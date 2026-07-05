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Григор Димитров: Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен

Григор Димитров: Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен

5 Юли, 2026 09:08 1 461 8

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Българският тенисист отстрани италианеца Матео Беретини с победа в пет сета

Григор Димитров: Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров демонстрира щастието си от класирането за четвъртия кръг на турнира от Големия шлем "Уимбълдън" и благодарността си, че въобще може да бъде отново на подобно ниво. Димитров отстрани италианеца Матео Беретини с победа 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 в третия кръг.

"Невероятно е, че мога да се върна отново тук. Просто съм много щастлив, това изпитвам - щастие. Удивително е! Просто се радвам, че отново мога да се върна тук. Исках само да мога отново да се състезавам. Има нещо специално във въздуха тук", коментира българската първа ракета в интервюто си на корта, цитиран от БТА.

"Тенисът не е спринт, а по-скоро е маратон. Той играеше невероятно в третия и четвъртия сет и се опитвах да се задържа в мача. Чувствах се готов за шанса си, но той играеше наистина добре. Знаех, че трябва да си припомням да остана позитивен. Чувствах се все по-добре и по-добре, това ми помогна и в края на мача сервирах добре. Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен", каза още Григор Димитров, а попитан за събитията от преди година и контузията му в срещата с Яник Синер, той отговори:

"Всеки път, когато погледна този покрив, си мислех разни неща. Хора, наистина ви благодаря. С начина, по който напуснах турнира, никога не знаеш какво ще се случи, но ето сега съм отново тук. Просто се опитвам да бъда напълно откровен. Не става дума за победите или загубите, а да мога да се насладя изцяло на моменти като този. Не знам колко ми остава, колко пъти ще мога да бъда тук и затова си го повтарях постоянно."

По повод следващия си противник - представителя на домакините Артър Фери, Димитров заяви: "Феновете тук са справедливи. Разбирам, че ще подкрепят Фери, но нямам проблем с това."


Великобритания
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