АЕЦ „Козлодуй“ с извънредни мерки заради пресъхващия Дунав

Двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с пълно натоварване според предварително одобрения график за електропроизводство, въпреки че нивото на река Дунав достигна рекордно ниски стойности за последните десетилетия. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката, като уточниха, че сигурността и охлаждането на ядрените мощности са гарантирани чрез специален план за действие, задействан още в началото на юли 2026 година.

Критично ниското ниво на реката се дължи на последователните горещи вълни и минималните количества валежи в Западна и Централна Европа, където се намира основната част от водосборния басейн на река Дунав.

За справяне със ситуационния риск министърът на енергетиката Ива Петрова установи директен контакт с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович. Целта на преговорите е да се осигури поддържане на нивото на река Дунав след АЕЦ „Козлодуй“ над критичните експлоатационни прагове чрез възможностите на хидроенергийния комплекс „Джердап“.

Съоръжението „Джердап“, съвместно с хидроенергийната система от румънска страна, се експлоатира съгласно разпоредбите на двустранната Конвенция за експлоатация от 1998 година и стриктно спазва издадените разрешителни за водоползване.

Министерството на енергетиката поддържа непрекъсната връзка и с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, за да следи хидрологичните тенденции, както и с Електроенергийния системен оператор за балансиране на мрежата.

От енергийното ведомство подчертават важно техническо уточнение относно технологичния процес: водата, която се взема от река Дунав, се използва единствено за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата.

Речната вода не се използва за директно охлаждане на самите ядрени реактори, което гарантира висока степен на безопасност и предотвратява рискове от замърсяване или технологичен прегрев.

Подаването на необходимите водни количества се осъществява от собствена брегова помпена станция. Тя е разположена в дълбок залив на реката и е проектирана въз основа на хидрологични данни от стогодишни проучвания на нивата на река Дунав.

Благодарение на тази конструкция се осигурява надеждна и стабилна работа на съоръженията дори при продължителни засушавания и екстремно ниски речни нива. Пред помпената станция функционира и автоматизирана система за непрекъснато измерване в реално време.