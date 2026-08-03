Разочарование в ЦСКА: Ради Здравков се оттегля след пренебрегнат юбилей

Вълнуващият ден, който трябваше да бъде празник за Ради Здравков, се превърна в повод за огорчение и разочарование. На 30 юли, когато ЦСКА се изправи срещу Карабах в реванша от Лига Европа, емблематичният футболист навърши 70 години. За съжаление, клубът пропусна да отбележи юбилея му пред феновете на стадиона – жест, който бе оказан на други ветерани в миналото.

В интервю за Gong.bg, Здравков не скри болката си от отношението на ръководството. „Никога не съм допускал, че от клуба могат да покажат такова неуважение към мен. Навръх 70-годишнината ми оставих семейството си вкъщи и отидох на стадиона да подкрепя любимия отбор. Сигурен бях, че по някакъв начин ще бъда почетен на моя празник, Уви, това не се случи и аз се почувствах огорчен и обиден, защото целият ми живот е свързан с ЦСКА“, сподели той.

Само преди четири месеца Ради Здравков бе избран за председател на новосъздадения Клуб на ветераните „Червени армейски легенди“. Той вложи много усилия, за да възроди духа на единство сред бившите футболисти на клуба.

"Искаше ми се футболистите, които са оставили следа в ЦСКА, да се чувстват уважавани и обгрижвани. На последните две гостувания в евротурнирите с отбора пътуваха бивши играчи, в домакинствата тимът беше подкрепен на живо от доста от ветераните", припомня Здравков.

След случилото се, легендата на „червените“ е категоричен: "Не искам дори да припомням какво съм направил за ЦСКА като футболист. Но съм категоричен – с това ръководство не искам повече да имам нищо общо". Той изрази надежда, че следващият юбиляр – Георги Илиев-Майкъла – няма да бъде забравен по същия начин.