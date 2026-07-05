Григор Димитров продължава напред в "Уимбълдън" след 5-сетов зрелищен успех

Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис за шести път в кариерата си, изравнявайки миналогодишното си постижение, когато също игра в четвъртия кръг на турнира от Големия шлем в Лондон, имаше преднина от 2:0 сета срещу Яник Синер, но се контузи и трябваше да се оттегли, предаде БТА.

Димитров, чието най-добро постижение на "Уимбълдън" е полуфинал през 2014 година, се наложи над италианеца Матео Беретини с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 в мач, продължил три часа и 35 минути на Централния корт в Лондон.

Следващият му противник ще бъде 23-годишният Артър Фери (Великобритания), който по-рано днес надигра белгиеца Зизу Бергс с 2:6, 7:5, 2:6, 7:6(3), 7:6(5).

Българската първа ракета и 30-годишния бивш финалист в британската столица през 2021-а изиграха оспорван сблъсък, в който Димитров си осигури преднина от два сета, но италианецът изравни, налагайки пълна мобилиризация за хасковлията.

Димитров започна уверено двубоя и реализира пробив в четвъртия гейм за преднина от 3:1, възползвайки се от първата си възможност, след което дръпна с 4:1. Беретини отрази нови две точки за пробив на българина в следващия гейм и намали за 2:4, но Григор Димитров запази аванса си до 6:3.

Димитров продължи да играе атакуващо и във втория сет, Беретини на моменти го затрудняваше със силни удари, но българската тенис звезда осъществи втори пробив в мача, повеждайки с 5:4. Впоследствие той сервира за сета и демонстрира самообладание, стигайки до 6:4 и аванс от 2:0 части.

Григор Димитров имаше шанс за пробив в третия гейм на третия сет, но Матео Беретини поведе с 2:1. В тези моменти Димитров разчиташе предимно на втори сервис, италианецът го затрудни в шестия гейм, реализира пробив и се откъсна с 4:2. Беретини затвърди пробива за аванс от 5:2, съперниците размениха по още един гейм и при 5:3 италианският тенисист сервира за частта. Първата ракета на България отрази първата възможност за Матео Беретини, изработи си две точки за пробив, които обаче противникът му спаси и реализира третия си сетбол за 6:3 в своя полза.

Последва решение за затваряне на покрива, което наложи и около 15-минутно прекъсване. След него Григор Димитров допусна нов пробив още в първия гейм на четвъртия сет и изостана с 1:3. Българинът остана хладнокръвен и със серия от 3:0, включително връщане на пробива в шестия гейм обърна до 4:3. Димитров имаше аванс и при 5:4, преди Беретини да изравни и с втория си пробив в тази част на свой ред да направи обрат за 6:5, след което затвори сета при 7:5, изравнявайки за 2:2.

Григор Димитров се пребори за две възможности за пробив в четвъртия гейм на петия сет и реализира втората, повеждайки с 3:1, а малко по-късно и с 4:1. При 5:3 Димитров сервира за победата в двубоя и при 40:15, стигна до два мачбола. Първият бе неуспешен, но българинът реализира втория и триумфира в пет сета.