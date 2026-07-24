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Голяма изненада и позитивен български резултат в Лига Европа

Голяма изненада и позитивен български резултат в Лига Европа

24 Юли, 2026 08:30 1 866 1

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Друг от очакваните мачове бе успехът като на ПАОК с 3:2 при символичното гостуване на Динамо (Киев)

Голяма изненада и позитивен български резултат в Лига Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вторият по сила турнир под шапката на УЕФА - Лига Европа продължи с девет интригуващи срещи във вече отминалия 23-и юли (четвъртък). В тях видяхме една голяма изненада и позитивен резултат за българския футбол. Sportal.bg ви предложи да проследите турнирния ден в реално време. По-долу може и да видите какви крайни резултати се оформиха.

Българският представител в турнира ЦСКА постигна позитивен резултат при тежкото гостуване на Карабах. Носителят на Купата на България стигна до 0:0 срещу миналогодишния участник в основната схема на Шампионската лига и с високо вдигната глава се завръща в София, където след седмица ще търси от изгодна позиция прогресирането.

Друг от очакваните мачове бе успехът като на ПАОК с 3:2 при символичното гостуване на Динамо (Киев). Загубилият от тази двойка ще се изправи срещу ЦСКА в Лигата на конференциите, ако "червените" не успеят да преодолеят Карабах.

Ако продължат напред в Лига Европа пък 31-кратните ни шампиони най-вероятно ще срещнат израелския Макаби (Тел Авив), който разби в първия мач като гост Шериф (Тираспол) с 5:0.

Андерлехт пък изпусна минута преди края Хамарби в Швеция и след 1:1 в първия мач реваншът в Белгия остана отворен.

В друг от ранните мачове Хрдец Карлове от Чехия взе минимален аванс срещу норвежкия Тромсьо след 1:0 като гост.

В един от по-късните мачове падна голямата изненада и там Бенфика отстъпи в гостуването си на Санкт Гален с 1:2.

Бешикташ от своя страна взе своето срещу Мидтиланд в Истанбул. Турците обаче стигнаха само до 1:0, което означава, че ще имат нелека задача в Дания след седмица.

Традиционният български дразнител Ференцварош постигна повече от позитивен резултат в Нидерландия и след 2:1 като гости срещу Твенте, "маджарите" са оптимисти за ответния сблъсък в Будапеща.

В последния сблъсък за вечерта хърватският вицешампион Хайдук (Сплит) стигна до успех с 2:0 при домакинството си на кипърския Пафос.

И деветте реванша предстоят идната седмица на 30-и юли (четвъртък), когато Sportal.bg отново ще ви предложи да проследите тяхното развитие в реално време.


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