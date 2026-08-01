Крум Зарков: Не е обсъждано да съм вицепрезидент на Илияна Йотова

БСП събира свои симпатизанти на Бузлуджа по повод 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България. Според Крум Зарков традиционният събор няма да бъде „преброяване“ на подкрепата за партията, а среща на хората, които са останали верни на социалистическата идея въпреки разочарованията и политическите изпитания.
„Това ще бъде събиране на верните – на тези, които са устояли на различните изкушения, преодолели са обективни разочарования и са преценили, че една 135-годишна идея с бъдеще е по-важна от един конюнктурен момент“, заяви Зарков.
По думите му политиката не трябва да се свежда единствено до моментното упражняване на власт, а представлява „дълго, последователно и упорито преследване на обща цел“.
Зарков коментира и бъдещето на централата на БСП на ул. „Позитано“ 20. Той подчерта, че сградата е държавна собственост и се управлява от областния управител, а партията не я използва безвъзмездно, а плаща наем.
Очакванията са през септември да започнат разговори за намиране на решение, което да защити както държавния интерес, така и възможността БСП да продължи да функционира нормално.
„Надявам се в дух на взаимно уважение и в рамките на закона да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде „Позитано“ 20, както всички български граждани са свикнали да бъде“, каза Зарков.
Той отказа да коментира думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, че БСП ще трябва да освободи сградата, като посочи, че разговорите по темата тепърва предстоят.
„Няма никаква драма тук засега“, заяви Зарков.
По отношение на предстоящите президентски избори той определи като логична и последователна бързата подкрепа на БСП за кандидатурата на Илияна Йотова.
„Няма нищо по-нормално от това БСП да подкрепи Илияна Йотова за президент. Имаме богата, обща и успешна история на сътрудничество и взаимно уважение“, посочи той.
Според Зарков президентската кампания трябва да постави важни въпроси за държавността, националното единство, защитата на Конституцията и ролята на държавния глава.
„Преди да кажем какъв ще бъде резултатът, трябва да видим какъв ще бъде процесът. Тези избори трябва да допринесат за утвърждаването на българската държавност“, каза той.
На въпрос дали е възможно да бъде кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова, Зарков отговори, че подобна възможност не е обсъждана.
„Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си“, заяви той.
По думите му разговорът за профила на кандидат за вицепрезидент е важен, но все още е рано да се води публично. Зарков подчерта, че вицепрезидентът не е заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция с важни функции.
„Илияна Йотова самата доказа колко важна е институцията на вицепрезидента“, допълни той.
Зарков коментира накратко и възможна кандидатура на Андрей Гюров за президент, като заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, изпълнявала висши държавни функции и готова да участва в президентската надпревара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 къцко
11:45 01.08.2026
2 Реалист
Коментиран от #5, #42
11:46 01.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #21
11:46 01.08.2026
4 Опиума на Беднягите, да вземат Имането
"Раздайте Богатството си, Имането си на Бедните и следвайте Исус Христос, който е пътя и там не нам кво си още"
но Христос никъде не казва да отидете и са вземете Богатството от богатия, да вземете Имането от Богатия и да го разделите между Останалите, Бедни и Богати❗️
Христос казва, "откажете от Света, следвайте Исус Христос защото той е пътя, светлината и не нам кво си, Исус Христос казва Раздайте Богатството и Имането си на Бедните и следвайте Йезу Кристе❗️
Комунистите са Антихристи, Дявола налага Своята Воля чрез Комунизма и разликата м/у Комунизъм и Християнството е м/у Земята - Дявола и Слънцето Исус Христос❗️😂🤣
11:47 01.08.2026
5 тия разсипаха
До коментар #2 от "Реалист":и оглозгаха всичко и не пускат кокала.....
11:51 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 зарко
11:55 01.08.2026
8 Смирненски
Над пожънатите …»
Грвестата кобила и генерала водач, защо няма да присъстват?
А Нинова и « непокорните», къде се скриха на сянка?
Ефаф ви у партийците- лидени. Направо сте си лалугери!
Истинските привърженици на партията са на Бузлуджа, а не пред камерите!
Ай, беж!
11:55 01.08.2026
9 Тик-Ток
11:56 01.08.2026
10 БОЦ - ко
Червенокосата го приканва - ела другарю, ела !
12:03 01.08.2026
11 Хан Крум
12:08 01.08.2026
12 емо
Коментиран от #23
12:11 01.08.2026
13 Тони
Коментиран от #18
12:12 01.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мъка, мъкааа
12:14 01.08.2026
16 БСП
12:15 01.08.2026
17 ЛБХТ Ли ?
12:15 01.08.2026
18 ЛБХТ Ли ? Какво Беше ?
До коментар #13 от "Тони":Какво Беше ? !
12:16 01.08.2026
19 куманистите
12:18 01.08.2026
20 Събудете се бре хора
12:19 01.08.2026
21 Дълбока мрежа
До коментар #3 от "Овчар":Ако тази улица се казва ..Карнеги . Значи Илин ден е бил на празно...?? Всяко нещо си има КРАЙ независимо кой вика или не вика за Лудогорец..!
12:20 01.08.2026
22 Крум страшни
12:20 01.08.2026
23 дядо Петър
До коментар #12 от "емо":Емилчо, дедовото, не ти ли се струва, че на 25 октомври "лелката" ще ги отвее всички още на първи тур?Смяташ,че ще има балотаж ли? Сериозно?!
Коментиран от #24
12:21 01.08.2026
24 тая червена бабичка
До коментар #23 от "дядо Петър":не става!!
12:22 01.08.2026
25 Истината е обаче че
12:22 01.08.2026
26 Граф Шахински
Коментиран от #29
12:23 01.08.2026
27 Да де
12:23 01.08.2026
28 Хахахаха, смешник ....
12:24 01.08.2026
29 крумчо
До коментар #26 от "Граф Шахински":гундзяев каза че е рано и може да ме пуснат за следващ спасител
12:25 01.08.2026
30 Хич даже не сме
12:28 01.08.2026
31 зарков
12:28 01.08.2026
32 55 от Козлодуй
12:29 01.08.2026
33 ТРЯБВА ДА СИ ТАМПЛИЕР ИЛИ МАСОН
12:31 01.08.2026
34 Верно ли бе
Коментиран от #35
12:32 01.08.2026
35 тая
До коментар #34 от "Верно ли бе":и без туй ще ги загуби поне да подкрепи другаря?
12:34 01.08.2026
36 Анджо
Коментиран от #38
12:34 01.08.2026
37 Българин
12:35 01.08.2026
38 повечето
До коментар #36 от "Анджо":бяха случайни туристи и подлъгани от околните села че ще има кльопачка и пиячка на корем на аванта...
12:36 01.08.2026
39 Смехоран
12:37 01.08.2026
40 Анджо
Коментиран от #43
12:38 01.08.2026
41 Павел Пенев
12:39 01.08.2026
42 Драги ми Смехурко
До коментар #2 от "Реалист":Ами това зависи от нас,българите.Нали знаеш лафа: Ако искаш да разсмееш господ,сподели му плановете си.Така че да действаме на 25 октомври.
12:40 01.08.2026
43 напъва се
До коментар #40 от "Анджо":че иска пари
12:40 01.08.2026
44 Отвратително!
12:41 01.08.2026