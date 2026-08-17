Млад мъж е с мозъчен кръвоизлив след сбиване в заведение в Свищов

25-годишен мъж пострада тежко след сбиване в Свищов, съобщиха от полицията.

На 16 август е подаден сигнал за агресията в заведение. Възникнал е конфликт между две компании, който е прераснал в сбиване.

На младия мъж са нанесени удари с юмруци и ритници по главата и тялото.

Мъжът е откаран по спешност в болница в Плевен - с диагноза мозъчен кръвоизлив.

По случая е задържан 32-годишен мъж и се води разследване.