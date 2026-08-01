Сменят шефа на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов

Направени са промени в ръководството на газовия оператор "Булгартрансгаз". По информация на БНР Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър.
Сменени са и други членове на Управителния съвет. Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години.
Решението за рокадите е взето от Надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълни документи. След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в Търговския регистър.
Това е поредната промяна в ръководствата на държавните енергийни дружества.
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Новите спасители...?!
14:44 01.08.2026
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3 Без майтап
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5 Цвете
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7 Кат Не Слуша !
Става Така !
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