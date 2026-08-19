Спортът по ТВ в сряда (19 август)

Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, I етап
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
bTV Action
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейофи, първи мач, "Селтик" - ЛАСК
Ринг
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейофи, първи мач, НЕК "Ниймеген" - "Будьо/Глимт"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Малага"
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Серо Портеньо" - "Палмейрас"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Фламенго" - "Крузейро"
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