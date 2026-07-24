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Ливърпул обмисля да привлече Винисиус като свободен агент

Ливърпул обмисля да привлече Винисиус като свободен агент

24 Юли, 2026 10:30 428 0

  • реал мадрид-
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  • ливърпул-
  • футбол

Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 140 млн евро

Ливърпул обмисля да привлече Винисиус като свободен агент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливърпул обмисля да привлече крилото Винисиус Жуниор като свободен агент през лятото на 2027 г., когато изтича договорът му с Реал Мадрид, съобщава журналистът Рамон Алварес де Мона. Впоследствие новината бе цитирана от множество канали в социалната мрежа Х.

Според източника, други реномирани клубове като Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) може да се включат в надпреварата за подписа на бразилското крило. Винисиус от своя страна е заявил желание да продължи кариерата си в Реал Мадрид, но не е успял да се споразумее за нов договор.

Нападателят играе за “Лос Бланкос” от лятото на 2018 г. Миналият сезон Винисиус изигра 53 мача във всички турнири, в които оформи сметка от 22 гола и 14 асистенции. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 140 млн евро.


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