Серафим Бързаков, двукратен световен и четирикратен европейски шампион по борба, празнува 51-ия си рожден ден днес.
Участник е на 4 олимпиади, като в Сидни 2000 печели сребърен медал.
Той е първият трикратен носител на златния пояс "Дан Колов".
Три от европейските си титли печели в различни категории, а на олимпийските игри се състезава в три различни категории.
След края на спортната си кариера започва треньорска. Бивш селекционер е на националните ни отбори за мъже и жени.
В послединте години работи с Юлияна Янева, която стига до европейския връх и до второ място в света.
През 2025-а Бързаков бе удостоен с държавната награда "Почетен знак на президента".
Серафим Бързаков празнува рожден ден днес
22 Юли, 2026 11:52 578 1
Легендата става на 51 години
Серафим Бързаков, двукратен световен и четирикратен европейски шампион по борба, празнува 51-ия си рожден ден днес.
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