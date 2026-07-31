Новини
България »
Всички градове »
Христо Панчугов: Липсата на ефективна опозиция може да има сериозни последици за управляващите

Христо Панчугов: Липсата на ефективна опозиция може да има сериозни последици за управляващите

31 Юли, 2026 20:55 584 15

  • христо панчугов-
  • опозиция-
  • липса-
  • проблеми-
  • управляващи

"Властта не свърши почти нищо съществено. Видяхме приемането на бюджет, който беше в някаква степен лишен от каквито и да е сериозни политически приоритети. Видяхме бюджет, който събираше в едно всички недостатъци на управлението за този момент, без да постави ясна политическа линия пред новото управление“, заяви политологът

Христо Панчугов: Липсата на ефективна опозиция може да има сериозни последици за управляващите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първите три месеца от управлението не са донесли съществени резултати, а липсата на ясни политически приоритети и силна опозиция крие риск от "политически разврат". Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС политологът Христо Панчугов.

По думите му най-видимото действие на кабинета е приемането на бюджета, който обаче не задава ясна политическа посока.

"Властта не свърши почти нищо съществено. Видяхме приемането на бюджет, който беше в някаква степен лишен от каквито и да е сериозни политически приоритети. Видяхме бюджет, който събираше в едно всички недостатъци на управлението за този момент, без да постави ясна политическа линия пред новото управление“, заяви Панчугов.

Според него публичните акции на управляващите също не са довели до реални резултати: "Видяхме много ярки и видими политически акции, нито една от които обаче не завърши с някакви смислени и решителни действия“. По думите му тепърва ще стане ясно "дали първо ще видим истински разследвания по темите, които бяха засегнати от управляващите“.

Панчугов определи външната политика на кабинета като "една откровено объркана, лишена от приоритети външна политика“, която според него противоречи на предишни позиции на президента Румен Радев.

По отношение на рисковете пред управлението политологът предупреди, че липсата на ефективна опозиция може да има сериозни последици.

"Единият риск е свързан с абсолютното мнозинство, т.е. с липсата на опозиция и контрол върху решенията на властта, което води след себе си до политически разврат“, заяви той. Според Панчугов вторият риск е свързан с мястото на България в променящата се геополитическа среда.

Коментирайки действията срещу големите търговски вериги и идеята за "справедлива цена“, политологът заяви, че не вижда реален ефект.

"За мен лично нищо не се е променило нито в отношенията между големите вериги и доставчиците им, нито в начина, по който беше заложена идеята за справедлива цена“, каза той.

Според Панчугов обществените страхове около разполагането на американски самолети в България са следствие от дългогодишни политически внушения.

"Страховете бяха използвани за конкретни специфични политически цели. Сега се обръщат срещу създателите си“, коментира той.

По думите му основната тревога сред хората е несигурността за бъдещето. "Имаме нужда от голям разказ за това как се променя България. Имаме нужда от политическо лидерство, което успокоява тези страхове“, подчерта политологът.

Панчугов смята, че правителството трябва ясно да формулира външнополитическите си приоритети, да приеме нова стратегия за национална сигурност и чрез следващия бюджет да покаже дали действително е реформистко управление.

По отношение на президентските избори той предупреди, че към момента "изглежда, че няма състезание“, което според него е "най-сериозната заплаха за всички избори“, тъй като демотивира избирателите.

Според политолога основният проблем на опозицията е, че е загубила собствените си теми. "Опозицията е загубила темите, около които всъщност може да функционира“, каза той.

В заключение Панчугов заяви, че управляващите "остават без опозиция“, но това не означава, че са без алтернатива. "Към този момент липсва ясно формулирана политическа цел, която да обединява другите сегменти от обществото“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един БЪЛГАРИН

    15 3 Отговор
    “НАТО не беше ли отбранителен съюз? ЕС не беше ли икономически съюз? …

    Да воюват семействата на онези, които ни вкараха в НАТО без референдум, отвориха щатските бази, нарязаха ракетните комплекси за скраб, харизаха бронетранспортьорите и ПВО-то на Зеленски, пуснаха цистерните на гражданските ни летища, съсипаха братската ни дружба с Русия. Да воюват семействата на Станишев, Първанов, Паси, Йотова, Кунева, Борисов, Пеевски, Гюров, Надка Михайлова, Радев и Чамова. Така е честно, това е тяхната война.”

    Коментиран от #3, #5, #11

    20:59 31.07.2026

  • 2 Общо взето

    4 10 Отговор
    България се превръща в Беларус на Балканите

    Коментиран от #7

    21:08 31.07.2026

  • 3 Един идиот

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Ако не сме в НАТО няма кой да пази България. Ако не сме съюзници на САЩ няма ядрен чадър. България не е в състояние сама да направи гореописаните неща.

    Коментиран от #8

    21:11 31.07.2026

  • 4 Пази боже сляпо да прогледне

    5 9 Отговор
    А наличието на такива олигофрени сериозно вреди на обществото.

    21:20 31.07.2026

  • 5 Само да допълня

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    драгалевския м.....л и калфата...

    21:20 31.07.2026

  • 6 Панчушка, оти така плахо и отдалече бе

    10 1 Отговор
    Страх те да рекнеш истината. Вече иамме сглобка на ДПС и ГЕРБ с отломки от БСП и ИТН в лицето на измамата ПБ.

    21:20 31.07.2026

  • 7 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Общо взето":

    Глупости Не може да сравняваш държавата Беларус с бг територията..... Бил съм там преди 5-6 години, за трети път на екскурзия, чисто, подредено, не толкова скъпо, усмихнати и добронамерени хора.... Иди виж и тогава говори.... Александър григорович е истински стопанин на държавата си, дано след него да не разрушат тая е уредена държава..... Няма да повярваш, но Минск едно бижу сравнение с някой евро столици....

    Коментиран от #10, #13

    21:22 31.07.2026

  • 8 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Един идиот":

    Ника ти си пасва с коментара ти..... Освен, ако коментара ти не е сарказъм или извратена ирония....

    21:25 31.07.2026

  • 9 име

    4 4 Отговор
    Опозицията е същата като миналата година. Неможачи с отпаднала необходимост, които след като приседнаха на боко и шишо през 2023г, крепяха правителството на водопада при всеки вот на недоверие и подкрепяха тагленето на милиарди кредити за заплати, вкарвайки България в еврозоната с фалшифицирани данни за инфлация и дефицит. Боко и шишо не са опозиция, а пинчери на каишка в ръцете на Радев.

    21:28 31.07.2026

  • 10 Робокоп

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Чудя се какъв европеец си ти да хвалиш диктаторът на Беларус, който е "избиран вече за 6-ти път и е на доживотна хранилка, а и защо толкова се натиска да мачка опозицията, която иска да се махне от крилото на Кремълското джудже???
    Изглежда си не само русор.об но и отявлен червеноармеец?

    Коментиран от #12, #14

    21:37 31.07.2026

  • 11 Дон Отворко

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Бегом в Сибир, нещастен русор.обе като не харесваш България! Ние тук обаче няма да допуснем миризливият руски ботуш!!!

    21:40 31.07.2026

  • 12 То в европа

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Робокоп":

    Само еврогейци бе .Де ги видя тия европейци. Европейците бяха едни време. А България може само да си мечтае да бъде като Беларус!

    21:42 31.07.2026

  • 13 Стамат

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    И как отиде на екскурзия в Беларус, с кой оператор?

    Коментиран от #15

    21:46 31.07.2026

  • 14 Досадни и банални сте

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Робокоп":

    Като научите едни опорки мязате латерни - ,, копейки " , ,, русороби" , ,,путлеристи " и т. н. Сменяйте плочата малко ,че тая се изтърка вече и никой не ви обръща внимание!

    21:47 31.07.2026

  • 15 Който търси

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Стамат":

    Намира !

    21:48 31.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол