Таков: Септември Общинският съвет ще има две сесии – 10 и 24. Надявам се още на първата дата София да има бюджет

Две от партиите обжалваха бюджета, за да покажат своята опозиционност. Това е просто едно политическо действие, което няма особена стойност. Това заяви заместник-председателят на БСП Иван Таков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS във връзка със сезирането на Конституционния съд за Бюджет 2026 от ПП и ГЕРБ.

Според Таков от БСП разглеждат бюджета за тази година от две перспективи – ценностна и прагматична. „За нас този бюджет носи философиите на последните 20 и повече години насам. Преразпределението от БВП отново е много под средните нива за Европейския съюз. Отново сме и под средните нива за финансиране на социалните системи, образование и здравеопазване”, каза той. И добави: „Основната философия, която искаме да се спазва при нас, е грижата за човешкото развитие да е над тази за едрия капитал”.

Заместник-председателят на БСП заяви, че едрият капитал в лицето на големите корпорации трябва да поеме своята част от данъчната отговорност. „Не може по-голямата част от данъчната тежест да се поема от хората с по-нисък социален статус”, добави той.

По думите му, за да може България да постигне средното за ЕС разпределение от близо 50% от БВП, са нужни по-сериозни приходи. „Тези приходи трябва да дойдат от някъде, не могат да се финансират само с нови заеми. Необходима е промяна в данъчната система”, каза Таков.

Той посочи, че едно от притесненията на БСП е евентуално замразяване на минималната работна заплата в бюджета за следващата година.

Таков коментира и датата за приемане на бюджета на София за 2026 година. „Септември месец Общинският съвет ще има две сесии – 10 и 24. Надявам се още на първата дата София да има бюджет”, каза той. И добави: „От утре влиза в сила държавният бюджет. Чисто законово общините имат 40 дни, за да приемат своите бюджети. Вместо да избързаме и да приемем бюджета през август, предпочитам да проведем необходимите разговори с останалите политически групи, кмета и неговите заместници”.