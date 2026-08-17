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Димитър Николов спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”: Ще ги изстискам като лимони

Димитър Николов спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”: Ще ги изстискам като лимони

17 Август, 2026 13:48 1 497 40

  • евровизия-
  • димитър николов-
  • отпуски

Няма да допуснем никакви слабости, увери Димитър Николов

Димитър Николов спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”: Ще ги изстискам като лимони - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Определянето на домакинството не е финалната точка, тя е началото. Финалът ще бъде на 15 май догодина, а на 16 май аз искам да имам възможността с г-жа Милотинова да обявя, че България се справи изключително успешно, постигна рекорди, всички, които са ни посетили, са доволни, а провеждането е било на изключително професионално ниво. Дотогава обаче ни чака много работа, която започна от петък. Това каза на първа пресконференция кметът на Бургас Димитър Николов, след като градът беше избран за домакин на „Евровизия 2027”, цитиран от Нова ТВ. В четвъртък морският град грабна домакинството пред София, като изборът беше направен от български и международни експерти.

Ясни са вече и датите на трите концерта в Бургас - на 11 и на 13 май ще бъдат полуфиналите, а големият финал е на 15 май - събота.

Николов заяви, че предстои работа, свързана с глобалната логистика, транспортните връзки, въздушните връзки, автобусните превози, шатълите, както и разговори с много транспортни фирми, с туроператорите, с хотелиерите, ресторантьорите, с хората, които ще отговарят за безопасността, за да може морският ни град да посрещне огромния брой посетители. „За нас е много важно всички делегации, които пристигнат в България, да се почувстват като у дома си”, добави Николов.

Той благодари на всички останали градове участници в надпреварата. „Те са превъзходни, техните кметове, София - най-вече", посочи градоначалникът и призова темата „Евровизия” да е обединяваща. "Нека да покажем на света, че българите сме единни, задружни, креативни, усмихнати, обичащи веселието и живота. Нека да дадем възможност тук да има порив на емоции, да покажем изключително гостоприемство и нека тези, които никога не са чували за България, и тези, които никога не са идвали у нас, да поискат отново да се върнат в тази страна. Ако това се случи, значи ние сме успели”, каза още кметът на Бургас.

„Първите дни, след като Бургас беше обявен за домакин, бяхме във фокуса не само на националните, но и на международните медии. И в този момент има интерес от нашия град и аз съм убеден, че тази инвестиция в рекламно време ще се върне многократно като позитив към България. Ние ще покажем, че имаме страна, която е богата на фолклор, страна с изключително сериозни културни традиции, с творци не само в музикалното изкуство, но и в другите сфери на изкуството. Имаме традиции, които ще покажем и ще ги изненадат. Включително единственото място на света, където се танцува върху огън, е нашият регион. Всичко, което ще бъде интересно за тях, ще бъде презентирано по най-достъпния и перфектен начин”, увери Димитър Николов.

Той заяви, че се бори успехът да бъде феноменален. „Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моя екип и ще ги изцедя като лимони. Вече съм спрял отпуските на екипа. Чака ни страшно много работа. Това не ни се случва за първи път. Разликата е, че сега ще го направим за едно много стегнато време в началото на летния сезон и с още по-голямо внимание и координация, защото залогът е огромен и няма да допуснем никакви слабости”, каза Николов.

„Очаквам всички, свързани с бизнеса по отношение на настаняване, транспорт, изхранване, да бъдат на висотата на самото събитие и се надявам да не даваме повод да има новини, свързани с космически цени за апартаменти”, посочи кметът на морския град. Той добави, че е имал разговори с големите хотелски вериги, както и със средни хотели и увери, че никой няма намерение да разтяга цените, така че това да окаже негативно имиджово влияние. „Да не забравяме, че ние сме най-големият туристически център, с най-голяма леглова база, с опит как да посрещаме и обслужваме туристи, включително да оказваме медицинска и административна помощ”, заяви Николов.

Николов коментира още, че няма да се занимава с политика до провеждането на „Евровизия”. „Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на EBU и на БНТ. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности и изцяло ще се концентрирам върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни. Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по отношение на провеждането на „Евровизия” и ежедневните ми кметски задължения. Темата политика въобще не ме вълнува”, категоричен бе Николов.

„Ние сме подготвени да приемем повече от 1000 журналисти, затова сутринта направихме обход на пространствата с кмета - да видим къде могат да бъдат настанени в близост до самото продукционно шоу, какво е разстоянието между пресцентъра и продукционното шоу”, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

По думите ѝ цялото това струпване на медии в Бургас е „огромен шанс да покажем страната си такава, каквато е - красива, гостоприемна, страна на таланти и хора, които са готови да приемат предизвикателства и които ще докажат, че могат да направят световно събитие, каквото е най-голямото музикално събитие „Евровизия””.

Тя посочи, че летвата е много високо вдигната и оттук нататък предстои много работа. „Тази сутрин с кмета бяхме и около „Арена Бургас“. При обхода видяхме тежката техника, струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, за да може да бъде използвано за подвижните телевизионни станции, които ще дойдат, за да извършат това грандиозно представяне”, каза Милотинова.

„Във Виена тази година 320 хиляди са били посетителите специално за „Евровизия“. Това е в тези две седмици, в които се провеждат събитията около конкурса. Атмосферата, която създава градът домакин, обикновено привлича страшно много туристи. Затова атмосферата, която градът ще създаде, е много важна за цялостното представяне на държавата”, добави тя.

Генералният директор на БНТ допълни, че след като се направи проектът за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи и колко - правостоящи. „Хем имаме много време, хем не е чак толкова много. Засега вървим в срок. По принцип сроковете, които „Евровизия“ дава за избор на град домакин, са до края на август, за да върви всичко по план. Ние имахме стремежа да направим този избор по-рано, за да дадем време за административните процедури да бъдат проведени”, каза още Милотинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гост

    16 10 Отговор
    Оставката на Терзиев защо не е на масата?

    13:50 17.08.2026

  • 2 Гост

    9 18 Отговор
    "Чичо Митко русофила" както е известен кмета от ГЕРБ на Бургас Димитър Николов приятел на мунчо Крадев спечели за сметка на София по лично настояване на мунчо и иво христов

    Коментиран от #6

    13:53 17.08.2026

  • 3 ГЕРБмафи

    18 3 Отговор
    Така, така... така най-сигурно, ще се издънят, като ги изстискаш, като роби!

    13:54 17.08.2026

  • 4 ТИ ИЗТИСКАЙ СЕБЕ СИ..

    13 3 Отговор
    Колко ли кила евра ще паднат. Всички от Бургас знаем що си. А то си и личеше патерица на тууулупа един. И не малко се облажи за 12 години. Накрая от кумова срама направи нещо.

    13:56 17.08.2026

  • 5 Eгaти пuчa!

    13 0 Отговор
    Гoлeм пpaз, че ще ги uзcтuckaш kaтo лимoнu!

    13:57 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 От крадец

    17 1 Отговор
    нагоре !

    13:59 17.08.2026

  • 8 Фгйклол

    12 1 Отговор
    Това което построих няма да можете да го боядисате! - ГЛУПОСТИ.

    Сънито при бай Тошо е 30 000.
    Днес агломерацията северно от Бургас е 500 000 легла с несравнимо качество

    14:00 17.08.2026

  • 9 ГОСТ ПРО....

    6 3 Отговор
    Та ние от Бургас си го знаем че е туутупковист геаач. АБЕ ВИЕ СТЕ МНОГО ОГРАНИЧЕНИ ЗАЩИТНИЦИ НА БАНКЯ И ГОЛЕМИ ПРОТИВНИЦИ НА РАДЕВ.

    14:01 17.08.2026

  • 10 Ще ги изстискам като лимони

    8 0 Отговор
    общ поръчкари
    не да се ослушват

    14:08 17.08.2026

  • 11 Стига сте ни занимавали

    10 1 Отговор
    с тази проЗтотия. Ще кажем Територията няма други проблеми, сериозни като: безводие, пожари, инфлация, дефицит, повишение цени ток, студена вода, топла вода, парно, връщане незаконна СИ 30%, 40% увеличение услуги счетоводни парно, чудовищно увеличение мобилни и лекарства. Некачествена храна, унищожена енергетика.
    Видяха няколко цента печалби и се юрнаха на зрелищата.

    Коментиран от #36

    14:11 17.08.2026

  • 12 Нагла калинка

    14 3 Отговор
    Колко прости хора ги качиха на власт. Ще стискал като лимони. Глупави селяндури, от кое ОПГ си невестулко крадлива?

    14:11 17.08.2026

  • 13 Хаха

    10 1 Отговор
    Ще изстиска лимоните на секретарките.

    14:17 17.08.2026

  • 14 Гове о 😯

    4 1 Отговор
    Абсолютни кауни

    14:18 17.08.2026

  • 15 Митю-лимона,

    8 2 Отговор
    Просто следете Евровизия
    С коя круйзна агенция или корабособственик договор ще обяви че е подписала за два круйзни кораба и надежда всяка оставете някаква далаверка да извъртите .... Нещо сериозно сте се заблудили гларусчета. Много сте заблудени верно. Никакви наеми никой няма на местните сееееляндури да плати. С два круйзни кораба ще дойдат и там ще си нощуват. Даже мога и от сега да ви кажа кои ще са. Но няма лошо да ви лъжат за пореден път. Вие го заслужавате. Вие се млади красиви и много умни

    Коментиран от #25, #27

    14:18 17.08.2026

  • 16 Трол

    1 3 Отговор
    Г-н Николов управлява Бургас с твърда ръка.

    14:23 17.08.2026

  • 17 Георги

    4 1 Отговор
    тея си вкараха таралеж в гащите с тая евровизия. Вижте в софия имат опит и с прайд и с драг кралици - една евровизия нямаше да я усетят жълт-о-паветни-те, дажещ еше да им дойде добре за загрявка преди юни месец ;)

    14:24 17.08.2026

  • 18 Гулем е верно

    4 1 Отговор
    Гулем олигофрен!

    14:25 17.08.2026

  • 19 Грую

    7 0 Отговор
    Оправете пътя Варна - Бургас, че е в плачевно състояние. Който мине по него ще е единственото "забавление", което ще му остане за спомен от евровизията!

    14:26 17.08.2026

  • 20 Ама верно смешници

    2 1 Отговор
    атмосферата, която градът ще създаде, е много важна за цялостното представяне на държавата....

    14:26 17.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Реакция на комплексар

    7 0 Отговор
    Дайте да умираме, че да не се изложим пред чужденците в името на европарада на пошлостта. Щял да ги изстиска. Той да каже за офшорките, "честният" кмет.

    14:27 17.08.2026

  • 23 Донев

    2 0 Отговор
    Колко е гаден. Как ще им спре отпуските на хората?

    14:28 17.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Митю-лимона,":

    Звучиш логично, но само на пръв поглед. Нормално е западняка да иска да прибере част от печалбата за нощувки, като докара круизен кораб или няколко. Само че, най-големият такъв кораб бил в Черно море е за малко над 3000 души. Два са 7000 да кажем. Къде спят останалите гости? Хайде помисли малко и редактирай опорката, че ми омръзна от 3 дена да ти чета копи-пейста.

    Коментиран от #31

    14:30 17.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нито нощувки

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Митю-лимона,":

    Нито дори ДДС ще видят. Ще чистят като подивели, ще блокират града и до там ще им е с тая дивотия. Всичко ще си го правят аниматорите от круизните кораби и никой дори едно кафе няма да си купи от местните заведения

    14:31 17.08.2026

  • 28 Бургас - българската Виена

    1 0 Отговор
    Голямо напъване, дано от него да излезе нещо, че като гледам само разходи ни чакат покрай това събитие. Много народ ще захлеби с държавна пара.

    14:32 17.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Юрий

    2 0 Отговор
    Великият градоначалник на Бургас, собственик на Мастерхаус в България!
    Направил едно, откраднал 100!!!

    14:35 17.08.2026

  • 31 Никакви мах 90 000 души никъде е нямало

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "въпрос":

    Нито във Виена нито пък никъде. Реално чуждистранните поситители са около 9-13 хиляди свръх сили. Включват и чуждестранните студенти каквито в Бургас няма... и въобще не ми се слушат глупости.

    Коментиран от #40

    14:36 17.08.2026

  • 32 Юрий

    3 0 Отговор
    До славните и ненужни админи, смешни сте! Само водача Мунчо ви липсва!!
    Великият градоначалник на Бургас, собственик на Мастерхаус в България!
    Направил едно, откраднал 100!!!

    14:38 17.08.2026

  • 33 Супер

    1 2 Отговор
    Ей такива политици ни трябват и на високите постове на държавата, дето изстискват екипа си като лимони, а не като сегашните - редовия българин и държавната хазна.

    14:40 17.08.2026

  • 34 И Джиро Италия

    1 0 Отговор
    и сега с Евровизия си е все фани ми го дръж ми го. И ползата е че община Поморие изпука еден открит пазар с захвърлените перголи след джирото. Клошарска история от всякъде. Ей тва им е ползата, друга няма

    14:42 17.08.2026

  • 35 Ъчко

    1 0 Отговор
    Митко, Митко, макар от държавната ти позиция, като градоначалник на Бургас, където ден десетилетия те храни, хвали частния бизнес, лапай до край от държавния!

    14:43 17.08.2026

  • 36 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стига сте ни занимавали":

    Явно си спал цяла седмица. Мунчо реши всички тези проблеми, а последно в петък, 14.08.2026г., приключи и с олигархията. Остава ни само да си купим по една броеница, за да заживеем като истински шейхове.

    14:45 17.08.2026

  • 37 Никой

    0 0 Отговор
    Успех, това е в полза на всички.

    14:51 17.08.2026

  • 38 Ей боклук!

    1 0 Отговор
    Социални и лични асистенти в Бургас няма, с месеци молби разглеждате но иначе нещо много взе да умуваш. Кретен. И от болница при изписване на неподвижен да го докарат с линейка човека до дома му 220 евро на каса плащам. Тъпо нагло същество. И 6 евро на час за паркинг пред болницата.... за Университетската болница Дева Мария - Бургас говоря боклук нещастен !

    14:51 17.08.2026

  • 39 бай Фе-кал

    0 0 Отговор
    бай Митьо, земи да опраиш фекалните тръби към морето - че лошо , мнооого лошо !

    14:52 17.08.2026

  • 40 въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Никакви мах 90 000 души никъде е нямало":

    Добре, ето обобщена информация за брой туристи повече спрямо същия период (усреднен за 5 предишни години).
    2022: Торино 55 000 туристи, 2023: Ливърпул 306 000 допълнителни посетители в града, 2024: Малмьо (Швеция) 51 430 уникални чуждестранни туристи, 2025: Базел (Швейцария) 50 000 гости с нощувки, 2026: Виена (Австрия) 320 000 посещения в официалните зони и обекти.

    Да дойдат 10 круизни кораба и "да изядат" половината места за спане.
    Ето ти още два въпроса:
    1. Според ИИ изчисленията една стая на такъв круиз-хотел, позициониран в Бургас би била 400-900 долара с храната. Колко хора от публиката са готови на такава цена, където сигурно ще има и минимум от 7-10 дена?
    2. Как се превозват 25000 души на ден от корабите до сушата и обратно - преди и след полуфинали, финали? Вероятно си правил подобна логистика и е лесно?

    14:57 17.08.2026

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