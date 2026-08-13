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Китайски влак маглев ускори до 800 км/ч само за 5,3 секунди

Китайски влак маглев ускори до 800 км/ч само за 5,3 секунди

13 Август, 2026 14:15 1 026 23

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  • км/ч

Експерименталният влак постави световен рекорд, като след достигането на максималната скорост успя да спре контролирано за около 200 метра

Китайски влак маглев ускори до 800 км/ч само за 5,3 секунди - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Китайски изследователи поставиха нов световен рекорд с експериментален влак на магнитна левитация, който ускори от място до 800 км/ч само за 5,3 секунди. Изпитанието е проведено на специално еднокилометрово трасе в лабораторията Donghu в провинция Хубей, съобщава The Independent.

Тестовият модел е с маса около 1,1 тона. След достигането на 800 км/ч системата е успяла да намали скоростта контролирано и да спре влака в рамките на приблизително 200 метра.

Как работи маглев технологията

За разлика от конвенционалните железопътни композиции, маглев влаковете не се движат посредством колела върху релсите. Мощни магнитни полета повдигат превозното средство над трасето, като по този начин практически се елиминира механичното триене.

Ускорението се осигурява от електромагнитна система, която създава движещо се магнитно поле по протежение на трасето. Именно комбинацията между магнитна левитация и електромагнитно задвижване позволява достигането на изключително високи скорости за много кратко разстояние.

При последния експеримент учените са тествали едновременно високоефективна система за електрозахранване, електромагнитно задвижване, стабилността на левитацията при огромна скорост и система за аварийно спиране. По данни на лабораторията технологията трябва да осигурява прецизно управление дори при скорости, които значително надхвърлят тези на съществуващите високоскоростни влакове.

Поредица от рекорди

Новото постижение е част от серия експерименти на китайските инженери. През юни 2025 г. същата изследователска програма демонстрира ускорение на 1,1-тонен модел до 650 км/ч за около седем секунди, като максималната скорост беше достигната след приблизително 600 метра.

Последваха изпитания при 700 км/ч, а впоследствие системата достигна границата от 800 км/ч. Лабораторията обяви постижението като третия си световен рекорд в рамките на шест месеца.

При рекордното изпитание влакът достига максималната скорост около 600-ия метър от еднокилометровата линия, след което започва спирането. Целият тест продължава само няколко секунди.

Засега няма да превозва пътници

Експерименталната система не е разработена като готов пътнически влак и засега няма планове подобни ускорения да бъдат използвани при превоз на хора.

Технологията обаче може да има значително по-широко приложение. Китайските учени разглеждат тестовото трасе като платформа за разработване на маглев транспорт от следващо поколение, както и за електромагнитни системи за изстрелване в авиационната и космическата индустрия.

Една от перспективните концепции е движението на магнитно левитиращи превозни средства в тръби с понижено налягане или почти вакуумна среда. Намаленото въздушно съпротивление теоретично би позволило достигането на още по-високи скорости.

Преди подобни системи да станат практическа част от транспорта обаче остават сериозни предизвикателства – огромната цена на инфраструктурата, безопасността при екстремни скорости и необходимостта от изграждането на изключително прецизни трасета на стотици километри разстояние.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БДЖто

    9 5 Отговор
    А нашите европейски партньори ни продадоха влакове за 180 км/ч и било супер успех. Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целите си, но и не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #3, #12, #23

    14:17 13.08.2026

  • 2 Бдж

    20 1 Отговор
    На 2 септември 1898 г. тръгва първият влак от София до Варна и стига за 10 часа. Този рекорд на БДЖ все още не е подобрен

    14:17 13.08.2026

  • 3 Пешо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "БДЖто":

    Ние пък си имаме 8те джиджета и петрохан. И деца психопат- садисти

    14:18 13.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    А нашите карат с 80км/ч и спират над 1000 метра❗

    14:18 13.08.2026

  • 5 Браво на Китай

    2 6 Отговор
    Тези влакове са на сименс.Китай купи цялата немдка фирма и сега работят за Китай.

    Коментиран от #7, #14

    14:19 13.08.2026

  • 6 Окооо

    7 2 Отговор
    Китай е най- напредналата и най- развита държава в света! Безспорен факт! А пък си е чист комунизъм! Там друга партия освен ККП ( Китайска комунистическа партия)- няма! Имаше някакви опити за насаждане на демокрацията през началото на 90- те години, но ги изчистиха на площад Тянанмън!

    Коментиран от #9

    14:22 13.08.2026

  • 7 Шефчето

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Китай":

    Стига си лъгал бе китай изобщо не са купували сименс. И ти стана като Украйна и Русия взаимно лъжат .

    14:22 13.08.2026

  • 8 Муньос

    3 1 Отговор
    В България ще ускорят до 800 км/ч след 800 години.
    Ако изобщо има България до тогава...

    14:29 13.08.2026

  • 9 Хвалещшя

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    Вижда се че скоро си сменил Русшя с Китай.Сещай се и за България.

    14:29 13.08.2026

  • 10 Васил

    2 2 Отговор
    Нашите влакове се палят като вдигнат 60 км/ч

    14:31 13.08.2026

  • 11 Наблюдател

    0 4 Отговор
    Немска технология.
    В началото искаха да построят линия от Мюнхен до летището, но настана такъв рев от зелени и пимбяни, че анулираха проекта и дадоха технологията на китайците.
    "С малко мозък трудно се живее" - българска поговорка.

    Коментиран от #15

    14:32 13.08.2026

  • 12 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "БДЖто":

    Като не искате украинци (славяни и християни), ще ви останат само роми.

    Коментиран от #21

    14:35 13.08.2026

  • 13 Демократ

    2 3 Отговор
    Технологията е известна от над 100 години Първия патент от 1908 е френски. Скъпа и малко приложима технология никога няма да бие самолета и да стане масова изисква течен азот за охлаждане на магнитите за постигане на свръхпроводимост. конвенционалните маглев еазвиват около 450км/ч това е колкото релсовите влакове и два пъти по бавно от самолет.

    14:35 13.08.2026

  • 14 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Китай":

    Много здраве. Технологията е Китайска и има приложение навсякъде!

    14:37 13.08.2026

  • 15 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    Поговорката е вярна и ви дава отговор, защо в България се живее трудно! Малко мозък.

    14:37 13.08.2026

  • 16 Откровен

    2 1 Отговор
    Ееал съм ги и китайците и авторката...
    Аз с моята Лада макар и стара вдигам 80 за тия секунди...
    Ама виж моят Янко надали ще се вдигне и за час,ако зърне кривомуцинестата зурла на...авторката...

    14:44 13.08.2026

  • 17 абе

    0 0 Отговор
    като шутирам некой по-лек неприятел още първата секунда стига 200км/час, кво толкова се чудите за цела банда инженери ?!......

    14:48 13.08.2026

  • 18 ДаДе

    1 0 Отговор
    Ама това ускорение може да го издържи само Г. Иванов, другите пътници ще припаднат

    15:01 13.08.2026

  • 19 Един друг

    0 0 Отговор
    Тия влакове са произведени от Сименс, а не от Китай. По НГ даваха документален филм за тях.

    15:22 13.08.2026

  • 20 Хаха

    0 0 Отговор
    Кога ще ги стигнем........ китайците.

    15:25 13.08.2026

  • 21 ЗащоГовориш

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Защо говориш не в първо лице множествено число - значи отдавна си се отписал и те е срам да се наричаш българин и говодиш за нас като чужди такива. Това е резултата на соц. промиване на мозъци наречено чуждопоклоничество.

    15:34 13.08.2026

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    А в ЕС изобретихме капачка която да не се отделя от бутилката

    15:44 13.08.2026

  • 23 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БДЖто":

    И борчове си имаме и мноооого богати политици ,ама май важното е че бананите не свършват о ще правим още един прайд

    15:46 13.08.2026