Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Здравният министър назначи одит в "Пирогов" заради милиони евро дългове

Здравният министър назначи одит в "Пирогов" заради милиони евро дългове

3 Август, 2026 13:40, обновена 3 Август, 2026 13:47 504 10

  • пирогов-
  • дългове-
  • фалит-
  • декапитализация

Болницата е декапитализирана

Здравният министър назначи одит в "Пирогов" заради милиони евро дългове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването започна извънпланова финансова проверка на университетската болница „Н. И. Пирогов" в София, която обхваща периода от началото на 2025 година до средата на 2026 година, съобщават от БГНЕС. Причината за одита е декапитализацията на държавното дружество и огромните натрупани загуби, надхвърлящи 17 милиона евро, въпреки отчетената лека текуща печалба през последната година.

Лечебното заведение, което е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие, оперира в условия на оперативна самостоятелност. Това ограничава директната намеса на държавата в ежедневното му управление, става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Катя Ивкова до Народното събрание.

„Към 31 декември 2025 година лечебното заведение регистрира положителен текущ финансов резултат – печалба от близо 382 хиляди евро. Сравнено с отчетената загуба от 3,22 милиона евро за 2023 година и регистрираната печалба от 1,28 милиона евро за 2024 година, се наблюдава продължение на положителната тенденция", отбелязва министърът. Тя обаче подчертава, че общият финансов резултат към края на миналата година е отрицателен – загуба в размер на 17,69 милиона евро.

Въпреки че собственият капитал на болницата нараства и достига 29,69 милиона евро към края на 2025 година, той остава под размера на записания капитал (44,93 милиона евро), което означава, че дружеството е декапитализирано.

Общите задължения на болницата към края на миналата година възлизат на 29,83 милиона евро. От тях задълженията към доставчици са над 5 милиона евро, а тези към персонала – 3,86 милиона евро. Най-голямо е перото на задълженията към финансови предприятия, което достига 18,27 милиона евро. От ръководството на лечебното заведение отчитат липса на просрочени задължения.

„През 2025 година спрямо предходния отчетен период е отчетено увеличение на общо приходите и на общо разходите на дружеството, като увеличението в приходната част е със 7,53 процента, а при разходната с 8,60 процента", пояснява Катя Ивкова.

Общите приходи за миналата година са достигнали 101,47 милиона евро, докато разходите възлизат на 101,08 милиона евро. Най-сериозен ръст се наблюдава при разходите за персонал (увеличение с 5,47 милиона евро) и за суровини и външни услуги (ръст с 2,78 милиона евро).

Според най-новите междинни данни към 30 юни 2026 година, болницата генерира приходи от 52,11 милиона евро и разходи от 50,8 милиона евро. Общата натрупана загуба обаче остава висока – над 16,1 милиона евро, а задълженията скачат до 37,52 милиона евро.

В отговор на тези резултати е разпореден извънпланов одитен ангажимент, който ще нищи не само финансовото състояние на „Пирогов", но и управлението на активите на дружеството в община Царево, както и евентуални непризнати разходи от Националната здравноосигурителна каса.

„След приключване на одитния ангажимент може да бъде предоставена допълнителна информация за резултатите", уверява Ивкова, като допълва, че здравното министерство ще продължи да търси ефективно и прозрачно управление на държавните болници.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    4 0 Отговор
    Бялата мафия прави повече милиарди от боковистка!!

    13:42 03.08.2026

  • 2 Бялата мафия

    7 0 Отговор
    Схеми схеми и пак схеми, милионите не са изчезнали, в някой джоб са, или шкафче

    13:42 03.08.2026

  • 3 честен ционис

    2 0 Отговор
    Този Пирогов е във фактически фалит много отдавна. Радевисти трябва да го дадат на концесия на някоя анадолска болница.

    Коментиран от #6

    13:44 03.08.2026

  • 4 Оги

    5 0 Отговор
    Колко е заплатата на шефа? 20 бона евраци на месец? 30? 40? Отиваш и плащаш за избор на екип и някакви работи, които нямаш представа какви са. Дране на хората и доене на здравната каса. Така е навсякъде, не само там. И на докторите все не им стига?

    13:46 03.08.2026

  • 5 миме

    4 0 Отговор
    аспуха що не врътне кранчето на часниците да спрат да точат касата?

    13:46 03.08.2026

  • 6 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционис":

    що пък не на тибетска ?хегемончето пак ли не дава?

    13:49 03.08.2026

  • 7 Менискоса

    2 0 Отговор
    От години я източва с поставени лица.

    13:59 03.08.2026

  • 8 докторите и аптекарите

    2 0 Отговор
    са безкрупулни топ крадци

    Коментиран от #10

    13:59 03.08.2026

  • 9 Крадат иубиват

    0 0 Отговор
    Фашисти всички лекари са фашисти!

    14:02 03.08.2026

  • 10 Да,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "докторите и аптекарите":

    И зъболекарите също.

    14:06 03.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове