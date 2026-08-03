Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Фил Колинс разкри, че децата му се сбогували с него на болничното му легло

Фил Колинс разкри, че децата му се сбогували с него на болничното му легло

3 Август, 2026 13:58 1 991 6

  • фил колинс-
  • музикант-
  • здравословни проблеми-
  • здраве-
  • болница

Музикантът разказа за тежкия период през 2024 г., когато е била на косъм от смъртта

Фил Колинс разкри, че децата му се сбогували с него на болничното му легло - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският музикант Фил Колинс разказа за един от най-тежките моменти в живота си, когато здравословна криза го довела до ръба на смъртта, а петте му деца били повикани в болницата, за да се сбогуват с него.

75-годишният певец и бивш фронтмен на Genesis прекарал седем месеца в лечебно заведение в Швейцария заради отказ на бъбреците и сериозно влошаване на работата на други органи. По думите му кризата настъпила след период, в който отново започнал да употребява големи количества алкохол.

„Бъбреците ми отказваха, органите ми просто спираха. Хората идваха да се сбогуват“, признава изпълнителят на „In the Air Tonight“.

Самият Фил Колинс не помни тези посещения. Докато семейството му се страхувало, че може да го вижда за последен път, музикантът не осъзнавал колко критично е състоянието му. Пред близките му стояли и тежки решения, свързани с поддържането му на живот.

Първото му постъпване в болница било през ноември 2023 г. Той бил изписан само няколко дни преди Коледа, но няколко седмици по-късно състоянието му отново се влошило и се наложило да бъде приет в интензивно отделение.

„Имах голям късмет, че се измъкнах“, казва Фил Колинс. След преживяното той напълно се отказал от алкохола.

Дългогодишният мениджър на музиканта се свързал с петте му деца и ги повикал в болницата. Сред тях са актрисата и продуцент Джоули Колинс, музикантът Саймън Колинс, актрисата Лили Колинс, барабанистът Никълъс Колинс и Матю Колинс.

Джоули и Саймън са от брака на Фил Колинс с Андреа Берторели. Лили Колинс е негова дъщеря от втората му съпруга Джил Тавелман, а Никълъс и Матю са от брака му с Ориан Севей.

Присъствието им в болницата остава болезнен момент за музиканта, който признава, че не е имал представа какво преживяват близките му. „Всички се страхуваха, че повече няма да ме видят. Всичко можеше да завърши ужасно“, споделя той.

Тежката криза е поредното изпитание за Фил Колинс, който от години се бори със сериозни здравословни проблеми. Травма на врата през 2007 г. причинява трайно увреждане на нервите в ръцете му и постепенно го лишава от способността да свири на барабани.

След операция на гърба през 2015 г. музикантът започва да използва бастун. С времето проблемите с придвижването се задълбочават, а към тях се добавят диабет тип 2 и няколко операции на коленете.

Последният концерт на Genesis се състоя през март 2022 г. в лондонската зала O2. Тогава Фил Колинс пя седнал, а зад барабаните беше синът му Никълъс Колинс. Финалът сложи край на една от най-влиятелните концертни кариери в историята на британския рок.

Днес Фил Колинс живее в Швейцария и разчита на постоянна помощ от медицинска сестра. Въпреки ограниченията той не е загубил напълно надеждата, че може отново да работи по музика.

Певецът признава и че му липсва човешката близост. „Бих искал отново да бъда влюбен. Да имам връзка. Да целуна някого. Съвсем обикновени неща“, казва той.

Фил Колинс не крие, че рядко излиза и води затворен живот, но думите му показват, че след всичко преживяно желанието за творчество и обич остава.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    11 0 Отговор
    През 1986 Фил Колинс пя и на двата концерта в Лондон и Филаделфия организирани от Боб Гелдоф за събиране на средства за гладуваща Африка Live 8.Тогава Фил директно от Лондон се качва на Конкорд до Ню Йорк и от там с хеликоптер го карат до стадиона за концерта.Това е направо съсипия за всеки но човека излезнА железен като по същото време беше и апогея на кариерата му.
    Да е жив и здрав

    14:21 03.08.2026

  • 2 Казуар

    6 0 Отговор
    Казват, че е имал три развода при което жените са му заграбили 125 милиона паунда.

    14:25 03.08.2026

  • 3 титии

    11 0 Отговор
    Много харесвам песните му, те просто лекуват. Силен човек е, да е жив и здрав още дълги години.

    14:26 03.08.2026

  • 4 Читател

    7 0 Отговор
    Голям много голям жив и здрав Фил

    14:42 03.08.2026

  • 5 СЕГА Е С УКРАИНСКИ БЪБРЕЦИ

    0 0 Отговор
    От УКРОЮНОША......

    15:21 03.08.2026

  • 6 Идън

    0 0 Отговор
    Phil Collins-,,I Wish It Would Rain Down,,-в комбинация с Ерик Клептън.Wish You Sir Phil LONG LIFE!

    15:41 03.08.2026