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Крум Зарков: Не е обсъждано да съм вицепрезидент на Илияна Йотова

Крум Зарков: Не е обсъждано да съм вицепрезидент на Илияна Йотова

1 Август, 2026 11:40 658 44

  • крум зарков-
  • илияна йотова-
  • вицепрезидент

Според Зарков президентската кампания трябва да постави важни въпроси за държавността, националното единство, защитата на Конституцията и ролята на държавния глава

Крум Зарков: Не е обсъждано да съм вицепрезидент на Илияна Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

БСП събира свои симпатизанти на Бузлуджа по повод 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България. Според Крум Зарков традиционният събор няма да бъде „преброяване“ на подкрепата за партията, а среща на хората, които са останали верни на социалистическата идея въпреки разочарованията и политическите изпитания.

„Това ще бъде събиране на верните – на тези, които са устояли на различните изкушения, преодолели са обективни разочарования и са преценили, че една 135-годишна идея с бъдеще е по-важна от един конюнктурен момент“, заяви Зарков.

По думите му политиката не трябва да се свежда единствено до моментното упражняване на власт, а представлява „дълго, последователно и упорито преследване на обща цел“.

Зарков коментира и бъдещето на централата на БСП на ул. „Позитано“ 20. Той подчерта, че сградата е държавна собственост и се управлява от областния управител, а партията не я използва безвъзмездно, а плаща наем.

Очакванията са през септември да започнат разговори за намиране на решение, което да защити както държавния интерес, така и възможността БСП да продължи да функционира нормално.

„Надявам се в дух на взаимно уважение и в рамките на закона да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде „Позитано“ 20, както всички български граждани са свикнали да бъде“, каза Зарков.

Той отказа да коментира думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, че БСП ще трябва да освободи сградата, като посочи, че разговорите по темата тепърва предстоят.

„Няма никаква драма тук засега“, заяви Зарков.

По отношение на предстоящите президентски избори той определи като логична и последователна бързата подкрепа на БСП за кандидатурата на Илияна Йотова.

„Няма нищо по-нормално от това БСП да подкрепи Илияна Йотова за президент. Имаме богата, обща и успешна история на сътрудничество и взаимно уважение“, посочи той.

Според Зарков президентската кампания трябва да постави важни въпроси за държавността, националното единство, защитата на Конституцията и ролята на държавния глава.

„Преди да кажем какъв ще бъде резултатът, трябва да видим какъв ще бъде процесът. Тези избори трябва да допринесат за утвърждаването на българската държавност“, каза той.

На въпрос дали е възможно да бъде кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова, Зарков отговори, че подобна възможност не е обсъждана.

„Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си“, заяви той.

По думите му разговорът за профила на кандидат за вицепрезидент е важен, но все още е рано да се води публично. Зарков подчерта, че вицепрезидентът не е заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция с важни функции.

„Илияна Йотова самата доказа колко важна е институцията на вицепрезидента“, допълни той.

Зарков коментира накратко и възможна кандидатура на Андрей Гюров за президент, като заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, изпълнявала висши държавни функции и готова да участва в президентската надпревара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 къцко

    22 1 Отговор
    теб не те ли изрита народа къде си тръгнал президент да ставаш с под 1% за цялата ти шайка направени от родата ви и няколко платени копейки??

    11:45 01.08.2026

  • 2 Реалист

    13 5 Отговор
    Боже пази българия повече да ги няма комунистите

    Коментиран от #5, #42

    11:46 01.08.2026

  • 3 Овчар

    23 0 Отговор
    Крум е най долния двуличник в държавата , вече изгуби позиции ..! Кой още вярва на този парцал..? Той е същия измамник като другите 240.

    Коментиран от #21

    11:46 01.08.2026

  • 4 Опиума на Беднягите, да вземат Имането

    5 2 Отговор
    на Богатите и да пренаредят Света, Комунизмът няма нищо общо с Християнството което казва така, цитирам по памет Новият Завет, Исус Христос,

    "Раздайте Богатството си, Имането си на Бедните и следвайте Исус Христос, който е пътя и там не нам кво си още"

    но Христос никъде не казва да отидете и са вземете Богатството от богатия, да вземете Имането от Богатия и да го разделите между Останалите, Бедни и Богати❗️

    Христос казва, "откажете от Света, следвайте Исус Христос защото той е пътя, светлината и не нам кво си, Исус Христос казва Раздайте Богатството и Имането си на Бедните и следвайте Йезу Кристе❗️

    Комунистите са Антихристи, Дявола налага Своята Воля чрез Комунизма и разликата м/у Комунизъм и Християнството е м/у Земята - Дявола и Слънцето Исус Христос❗️😂🤣

    11:47 01.08.2026

  • 5 тия разсипаха

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    и оглозгаха всичко и не пускат кокала.....

    11:51 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 зарко

    6 0 Отговор
    напред другари стягайте редиците че кокала мазен!!!

    11:55 01.08.2026

  • 8 Смирненски

    7 0 Отговор
    «… и развели буйни гриви.
    Над пожънатите …»
    Грвестата кобила и генерала водач, защо няма да присъстват?
    А Нинова и « непокорните», къде се скриха на сянка?
    Ефаф ви у партийците- лидени. Направо сте си лалугери!
    Истинските привърженици на партията са на Бузлуджа, а не пред камерите!
    Ай, беж!

    11:55 01.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    9 0 Отговор
    Извикайте и попа да ви опее погребението на Бузлуджа

    11:56 01.08.2026

  • 10 БОЦ - ко

    8 1 Отговор
    С поглед зареян в комунистическата мъгла,
    Червенокосата го приканва - ела другарю, ела !

    12:03 01.08.2026

  • 11 Хан Крум

    3 1 Отговор
    Чака се одобрение от Решетников!

    12:08 01.08.2026

  • 12 емо

    4 1 Отговор
    Не е ли по-добре лелката да се пенсионира и да стане малко клиент на дебелариума?

    Коментиран от #23

    12:11 01.08.2026

  • 13 Тони

    3 1 Отговор
    Време е за женска двойка!

    Коментиран от #18

    12:12 01.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мъка, мъкааа

    5 0 Отговор
    И слава богу - не си го и помисляй !

    12:14 01.08.2026

  • 16 БСП

    5 0 Отговор
    Ужас..

    12:15 01.08.2026

  • 17 ЛБХТ Ли ?

    4 0 Отговор
    Какво Беше ?

    12:15 01.08.2026

  • 18 ЛБХТ Ли ? Какво Беше ?

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тони":

    Какво Беше ? !

    12:16 01.08.2026

  • 19 куманистите

    4 0 Отговор
    само лъжат и крадат тва е

    12:18 01.08.2026

  • 20 Събудете се бре хора

    5 1 Отговор
    Днес Италия затвори границите с Испания. За какъв ЕС въобще говорим щом всяка държава в случая Италия може едностранно да преустанови действието на Шенгенското споразумение.... а нашите олигофрени в МС ни говорят за споразумения, ангажименти и пръдни. Зарков дрънка дивотии. Йотова за чеп за зеле не става а Радев се скри след като една сюрия абсолютни недорсзумения назначи че и в лятна ваканция ги пусна даже щото вероятно от 5 заседания са се преуморили нищожествата

    12:19 01.08.2026

  • 21 Дълбока мрежа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Ако тази улица се казва ..Карнеги . Значи Илин ден е бил на празно...?? Всяко нещо си има КРАЙ независимо кой вика или не вика за Лудогорец..!

    12:20 01.08.2026

  • 22 Крум страшни

    0 0 Отговор
    трябва да е отгоре!

    12:20 01.08.2026

  • 23 дядо Петър

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "емо":

    Емилчо, дедовото, не ти ли се струва, че на 25 октомври "лелката" ще ги отвее всички още на първи тур?Смяташ,че ще има балотаж ли? Сериозно?!

    Коментиран от #24

    12:21 01.08.2026

  • 24 тая червена бабичка

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "дядо Петър":

    не става!!

    12:22 01.08.2026

  • 25 Истината е обаче че

    2 1 Отговор
    хората, които са останали верни на социалистическата идея трябва да забравят за БСП и да мислят за нещо ново. БСП не са социалисти ! Нужно е българско WSWS

    12:22 01.08.2026

  • 26 Граф Шахински

    2 0 Отговор
    Ако те поканят, няма да откажеш, нали?!

    Коментиран от #29

    12:23 01.08.2026

  • 27 Да де

    1 0 Отговор
    Що ли Йотова е на Гела,а не на Бузлуджа.

    12:23 01.08.2026

  • 28 Хахахаха, смешник ....

    3 0 Отговор
    Зарков подчерта, че вицепрезидентът не е заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция с важни функции.

    12:24 01.08.2026

  • 29 крумчо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Граф Шахински":

    гундзяев каза че е рано и може да ме пуснат за следващ спасител

    12:25 01.08.2026

  • 30 Хич даже не сме

    1 0 Отговор
    преодолели обективни разочарования от дясната атлантическа продажна БСП ! Просто опити правим за винаги да я забравим

    12:28 01.08.2026

  • 31 зарков

    0 0 Отговор
    е ГХЕЙ!!!!!

    12:28 01.08.2026

  • 32 55 от Козлодуй

    3 0 Отговор
    Mислех , по-голяма глупост от мис ,Пиги президент няма . Да ама не , имало - мамин дебилчо вицепрезидент.

    12:29 01.08.2026

  • 33 ТРЯБВА ДА СИ ТАМПЛИЕР ИЛИ МАСОН

    2 0 Отговор
    Иначе няма как да си в президентството.

    12:31 01.08.2026

  • 34 Верно ли бе

    3 0 Отговор
    Ако инфантилният Крумчо бъде предложен за вицепрезидент на Йотова , никой няма да гласува за нея и ще изгуби изборите заради тоя абсурден малоумник.

    Коментиран от #35

    12:32 01.08.2026

  • 35 тая

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Верно ли бе":

    и без туй ще ги загуби поне да подкрепи другаря?

    12:34 01.08.2026

  • 36 Анджо

    1 0 Отговор
    Имаше една шепа хора на връо. Спокойно щеше да ги побере на Позитано 20.🤣🤣🤣🤗

    Коментиран от #38

    12:34 01.08.2026

  • 37 Българин

    2 0 Отговор
    Преброяване на бабичките

    12:35 01.08.2026

  • 38 повечето

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Анджо":

    бяха случайни туристи и подлъгани от околните села че ще има кльопачка и пиячка на корем на аванта...

    12:36 01.08.2026

  • 39 Смехоран

    2 0 Отговор
    Аха,по време на кампаниите се задават много въпроси,има много обещания,но после идва комедията.Да си припомним Фатмака,а сега и ИЙ.

    12:37 01.08.2026

  • 40 Анджо

    2 0 Отговор
    Гледа ли го някой как се дра на митинга, та чак той почервеня от напъване и истерично крещене.

    Коментиран от #43

    12:38 01.08.2026

  • 41 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Много си малък за вице президент, а и беше изгонен от Радев заради собствената ти глупост.

    12:39 01.08.2026

  • 42 Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Ами това зависи от нас,българите.Нали знаеш лафа: Ако искаш да разсмееш господ,сподели му плановете си.Така че да действаме на 25 октомври.

    12:40 01.08.2026

  • 43 напъва се

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Анджо":

    че иска пари

    12:40 01.08.2026

  • 44 Отвратително!

    1 0 Отговор
    Какъв вицепрезидент ще ставаш бе, ти преследваш и тероризираш котки!🙀😿

    12:41 01.08.2026

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