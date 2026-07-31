Христо Панчугов: Липсата на ефективна опозиция може да има сериозни последици за управляващите

Първите три месеца от управлението не са донесли съществени резултати, а липсата на ясни политически приоритети и силна опозиция крие риск от "политически разврат". Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС политологът Христо Панчугов.

По думите му най-видимото действие на кабинета е приемането на бюджета, който обаче не задава ясна политическа посока.

"Властта не свърши почти нищо съществено. Видяхме приемането на бюджет, който беше в някаква степен лишен от каквито и да е сериозни политически приоритети. Видяхме бюджет, който събираше в едно всички недостатъци на управлението за този момент, без да постави ясна политическа линия пред новото управление“, заяви Панчугов.

Според него публичните акции на управляващите също не са довели до реални резултати: "Видяхме много ярки и видими политически акции, нито една от които обаче не завърши с някакви смислени и решителни действия“. По думите му тепърва ще стане ясно "дали първо ще видим истински разследвания по темите, които бяха засегнати от управляващите“.

Панчугов определи външната политика на кабинета като "една откровено объркана, лишена от приоритети външна политика“, която според него противоречи на предишни позиции на президента Румен Радев.

По отношение на рисковете пред управлението политологът предупреди, че липсата на ефективна опозиция може да има сериозни последици.

"Единият риск е свързан с абсолютното мнозинство, т.е. с липсата на опозиция и контрол върху решенията на властта, което води след себе си до политически разврат“, заяви той. Според Панчугов вторият риск е свързан с мястото на България в променящата се геополитическа среда.

Коментирайки действията срещу големите търговски вериги и идеята за "справедлива цена“, политологът заяви, че не вижда реален ефект.

"За мен лично нищо не се е променило нито в отношенията между големите вериги и доставчиците им, нито в начина, по който беше заложена идеята за справедлива цена“, каза той.

Според Панчугов обществените страхове около разполагането на американски самолети в България са следствие от дългогодишни политически внушения.

"Страховете бяха използвани за конкретни специфични политически цели. Сега се обръщат срещу създателите си“, коментира той.

По думите му основната тревога сред хората е несигурността за бъдещето. "Имаме нужда от голям разказ за това как се променя България. Имаме нужда от политическо лидерство, което успокоява тези страхове“, подчерта политологът.

Панчугов смята, че правителството трябва ясно да формулира външнополитическите си приоритети, да приеме нова стратегия за национална сигурност и чрез следващия бюджет да покаже дали действително е реформистко управление.

По отношение на президентските избори той предупреди, че към момента "изглежда, че няма състезание“, което според него е "най-сериозната заплаха за всички избори“, тъй като демотивира избирателите.

Според политолога основният проблем на опозицията е, че е загубила собствените си теми. "Опозицията е загубила темите, около които всъщност може да функционира“, каза той.

В заключение Панчугов заяви, че управляващите "остават без опозиция“, но това не означава, че са без алтернатива. "Към този момент липсва ясно формулирана политическа цел, която да обединява другите сегменти от обществото“, каза още той.