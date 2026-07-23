Ливърпул проявява сериозен интерес към Брадли Баркола

В последните дни трансферният пазар във футбола отново се раздвижи, а името на Брадли Баркола – една от ярките звезди на Пари Сен Жермен – се завъртя в центъра на слуховете. Младият нападател, който се присъедини към парижани през 2023 година, е изправен пред несигурност относно продължаването на кариерата си във Франция. Засега няма индикации за нов договор между Баркола и ПСЖ, което разпалва спекулациите за евентуален изходящ трансфер.

Според авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, именно Ливърпул проявява най-сериозен интерес към 22-годишния нападател. Въпреки че името на Барселона също бе замесено в слуховете, категорично бе опровергано, че каталунците водят преговори за Баркола. Всичко зависи от условията, които ПСЖ ще постави за евентуална раздяла със своя талант.

Откакто облече екипа на ПСЖ, Баркола вече има зад гърба си 152 мача във всички турнири и е реализирал 39 попадения. Той може да се похвали с три титли от Лига 1, две отличия от Шампионската лига и два трофея от националната купа на Франция – внушителна визитка за толкова млад футболист.

Финансовият аспект на евентуалния трансфер също не е за подценяване. В момента Баркола е оценяван на около 90 милиона евро, но ръководството на ПСЖ е ясно – клубът няма да се раздели с нападателя за по-малко от 150 милиона евро. Договорът на французина с парижани е валиден до лятото на 2028 година, което дава на ПСЖ силна позиция в преговорите.