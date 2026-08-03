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Левски научи потенциалните си съперници в Лига Европа: ПАОК или Андерлехт чакат при евентуално отпадане от Кайрат

Левски научи потенциалните си съперници в Лига Европа: ПАОК или Андерлехт чакат при евентуално отпадане от Кайрат

3 Август, 2026 14:18 650 2

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Първият мач ще бъде в София

Левски научи потенциалните си съперници в Лига Европа: ПАОК или Андерлехт чакат при евентуално отпадане от Кайрат - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изтеглен бе жребият за четвъртия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако Левски не успее да преодолее казахстанския шампион Кайрат Алмати, "сините" ще се изправят срещу победителя от интригуващия дуел между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт.

Първата среща от евентуалния плейоф ще се проведе на 20 август в София, където Левски ще има възможност да разчита на подкрепата на своите верни фенове. Реваншът е насрочен за седмица по-късно, когато българският тим ще трябва да се справи с напрежението на чужд терен – било то в Солун или Брюксел.

Наставникът Хулио Веласкес и неговите възпитаници са изправени пред сериозно изпитание. Първо трябва да преодолеят коравия тим на Кайрат, а при евентуално отпадане – да се подготвят за сблъсък с един от европейските грандове. Без съмнение, жребият обещава горещи футболни емоции и напрегнати битки за място в груповата фаза на турнира.

 


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