Китайски влак маглев ускори до 800 км/ч само за 5,3 секунди

Китайски изследователи поставиха нов световен рекорд с експериментален влак на магнитна левитация, който ускори от място до 800 км/ч само за 5,3 секунди. Изпитанието е проведено на специално еднокилометрово трасе в лабораторията Donghu в провинция Хубей, съобщава The Independent.
Тестовият модел е с маса около 1,1 тона. След достигането на 800 км/ч системата е успяла да намали скоростта контролирано и да спре влака в рамките на приблизително 200 метра.
Как работи маглев технологията
За разлика от конвенционалните железопътни композиции, маглев влаковете не се движат посредством колела върху релсите. Мощни магнитни полета повдигат превозното средство над трасето, като по този начин практически се елиминира механичното триене.
Ускорението се осигурява от електромагнитна система, която създава движещо се магнитно поле по протежение на трасето. Именно комбинацията между магнитна левитация и електромагнитно задвижване позволява достигането на изключително високи скорости за много кратко разстояние.
При последния експеримент учените са тествали едновременно високоефективна система за електрозахранване, електромагнитно задвижване, стабилността на левитацията при огромна скорост и система за аварийно спиране. По данни на лабораторията технологията трябва да осигурява прецизно управление дори при скорости, които значително надхвърлят тези на съществуващите високоскоростни влакове.
Поредица от рекорди
Новото постижение е част от серия експерименти на китайските инженери. През юни 2025 г. същата изследователска програма демонстрира ускорение на 1,1-тонен модел до 650 км/ч за около седем секунди, като максималната скорост беше достигната след приблизително 600 метра.
Последваха изпитания при 700 км/ч, а впоследствие системата достигна границата от 800 км/ч. Лабораторията обяви постижението като третия си световен рекорд в рамките на шест месеца.
При рекордното изпитание влакът достига максималната скорост около 600-ия метър от еднокилометровата линия, след което започва спирането. Целият тест продължава само няколко секунди.
Засега няма да превозва пътници
Експерименталната система не е разработена като готов пътнически влак и засега няма планове подобни ускорения да бъдат използвани при превоз на хора.
Технологията обаче може да има значително по-широко приложение. Китайските учени разглеждат тестовото трасе като платформа за разработване на маглев транспорт от следващо поколение, както и за електромагнитни системи за изстрелване в авиационната и космическата индустрия.
Една от перспективните концепции е движението на магнитно левитиращи превозни средства в тръби с понижено налягане или почти вакуумна среда. Намаленото въздушно съпротивление теоретично би позволило достигането на още по-високи скорости.
Преди подобни системи да станат практическа част от транспорта обаче остават сериозни предизвикателства – огромната цена на инфраструктурата, безопасността при екстремни скорости и необходимостта от изграждането на изключително прецизни трасета на стотици километри разстояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БДЖто
Коментиран от #3, #12, #23
14:17 13.08.2026
2 Бдж
14:17 13.08.2026
3 Пешо
До коментар #1 от "БДЖто":Ние пък си имаме 8те джиджета и петрохан. И деца психопат- садисти
14:18 13.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:18 13.08.2026
5 Браво на Китай
Коментиран от #7, #14
14:19 13.08.2026
6 Окооо
Коментиран от #9
14:22 13.08.2026
7 Шефчето
До коментар #5 от "Браво на Китай":Стига си лъгал бе китай изобщо не са купували сименс. И ти стана като Украйна и Русия взаимно лъжат .
14:22 13.08.2026
8 Муньос
Ако изобщо има България до тогава...
14:29 13.08.2026
9 Хвалещшя
До коментар #6 от "Окооо":Вижда се че скоро си сменил Русшя с Китай.Сещай се и за България.
14:29 13.08.2026
10 Васил
14:31 13.08.2026
11 Наблюдател
В началото искаха да построят линия от Мюнхен до летището, но настана такъв рев от зелени и пимбяни, че анулираха проекта и дадоха технологията на китайците.
"С малко мозък трудно се живее" - българска поговорка.
Коментиран от #15
14:32 13.08.2026
12 Хахахаха
До коментар #1 от "БДЖто":Като не искате украинци (славяни и християни), ще ви останат само роми.
Коментиран от #21
14:35 13.08.2026
13 Демократ
14:35 13.08.2026
14 Дзак
До коментар #5 от "Браво на Китай":Много здраве. Технологията е Китайска и има приложение навсякъде!
14:37 13.08.2026
15 Хахахаха
До коментар #11 от "Наблюдател":Поговорката е вярна и ви дава отговор, защо в България се живее трудно! Малко мозък.
14:37 13.08.2026
16 Откровен
Аз с моята Лада макар и стара вдигам 80 за тия секунди...
Ама виж моят Янко надали ще се вдигне и за час,ако зърне кривомуцинестата зурла на...авторката...
14:44 13.08.2026
17 абе
14:48 13.08.2026
18 ДаДе
15:01 13.08.2026
19 Един друг
15:22 13.08.2026
20 Хаха
15:25 13.08.2026
21 ЗащоГовориш
До коментар #12 от "Хахахаха":Защо говориш не в първо лице множествено число - значи отдавна си се отписал и те е срам да се наричаш българин и говодиш за нас като чужди такива. Това е резултата на соц. промиване на мозъци наречено чуждопоклоничество.
15:34 13.08.2026
22 Kaлпазанин
15:44 13.08.2026
23 Kaлпазанин
До коментар #1 от "БДЖто":И борчове си имаме и мноооого богати политици ,ама май важното е че бананите не свършват о ще правим още един прайд
15:46 13.08.2026