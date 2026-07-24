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Леброн Джеймс избра Филаделфия Севънти Сиксърс

Леброн Джеймс избра Филаделфия Севънти Сиксърс

24 Юли, 2026 20:46 298 0

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Ветеранът на НБА ще гони пета титла с амбициозния тим на Сиксърс

Леброн Джеймс избра Филаделфия Севънти Сиксърс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След месеци на спекулации и напрегнато очакване, баскетболната икона Леброн Джеймс разсея всички съмнения относно бъдещето си. 41-годишният ветеран, който държи рекорда за най-много отбелязани точки в историята на НБА, официално подписа договор с Филаделфия Севънти Сиксърс. Така Джеймс ще започне своя 24-ти сезон в лигата, устремен към нови върхове и последна шампионска слава.

Мотивите зад избора на Джеймс Въпреки предложенията от бившите си клубове – Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт – Леброн предпочете амбициозния проект на Сиксърс. Експертите отвъд Океана посочват, че основната причина е шансът да се бори за пети шампионски пръстен. Във Филаделфия го очаква мощна подкрепа – три звезди с участия в „Мача на звездите“: Джоел Ембийд (бивш MVP), Джейлън Браун (MVP на Финалите) и Тайрийс Макси. С такъв състав, мечтата за нов триумф изглежда напълно реална.

Според информация на ESPN, контрактът на Леброн с Филаделфия е за една година с опция за още една, а общата стойност възлиза на 8 милиона долара. Това решение подчертава желанието на Джеймс да остане гъвкав и да се фокусира върху представянето си на паркета.

В поредица от емоционални публикации в социалната мрежа X, Леброн сподели, че е бил на кръстопът след края на сезон 2025-26. „Бях напълно откровен, когато казах, че трябва да се запитам дали все още обичам баскетбола. Истината е, че страстта ми не е угаснала и вярвам, че мога да допринеса още много“, признава той.

„Това е моето последно голямо решение. Не играя за пари или слава – играя, защото все още искам да се състезавам, да се жертвам и да печеля. Вярвам, че мога да помогна на Филаделфия Севънти Сиксърс да се превърнат в шампионски отбор. Вълнувам се да вдъхновя нова фен база и да започна това невероятно приключение“, категоричен е Джеймс.

В края на изявлението си Леброн не пропусна да благодари на предишните си отбори и фенове: „Лос Анджелис, благодаря ти! Маями, винаги ще имаш специално място в сърцето ми. А Североизточно Охайо – ти завинаги ще бъдеш моят дом.“


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