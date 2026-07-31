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Таков: Септември Общинският съвет ще има две сесии – 10 и 24. Надявам се още на първата дата София да има бюджет

Таков: Септември Общинският съвет ще има две сесии – 10 и 24. Надявам се още на първата дата София да има бюджет

31 Юли, 2026 20:19 462 3

  • иван таков-
  • септември-
  • сос-
  • две сесии-
  • бюджет на софия

Две от партиите обжалваха бюджета, за да покажат своята опозиционност. Това е просто едно политическо действие, което няма особена стойност, коментира още заместник-председателят на БСП

Таков: Септември Общинският съвет ще има две сесии – 10 и 24. Надявам се още на първата дата София да има бюджет - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Две от партиите обжалваха бюджета, за да покажат своята опозиционност. Това е просто едно политическо действие, което няма особена стойност. Това заяви заместник-председателят на БСП Иван Таков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS във връзка със сезирането на Конституционния съд за Бюджет 2026 от ПП и ГЕРБ.
Според Таков от БСП разглеждат бюджета за тази година от две перспективи – ценностна и прагматична. „За нас този бюджет носи философиите на последните 20 и повече години насам. Преразпределението от БВП отново е много под средните нива за Европейския съюз. Отново сме и под средните нива за финансиране на социалните системи, образование и здравеопазване”, каза той. И добави: „Основната философия, която искаме да се спазва при нас, е грижата за човешкото развитие да е над тази за едрия капитал”.

Заместник-председателят на БСП заяви, че едрият капитал в лицето на големите корпорации трябва да поеме своята част от данъчната отговорност. „Не може по-голямата част от данъчната тежест да се поема от хората с по-нисък социален статус”, добави той.

По думите му, за да може България да постигне средното за ЕС разпределение от близо 50% от БВП, са нужни по-сериозни приходи. „Тези приходи трябва да дойдат от някъде, не могат да се финансират само с нови заеми. Необходима е промяна в данъчната система”, каза Таков.
Той посочи, че едно от притесненията на БСП е евентуално замразяване на минималната работна заплата в бюджета за следващата година.

Таков коментира и датата за приемане на бюджета на София за 2026 година. „Септември месец Общинският съвет ще има две сесии – 10 и 24. Надявам се още на първата дата София да има бюджет”, каза той. И добави: „От утре влиза в сила държавният бюджет. Чисто законово общините имат 40 дни, за да приемат своите бюджети. Вместо да избързаме и да приемем бюджета през август, предпочитам да проведем необходимите разговори с останалите политически групи, кмета и неговите заместници”.


България
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  • 1 лапачев: Надявам се още да има бюджет

    3 0 Отговор
    за ново плюскане

    20:23 31.07.2026

  • 2 помня

    2 0 Отговор
    Пеко Таков е баща му ,който беше десният ашак на Тато !!

    20:32 31.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    1 0 Отговор
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    20:51 31.07.2026

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