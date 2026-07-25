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Арсенал прави опит да вземе Винисуис

Арсенал прави опит да вземе Винисуис

25 Юли, 2026 20:15 507 1

  • винисиус-
  • арсенал-
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  • договор

Настоящият контракт на бразилеца с Реал Мадрид изтича след 12 месеца

Арсенал прави опит да вземе Винисуис - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Арсенал следи отблизо ситуацията около бъдещето на Винисиус Жуниор и е готов да се включи в битката за подписа му, ако бразилецът не поднови договора си с Реал Мадрид, съобщава Sportal.bg. 26-годишният национал на Бразилия е сред обсъжданите варианти за подсилване на атаката на „артилеристите“, въпреки че към момента интересът на лондонския клуб е в начален етап и все още не е отправена официална оферта.

Настоящият контракт на Винисиус с Реал Мадрид изтича след 12 месеца, а преговорите за ново споразумение засега не водят до пробив. Именно това поражда спекулации, че испанският гранд може да предпочете да го продаде още това лято, вместо да рискува да го загуби без трансферна сума след година.

Според информацията представители на футболиста вече са проучили интереса и на други европейски клубове, включително Ливърпул, но от „Анфийлд“ не са проявили желание да започнат преговори.

Сериозен интерес към Винисиус продължава да има и от Саудитска Арабия. Ал-Ахли е в готовност да отправи официално предложение, ако получи индикации, че трансферът е възможен. Миналата година клубът предложи на бразилеца петгодишен договор на обща стойност 1 милиард евро.


Великобритания
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  • 1 Най нагоеоренито първенство

    0 1 Отговор
    ТЕЗИ ЯВНО СА КУПИЛИ ВАР ЗА 5Г НА ПРЕД 😂🤣😂ДА ИСКАШ ДА ДОКАРАШ ТОЗИ ПАРАЗ ИТ ВЪВ ВИСШАТА ЛИГА ТРЯБВА ДА СИ СИГУРЕН ,ЧЕ ФА ЩЕ ГО ЗАХРАНВА .
    БА Х ТИ И ПОЗОРА

    21:07 25.07.2026

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