Млад мъж е с мозъчен кръвоизлив след сбиване в заведение в Свищов

25-годишен мъж пострада тежко след сбиване в Свищов, съобщиха от полицията.
На 16 август е подаден сигнал за агресията в заведение. Възникнал е конфликт между две компании, който е прераснал в сбиване.
На младия мъж са нанесени удари с юмруци и ритници по главата и тялото.
Мъжът е откаран по спешност в болница в Плевен - с диагноза мозъчен кръвоизлив.
По случая е задържан 32-годишен мъж и се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:42 17.08.2026
2 Аналитичен парапсихолог от сутрешнияблок
Коментиран от #4
13:43 17.08.2026
3 прогресивни
13:44 17.08.2026
4 Гост
До коментар #2 от "Аналитичен парапсихолог от сутрешнияблок":Забрави за Путин.
13:52 17.08.2026
5 Никой
14:06 17.08.2026
6 Констатация
14:16 17.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.