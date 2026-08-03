Здравният министър назначи одит в "Пирогов" заради милиони евро дългове

Министерството на здравеопазването започна извънпланова финансова проверка на университетската болница „Н. И. Пирогов" в София, която обхваща периода от началото на 2025 година до средата на 2026 година, съобщават от БГНЕС. Причината за одита е декапитализацията на държавното дружество и огромните натрупани загуби, надхвърлящи 17 милиона евро, въпреки отчетената лека текуща печалба през последната година.

Лечебното заведение, което е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие, оперира в условия на оперативна самостоятелност. Това ограничава директната намеса на държавата в ежедневното му управление, става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Катя Ивкова до Народното събрание.

„Към 31 декември 2025 година лечебното заведение регистрира положителен текущ финансов резултат – печалба от близо 382 хиляди евро. Сравнено с отчетената загуба от 3,22 милиона евро за 2023 година и регистрираната печалба от 1,28 милиона евро за 2024 година, се наблюдава продължение на положителната тенденция", отбелязва министърът. Тя обаче подчертава, че общият финансов резултат към края на миналата година е отрицателен – загуба в размер на 17,69 милиона евро.

Въпреки че собственият капитал на болницата нараства и достига 29,69 милиона евро към края на 2025 година, той остава под размера на записания капитал (44,93 милиона евро), което означава, че дружеството е декапитализирано.

Общите задължения на болницата към края на миналата година възлизат на 29,83 милиона евро. От тях задълженията към доставчици са над 5 милиона евро, а тези към персонала – 3,86 милиона евро. Най-голямо е перото на задълженията към финансови предприятия, което достига 18,27 милиона евро. От ръководството на лечебното заведение отчитат липса на просрочени задължения.

„През 2025 година спрямо предходния отчетен период е отчетено увеличение на общо приходите и на общо разходите на дружеството, като увеличението в приходната част е със 7,53 процента, а при разходната с 8,60 процента", пояснява Катя Ивкова.

Общите приходи за миналата година са достигнали 101,47 милиона евро, докато разходите възлизат на 101,08 милиона евро. Най-сериозен ръст се наблюдава при разходите за персонал (увеличение с 5,47 милиона евро) и за суровини и външни услуги (ръст с 2,78 милиона евро).

Според най-новите междинни данни към 30 юни 2026 година, болницата генерира приходи от 52,11 милиона евро и разходи от 50,8 милиона евро. Общата натрупана загуба обаче остава висока – над 16,1 милиона евро, а задълженията скачат до 37,52 милиона евро.

В отговор на тези резултати е разпореден извънпланов одитен ангажимент, който ще нищи не само финансовото състояние на „Пирогов", но и управлението на активите на дружеството в община Царево, както и евентуални непризнати разходи от Националната здравноосигурителна каса.

„След приключване на одитния ангажимент може да бъде предоставена допълнителна информация за резултатите", уверява Ивкова, като допълва, че здравното министерство ще продължи да търси ефективно и прозрачно управление на държавните болници.