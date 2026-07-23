Спартак (Варна) ще използва услугите на бивш международен съдия на ФИФА за независим анализ в мача с Черно море

В навечерието на дългоочакваното градско дерби между Спартак (Варна) и Черно море, което ще се проведе на 26 юли от 19:00 часа на стадион "Тича", ръководството на Спартак излезе с официално изявление. От клуба подчертаха, че очакват двубоят да бъде ръководен с най-висока степен на професионализъм и обективност.

В позицията си "соколите" акцентират върху необходимостта от безпристрастно съдийство и стриктно спазване на всички правила на играта. Ръководството на Спартак (Варна) изразява увереност, че срещата ще премине в дух на спортсменство и честна надпревара, като призовава всички участници – от съдиите до футболистите – да се ръководят от принципите на феърплея.

Eто официалното изявление от клуба:

"Във връзка с предстоящото варненско дерби между ФК Спартак Варна и ПФК Черно море, което ще се проведе на 26 юли от 19:00 ч. на стадион „Тича“, ръководството на ФК Спартак Варна изразява своята увереност, че футболната среща ще бъде ръководена с необходимия професионализъм, безпристрастност и стриктно спазване на Правилата на играта.



Клубът подхожда с уважение към Съдийската комисия при Българския футболен съюз, към определената съдийска бригада и към екипа на системата ВАР. Вярваме, че всички официални лица ще изпълнят своите задължения с максимална обективност и отговорност, така че крайният резултат да бъде определен единствено от представянето на двата отбора на футболния терен.



Същевременно не можем да подминем факта, че последното варненско дерби през сезон 2025/2026 породи сериозни обществени дискусии относно част от съдийските решения. Именно поради високия обществен интерес към подобен двубой и стремежа ни към пълна прозрачност, ръководството на ФК Спартак Варна предприе допълнителна мярка.



За срещата клубът ще ангажира бивш международен съдия на ФИФА и дългогодишен наблюдател на УЕФА, който ще извърши независим професионален анализ на всички съдийски решения по време на двубоя, включително действията на главния съдия, асистент-съдиите и екипа на системата ВАР. При необходимост анализът ще бъде предоставен на компетентните органи на Българския футболен съюз.



Тази инициатива не следва да бъде възприемана като израз на недоверие към българското съдийство, а като напълно нормална практика, продиктувана от значимостта на срещата, обществения интерес към нея и стремежа на клуба да защитава принципите на честната игра, равнопоставеността и прозрачността. Считаме, че при фрапантни съдийски грешки следва да бъдат предприемани крайни мерки от компетентните органи, защото подобни ситуации нанасят сериозни щети върху авторитета на българския футбол.



ФК Спартак Варна вярва, че предстоящото варненско дерби ще бъде празник на футбола, в който вниманието ще бъде насочено към представянето на двата отбора, атмосферата по трибуните и спортсменския дух на терена."