по отличен начин в този мач. Показахме интересни неща при владеенето на топката. С течение на времето през първата част противникът изравни силите. Стояхме добре подредени. Когато не съумявахме бързо да си върнем топката, не успявахме да се подредим добре в среден и нисък блок. Второто полувреме беше равностойно и с положения пред двете врати. Всеки един от отборите имаше шанс да отбележи. Тимът ни разбра какво се изисква от нас този мач. Хубава победа и много важна за футболистите, защото играхме срещу много добър отбор. Свършиха отлична работа момчетата. Вече ще мислим за следващия мач за първенството", започна той.

"Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и откъде идваме ние и кои сме ние. Знаете с какво качество разполага противникът. Идват след добра серия. Да, искам да победя с 20:0, но противникът е много добър. Всичко минава през това да стоиш добре и да си равностоен през 90-те минути. Изключителна работа на футболистите, искам да отлича това. Нужно е да сме скромни и да знаем какво представляваме, както и срещу какъв отбор се изправяме. Това няма нищо общо с това да сме амбициозни и взискателни – ние определено сме такива", продължи наставникът на "сините".

"Ще бъде много труден и здрав мачът в Румъния. Днес определено имахме компонент, който донесе разликата и това е публиката. И срещу Апоел, и Сабах играхме като гости във втория мач, но успявахме да се справим. Трябва да изиграем един добър мач и да покажем, че сме конкурентни. Имаме и мач за първенството. Нека видим кои ще са готови за тогава и как ще се представим там. Не можем все още да мислим за следващия мач в Европа. За нас е изключително важен следващият двубой в първенството", завърши Хулио Веласкес.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    4 0 Отговор
    Неочаквано добър мач направиха двата отбора.Беше удоволствия да се наблюдава,особено като си спомним финала на световното например.Още повече,че Левски заслужено победи.А с равния на ЦСКА 48 вечерта стана още по-хубава за България.Дано и другото ЦСКА ни зарадват довечера.

    06:20 23.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Направо е най силния! Ако победите тях, шампиони сте!!

    06:27 23.07.2026

  • 3 Баш Левскар

    1 0 Отговор
    Нека не забравяме, че става дума за шампиона на Румъния. Това не е долнопробен селски отбор.

    08:01 23.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове