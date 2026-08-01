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Сменят шефа на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов

Сменят шефа на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов

1 Август, 2026 14:42 831 7

  • булгартрансгаз-
  • владимир малинов-
  • енергийни дружества

Това е поредната промяна в ръководствата на държавните енергийни дружества

Сменят шефа на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Направени са промени в ръководството на газовия оператор "Булгартрансгаз". По информация на БНР Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър.

Сменени са и други членове на Управителния съвет. Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години.

Решението за рокадите е взето от Надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълни документи. След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в Търговския регистър.

Това е поредната промяна в ръководствата на държавните енергийни дружества.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    11 0 Отговор
    Го интересува? Освен тези, които ще крадат!!!
    Новите спасители...?!

    14:44 01.08.2026

  • 2 Атиджа

    9 2 Отговор
    Тунеядец, като омбудсманската 🤡

    14:46 01.08.2026

  • 3 Без майтап

    7 0 Отговор
    Правилно е да се каже, това е поредната промяна във все още държавните енергийни дружества.

    14:47 01.08.2026

  • 4 1-20

    4 0 Отговор
    Нагушил се е този паразит. Сега му дреме и ще си харчи парите.

    14:49 01.08.2026

  • 5 Цвете

    3 0 Отговор
    И ИНФОТО ЩЕ НИ СТОПЛИ ЛИ? УВЕЛИЧИХА В ЖЕГИТЕ ПАРНОТО И ВОДАТА, А ТЕ СИ СЕ МЕНКАТ. ДА " ХАПНЕ " И НОВИЧКИЯТ МАЛКО. ПРЕДИШНИЯ ПОЛУЧИ МЕДАЛ, НАЛИ И НЕ ОТ КОЙ ДА Е, А ОТ ПРЕЗИДЕНТА ( НЕСМЕНЯЕМИЯТ ) В КРЕМЪЛ?!

    14:58 01.08.2026

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    И ИНФОТО ЩЕ НИ СТОПЛИ ЛИ? УВЕЛИЧИХА В ЖЕГИТЕ ПАРНОТО И ВОДАТА, А ТЕ СИ СЕ МЕНКАТ. ДА " ХАПНЕ " И НОВИЧКИЯТ МАЛКО. ПРЕДИШНИЯ ПОЛУЧИ МЕДАЛ, НАЛИ И НЕ ОТ КОЙ ДА Е, А ОТ ПРЕЗИДЕНТА ( НЕСМЕНЯЕМИЯТ ) В КРЕМЪЛ?!

    15:06 01.08.2026

  • 7 Кат Не Слуша !

    3 0 Отговор
    Който Требе !

    Става Така !

    15:20 01.08.2026

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