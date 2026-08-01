Крум Зарков: Не е обсъждано да съм вицепрезидент на Илияна Йотова

БСП събира свои симпатизанти на Бузлуджа по повод 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България. Според Крум Зарков традиционният събор няма да бъде „преброяване“ на подкрепата за партията, а среща на хората, които са останали верни на социалистическата идея въпреки разочарованията и политическите изпитания.

„Това ще бъде събиране на верните – на тези, които са устояли на различните изкушения, преодолели са обективни разочарования и са преценили, че една 135-годишна идея с бъдеще е по-важна от един конюнктурен момент“, заяви Зарков.

По думите му политиката не трябва да се свежда единствено до моментното упражняване на власт, а представлява „дълго, последователно и упорито преследване на обща цел“.

Зарков коментира и бъдещето на централата на БСП на ул. „Позитано“ 20. Той подчерта, че сградата е държавна собственост и се управлява от областния управител, а партията не я използва безвъзмездно, а плаща наем.

Очакванията са през септември да започнат разговори за намиране на решение, което да защити както държавния интерес, така и възможността БСП да продължи да функционира нормално.

„Надявам се в дух на взаимно уважение и в рамките на закона да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде „Позитано“ 20, както всички български граждани са свикнали да бъде“, каза Зарков.

Той отказа да коментира думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, че БСП ще трябва да освободи сградата, като посочи, че разговорите по темата тепърва предстоят.

„Няма никаква драма тук засега“, заяви Зарков.

По отношение на предстоящите президентски избори той определи като логична и последователна бързата подкрепа на БСП за кандидатурата на Илияна Йотова.

„Няма нищо по-нормално от това БСП да подкрепи Илияна Йотова за президент. Имаме богата, обща и успешна история на сътрудничество и взаимно уважение“, посочи той.

Според Зарков президентската кампания трябва да постави важни въпроси за държавността, националното единство, защитата на Конституцията и ролята на държавния глава.

„Преди да кажем какъв ще бъде резултатът, трябва да видим какъв ще бъде процесът. Тези избори трябва да допринесат за утвърждаването на българската държавност“, каза той.

На въпрос дали е възможно да бъде кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова, Зарков отговори, че подобна възможност не е обсъждана.

„Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си“, заяви той.

По думите му разговорът за профила на кандидат за вицепрезидент е важен, но все още е рано да се води публично. Зарков подчерта, че вицепрезидентът не е заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция с важни функции.

„Илияна Йотова самата доказа колко важна е институцията на вицепрезидента“, допълни той.

Зарков коментира накратко и възможна кандидатура на Андрей Гюров за президент, като заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, изпълнявала висши държавни функции и готова да участва в президентската надпревара.