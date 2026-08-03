Фил Колинс разкри, че децата му се сбогували с него на болничното му легло

Британският музикант Фил Колинс разказа за един от най-тежките моменти в живота си, когато здравословна криза го довела до ръба на смъртта, а петте му деца били повикани в болницата, за да се сбогуват с него.

75-годишният певец и бивш фронтмен на Genesis прекарал седем месеца в лечебно заведение в Швейцария заради отказ на бъбреците и сериозно влошаване на работата на други органи. По думите му кризата настъпила след период, в който отново започнал да употребява големи количества алкохол.

„Бъбреците ми отказваха, органите ми просто спираха. Хората идваха да се сбогуват“, признава изпълнителят на „In the Air Tonight“.

Самият Фил Колинс не помни тези посещения. Докато семейството му се страхувало, че може да го вижда за последен път, музикантът не осъзнавал колко критично е състоянието му. Пред близките му стояли и тежки решения, свързани с поддържането му на живот.

Първото му постъпване в болница било през ноември 2023 г. Той бил изписан само няколко дни преди Коледа, но няколко седмици по-късно състоянието му отново се влошило и се наложило да бъде приет в интензивно отделение.

„Имах голям късмет, че се измъкнах“, казва Фил Колинс. След преживяното той напълно се отказал от алкохола.

Дългогодишният мениджър на музиканта се свързал с петте му деца и ги повикал в болницата. Сред тях са актрисата и продуцент Джоули Колинс, музикантът Саймън Колинс, актрисата Лили Колинс, барабанистът Никълъс Колинс и Матю Колинс.

Джоули и Саймън са от брака на Фил Колинс с Андреа Берторели. Лили Колинс е негова дъщеря от втората му съпруга Джил Тавелман, а Никълъс и Матю са от брака му с Ориан Севей.

Присъствието им в болницата остава болезнен момент за музиканта, който признава, че не е имал представа какво преживяват близките му. „Всички се страхуваха, че повече няма да ме видят. Всичко можеше да завърши ужасно“, споделя той.

Тежката криза е поредното изпитание за Фил Колинс, който от години се бори със сериозни здравословни проблеми. Травма на врата през 2007 г. причинява трайно увреждане на нервите в ръцете му и постепенно го лишава от способността да свири на барабани.

След операция на гърба през 2015 г. музикантът започва да използва бастун. С времето проблемите с придвижването се задълбочават, а към тях се добавят диабет тип 2 и няколко операции на коленете.

Последният концерт на Genesis се състоя през март 2022 г. в лондонската зала O2. Тогава Фил Колинс пя седнал, а зад барабаните беше синът му Никълъс Колинс. Финалът сложи край на една от най-влиятелните концертни кариери в историята на британския рок.

Днес Фил Колинс живее в Швейцария и разчита на постоянна помощ от медицинска сестра. Въпреки ограниченията той не е загубил напълно надеждата, че може отново да работи по музика.

Певецът признава и че му липсва човешката близост. „Бих искал отново да бъда влюбен. Да имам връзка. Да целуна някого. Съвсем обикновени неща“, казва той.

Фил Колинс не крие, че рядко излиза и води затворен живот, но думите му показват, че след всичко преживяно желанието за творчество и обич остава.