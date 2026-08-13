Китайски влак маглев ускори до 800 км/ч само за 5,3 секунди

Китайски изследователи поставиха нов световен рекорд с експериментален влак на магнитна левитация, който ускори от място до 800 км/ч само за 5,3 секунди. Изпитанието е проведено на специално еднокилометрово трасе в лабораторията Donghu в провинция Хубей, съобщава The Independent.

Тестовият модел е с маса около 1,1 тона. След достигането на 800 км/ч системата е успяла да намали скоростта контролирано и да спре влака в рамките на приблизително 200 метра.

Как работи маглев технологията

За разлика от конвенционалните железопътни композиции, маглев влаковете не се движат посредством колела върху релсите. Мощни магнитни полета повдигат превозното средство над трасето, като по този начин практически се елиминира механичното триене.

Ускорението се осигурява от електромагнитна система, която създава движещо се магнитно поле по протежение на трасето. Именно комбинацията между магнитна левитация и електромагнитно задвижване позволява достигането на изключително високи скорости за много кратко разстояние.

При последния експеримент учените са тествали едновременно високоефективна система за електрозахранване, електромагнитно задвижване, стабилността на левитацията при огромна скорост и система за аварийно спиране. По данни на лабораторията технологията трябва да осигурява прецизно управление дори при скорости, които значително надхвърлят тези на съществуващите високоскоростни влакове.

Поредица от рекорди

Новото постижение е част от серия експерименти на китайските инженери. През юни 2025 г. същата изследователска програма демонстрира ускорение на 1,1-тонен модел до 650 км/ч за около седем секунди, като максималната скорост беше достигната след приблизително 600 метра.

Последваха изпитания при 700 км/ч, а впоследствие системата достигна границата от 800 км/ч. Лабораторията обяви постижението като третия си световен рекорд в рамките на шест месеца.

При рекордното изпитание влакът достига максималната скорост около 600-ия метър от еднокилометровата линия, след което започва спирането. Целият тест продължава само няколко секунди.

Засега няма да превозва пътници

Експерименталната система не е разработена като готов пътнически влак и засега няма планове подобни ускорения да бъдат използвани при превоз на хора.

Технологията обаче може да има значително по-широко приложение. Китайските учени разглеждат тестовото трасе като платформа за разработване на маглев транспорт от следващо поколение, както и за електромагнитни системи за изстрелване в авиационната и космическата индустрия.

Една от перспективните концепции е движението на магнитно левитиращи превозни средства в тръби с понижено налягане или почти вакуумна среда. Намаленото въздушно съпротивление теоретично би позволило достигането на още по-високи скорости.

Преди подобни системи да станат практическа част от транспорта обаче остават сериозни предизвикателства – огромната цена на инфраструктурата, безопасността при екстремни скорости и необходимостта от изграждането на изключително прецизни трасета на стотици километри разстояние.